Самое интересное за неделю с 1 по 7 ноября

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Правительство утвердило Стратегию низкоуглеродного развития

Правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Ее цель — достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики. Реализация климатических проектов начнется со следующего года: предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов. Стратегия содержит список мероприятий по отраслям, в том числе в сельском хозяйстве.



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За девять месяцев производство сельхозпродукции снизилось на 4,3%

В сентябре производство продукции сельского хозяйства снизилось на 5,8% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщил Росстат. Ведомство также уточнило динамику в июле и августе: если ранее она оценивалась на уровне плюс 0,9% и минус 10,1%, то сейчас показатели скорректированы до плюс 1% и минус 10,8% соответственно. Сельское хозяйство продолжило вносить отрицательный вклад в экономику, обращает внимание Минэкономразвития. В частности, на показателях отрасли отрицательно сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года.



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Экспорт минеральных удобрений ограничат на полгода

Правительство по поручению президента на полгода вводит ограничения на экспорт азотных и сложных, содержащих азот, удобрений. Объем разрешенного вывоза азотных удобрений составит 5,9 млн т, сложных — не более 5,35 млн т. Эта мера должна позволить России избежать негативных последствий, связанных с мировым энергокризисом и ростом цен на природный газ. Введенные квоты фактически закрепляют существующее распределение объемов между внутренним рынком и экспортом с учетом сезонности.



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Минсельхоз представил в правительство доклад, в котором проанализированы цены на сахар, подсолнечное масло, зерновые, хлеб, муку, макароны, мясо, молоко, яйца, рыбу и овощи. В документе указано, как продукты подорожали за год, какие меры по стабилизации цен были приняты и какие еще можно предпринять. Молочная продукция стала единственной категорией продовольственных товаров, для которой Минсельхоз допустил рост цен.



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На развитие селекции и переработки зерновых могут направить свыше 6 млрд рублей

Минсельхоз совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработал подпрограмму «Развитие селекции и переработки зерновых культур» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Подпрограмма направлена на создание и внедрение конкурентоспособных отечественных сортов и технологий, основанных на новейших достижениях науки. Ее реализация предполагает эффективное импортозамещение на рынке и создание развитого экспортного потенциала как зерна, так и продуктов его переработки.



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Кубань завершила сев озимых

Аграрии Краснодарского края завершили сев озимых под урожай 2022 года. Их площадь составила около 1,8 млн га. В том числе озимую пшеницу посеяли более чем на 1,6 млн га, ячмень занял 179 тыс. га, рапс — 65,3 тыс. га, тритикале — 1,3 тыс. га. По данным Минсельхоза на 2 ноября, озимые в целом по стране посеяны на 18 млн га. Год назад в этом время сев был проведен на 18,82 млн га. Озимый сев еще может продлиться в республиках Северного Кавказа, на Ставрополье, в Крыму, и немного в Ростовской области.



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Экс-владелец производителя сырков «Б. Ю. Александров» объяснил конфликт в компании

Сооснователь группы «Ростагроэкспорт», которая, в частности, выпускает продукцию под брендом «Б. Ю. Александров», Юрий Изачик в интервью Forbes объяснил спор с топ-менеджерами компании. Изачику принадлежало 100% в «Ростагрокомплексе» (основная операционная компания «Ростагроэкспорта»), однако в июне 2021 года он подарил 85% акций пяти топ-менеджерам компании. А в октябре обратился в Арбитражный суд с иском признать договора дарения недействительным. В интервью Forbes Изачик говорит, что подарил топ-менеджерам 85% акций, поскольку ему обещали долю 15% «во вновь созданной холдинговой компании, в которую должны войти все компании группы». Однако они свое обещание не выполнили: их доли в других компаниях остались у них.



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