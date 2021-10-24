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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 18 по 24 октября

На прошедшей неделе Центробанк снова повысил ключевую ставку и прогноз по инфляции, производители колбасы предупредили о повышении цен, агросектору пообещали работников из Узбекистана, а «Русагро» продала молочную ферму

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

М. Стулов
М. Стулов

Сельхозпредприятия примут участие в проекте по привлечению рабочих из Узбекистана

Российские предприятия АПК смогут привлечь рабочих из Узбекистана для решения проблемы дефицита персонала. Такое решение проблемы нашел Минсельхоз. Рабочих планируется завезти в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли. Компании АПК смогут ввезти до 3,5 тыс. работников, при этом им придется заплатить примерно 40-50 тыс. руб. за человека, поскольку необходимо оплатить тестирование на ряд заболеваний, вакцинацию от коронавируса, перелет и расходы на патент.

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В России существенно замедлился рост производства молока

Темпы роста производства молока в России в последнее время серьезно замедлились, оценил Национальный союз производителей молока Союзмолоко»). Он полагает, что индикатор Доктрины продовольственной безопасности по молоку в этом году не улучшится. Если в течение предыдущих лет производство прирастало в среднем на 1 млн т, или около 4-5% в год, то в текущем году ожидается прибавка в лучшем случае на 1%, а возможно, ниже — на 0,5-0,7%, или около 150 тыс. т товарного молока.

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Цитата недели

«Сейчас ситуация во многом будет зависеть от того, что будет происходить в сельском хозяйстве»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до 7,5%. Также пересмотрен прогноз инфляции — по итогам года она может составить 7,4-7,9%, тогда как ранее Центробанк оценивал ее на уровне 5,7-6,2%. Существенное увеличение прогноза по инфляции, в частности, связано с урожаем, который оказался хуже ожиданий.


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Производители колбасы и сосисок предупредили ритейлеров о повышении цен

Мясокомбинаты предупредили ритейлеров о повышении цен на колбасу и мясные полуфабрикаты на 7-20% с конца октября — начала ноября. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, большинство поставщиков категории «мясо» направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8-10%. Причина — увеличение стоимости сырья и упаковочных материалов.

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Цифра недели

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Минсельхоз предложил продлить отмену госрегистрации сои с ГМО

Минсельхоз хочет продлить отмену обязательной государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота с ГМО до 1 января 2023 года. Это нужно, чтобы не ставить под угрозу кампанию по заготовке кормов, бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих предприятий, и, как следствие, не спровоцировать рост цен на корма, говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов. Одобрение документа ориентировочно ожидается в октябре-ноябре текущего года. 

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Тепличная продукция может подорожать из-за энергокризиса в Европе

Вызванные энергокризисом высокие цены на газ в Европе могут привести к росту цен и в смежных отраслях: генерации электроэнергии, металлургии, производстве удобрений, нефтегазохимии, а также производстве сельхозпродукции, предупредил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что при производстве продуктов питания уже возникают проблемы. Особенно это выражено в тепличных хозяйствах, где рост цен на энергоресурсы не позволяет сохранять экономику производства овощей.

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Предупреждение недели

«При таком раскладе рынок «продавца» масличных, превратится в рынок «покупателя» и впервые за многие годы у переработчиков снизится внутренняя конкуренция за сырье. Как итог — рынок рухнет»

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев

Переработчики масличных говорят, что сельхозпроизводители стараются сдерживать продажи, ожидая роста цен на сырье. У МЭЗов снижаются запасы, что может привести к росту цен на их продукцию. По мнению Мальцева, в результате аграрии рискуют получить обратный эффект и вместо комфортных для переработчиков в текущих условиях 35 тыс. руб. за тонну, будут вынуждены продавать подсолнечник по цене ниже 30 тыс. руб. за тонну.


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«Русагро» продала свою молочную ферму

Группа «Русагро» продала свою молочную ферму в Белгородской области и официально заявила, что прекращает заниматься производством коровьего молока. Такое решение было принято в связи с тем, что актив является непрофильным для компании. Молоко, которое производилось на предприятии в Белгородской области, не использовалось для переработки на собственных заводах группы, которые находятся в Ульяновске и Саратовской области.

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Экс-владелец производителя сырков «Б. Ю. Александров» просит суд вернуть ему 85% компании

Совладелец компании «Ростагроэкспорт» (выпускает продукцию под брендом «Б. Ю. Александров») Юрий Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с исками к топ-менеджерам компании. По информации источников «Ведомостей», он просит суд признать недействительным договор дарения, по которому он передал ответчикам 85% из 100% своей доли в компании, якобы находясь в тяжелом психическом и физическом состоянии.

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Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
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