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Агрохолдинги России - 2021

Самое интересное

Самое интересное за октябрь

В октябре ЦБ повысил ключевую ставку и прогноз по инфляции, Минэкономразвития снова предложило оказывать продовольственную помощь нуждающимся, рост производства молока замедлился, а у «Мираторга» опять произошла вспышка АЧС

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

М. Стулов
М. Стулов

Центробанк повысил ключевую ставку и прогноз по инфляции

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до 7,5%. Также пересмотрен прогноз инфляции — по итогам года она может составить 7,4-7,9%, тогда как ранее Центробанк оценивал ее на уровне 5,7-6,2%. Существенное увеличение прогноза по инфляции, в частности, связано с урожаем, который оказался хуже ожиданий.

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С 2022 года в России заработает система прослеживаемости зерна

Система прослеживаемости зерна в России будет запущена с 2022 года. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В системе будет консолидирована информация обо всех компаниях, которые производят, перерабатывают, хранят, транспортируют, утилизируют, продают зерно и продукты его переработки. Также в ней будут собраны данные о закупках зерна в интервенционный госфонд. Сведения в систему будут вносить сами участники рынка. Без сопроводительных документов, оформленных в системе, нельзя будет продавать и экспортировать продукцию.

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Минэкономразвития снова предлагает оказывать продовольственную помощь малоимущим

Минэкономразвития снова предложило проработать программу продовольственной помощи малоимущим в качестве одной из мер по снижению негативного влияния роста цен на социально значимые товары отечественного производства. Также среди инициатив министерства налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами; запуск отдельного федерального проекта поддержи аграриев, производящих плодоовощную продукцию; включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки и др. Документ с инициативами находится в процессе подготовки, и не все предложенные меры могут в него войти.

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В России существенно замедлился рост производства молока

Темпы роста производства молока в России в последнее время серьезно замедлились, оценил Национальный союз производителей молока Союзмолоко»). Он полагает, что индикатор Доктрины продовольственной безопасности по молоку в этом году не улучшится. Если в течение предыдущих лет производство прирастало в среднем на 1 млн т, или около 4-5% в год, то в текущем году ожидается прибавка в лучшем случае на 1%, а возможно, ниже — на 0,5-0,7%, или около 150 тыс. т товарного молока.

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Правительство может заморозить цены на минудобрения до весны 2022 года

Правительство может заморозить цены на минеральные удобрения до мая-июня следующего года. Это предложение обсуждалось на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Сейчас идет сезон заключения контрактов на поставку азотных удобрений для весеннего сева, однако у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками, это может быть связано с тем, что пока непонятно, какими будут цены на продукцию.

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Минсельхоз предложил продлить отмену госрегистрации сои с ГМО

Минсельхоз хочет продлить отмену обязательной государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота с ГМО до 1 января 2023 года. Это нужно, чтобы не ставить под угрозу кампанию по заготовке кормов, бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих предприятий, и, как следствие, не спровоцировать рост цен на корма, говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов. Одобрение документа ориентировочно ожидается в октябре-ноябре текущего года. 

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Цены на пшеницу достигли максимума за девять лет

К третьей декаде октября цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли до $316 за тонну (FOB), что является самым высоким уровнем с сезона-2012/13. Поддержку рынку оказывают более высокие мировые котировки и укрепление рубля. При этом активность продаж была невысокой: на фоне растущей пошлины цены в портах снижались, сельхозпроизводители делали акцент на продажах внутренним потребителям.   

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Малые производители картофеля и овощей могут покинуть рынок

В следующем сезоне малые и средние производители картофеля и овощей открытого грунта могут покинуть рынок из-за роста цен на семена, удобрения и технику, считает председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин. При этом крупные компании не успеют их заменить в короткий срок. По словам Лупехина, сейчас нужно принять меры, чтобы малый и средний бизнес смог в следующем году обеспечить себя необходимыми ресурсами для продолжения производства картофеля. Иначе некрупные компании и фермеры переориентируются на производство зерновых и масличных агрокультур.

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У «Мираторга» снова произошла вспышка АЧС

Пресс-служба «Мираторга» сообщила о второй за месяц вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на предприятии компании в Белгородской области. О какой конкретно площадке идет речь, не уточняется. В конце сентября заболевание было обнаружено на территории ООО «Мираторг-Белгород» в Корочанском районе Белгородской области. Там был установлен карантин. Сотрудники компании приняли необходимые меры, чтобы локализовать очаг АЧС, другие площадки холдинга продолжают работать в штатном режиме.

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Продукция птицефабрики «Боровская» будет изъята из продажи из-за вспышки гриппа птиц

Продукцию тюменской птицефабрики «Боровская» изымут из продажи в 22 регионах России из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Все поголовье птиц — 4,3 млн — планируется уничтожить. Вспышка заболевания была выявлена на предприятии 13 октября. За последние три года фабрика получила суммарно более 2 млн руб. штрафов за нарушение ветеринарных правил, основная масса которых касалась складирования куриного помета на нескольких гектарах сельхозземель. Кроме того, были обнаружены нарушения на производстве.

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Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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