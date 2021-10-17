Самое интересное за неделю с 11 по 17 октября

М. Стулов

С 2022 года в России заработает система прослеживаемости зерна

Система прослеживаемости зерна в России будет запущена с 2022 года. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В системе будет консолидирована информация обо всех компаниях, которые производят, перерабатывают, хранят, транспортируют, утилизируют, продают зерно и продукты его переработки. Также в ней будут собраны данные о закупках зерна в интервенционный госфонд. Сведения в систему будут вносить сами участники рынка. Без сопроводительных документов, оформленных в системе, нельзя будет продавать и экспортировать продукцию.



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Производители молока пожаловались на рост себестоимости

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов направил в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу письмо, в котором говорится о росте себестоимости молочной продукции. Союз отмечает, что из-за увеличения издержек стоимость производства с 2020 года выросла почти на 30%. Он просит регуляторов учесть этот фактор при анализе ценообразования на рынке готовой продукции. Участники рынка подтверждают актуальность проблемы роста себестоимости.



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Цитата недели



«У наших производителей есть все возможности для того, чтобы насытить внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире» Президент Владимир Путин Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства будет продлена на пять лет — до 2030 года. При этом разработанные в ходе реализации программы новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе, подчеркнул глава государства. Кроме того, при создании и внедрении передовых решений обязательно нужно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, добавил Путин. «И, безусловно, нужно фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки», — отметил он.

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Затраты на выращивание сахарной свеклы растут, так как дорожают удобрения, топливо, средства защиты растений, логистика, также увеличиваются расходы на зарплату сотрудникам, оценил «Союзроссахар». Он считает, что все это приведет к тому, что посевные площади под сахарной свеклой, которые в этом году выросли на 8,5% до 1 млн га, могут снова сократиться в 2022 году. Кроме того, союз опасается, что себестоимость производства свеклы может вырасти на 19% и составить 125 тыс. руб./га. При этом ожидаемая урожайность увеличится лишь на 6,6% до 400 ц/га.



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Рейдовую перевалку зерна могут запретить

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает рейдовую перевалку — то есть перевалку грузов с одного судна на другое в открытом море без захода в порт. Список грузов, рейдовая перевалка которых будет запрещена, будет определен отдельным постановлением, но проект этого постановления уже есть, и он относит к таким грузам и зерно. Минсельхоз выступает против включения в список зерна в каком-либо виде: подобные ограничения приведут к проблемам с экспортом. Позицию ведомства поддержали представители судоходного бизнеса, Россельхознадзор и комитет по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации. Однако против рейдовой перевалки зерна высказались представители «Объединенной зерновой компании» и «Деметра-Холдинга».



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ЕЭК: у растительных альтернатив большой экспортный потенциал

Рост численности населения планеты, развитие технологий, новые вызовы, связанные с изменением климата, а также тренд на здоровый образ жизни и ответственное потребление будут способствовать росту потребления растительных аналогов животноводческой продукции. У России есть большой потенциал как развития их производства для внутреннего рынка, так и для экспорта. К такому выводу пришли участники круглого стола «Будущее альтернативной растительной продукции на евразийском пространстве», организованного Евразийской экономической комиссией. Чтобы не отстать от других стран, уже сейчас необходимо разрабатывать соответствующие стандарты производства и меры поддержки инвестиций в сектор альтернатив.



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Поручение недели

«Возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут» Премьер-министр Михаил Мишустин Глава правительства заявил о необходимости дополнительных мер для стабилизации цен на продовольствие в долгосрочной перспективе. По его словам, ранее принятые меры сдерживания цен «оказались достаточно эффективными», но нужен дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову координировать работу по разработке соответствующих предложений.

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Экспорт ячменя из России может снизиться почти на 50%

По прогнозу аналитиков агентства «АПК-Информ», в сезоне-2021/22 экспортный потенциал российского ячменя может составить 3,5 млн т, что на 44% ниже результата 2020/21 сельхозгода, когда показатель достиг 6,3 млн т. Среди причин сокращения эксперты называют уменьшение производства ячменя: урожай может достигнуть 18,2 млн т, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Также влияние окажет существенное сокращение доли фуража в урожае пшеницы, высокая ставка экспортной пошлины на ячмень и сохранение тенденции к ее росту в ближайшей перспективе.



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Группа «Русагро» запустила в тестовом режиме крупнейшее на Дальнем Востоке убойное производство и завод по переработке свинины в ТОР «Михайловский». Мощность завода составит 65 тыс. т свинины в год, мощность убойного производства — 680 тыс. голов в год. Выход предприятия на эти показатели позволит обеспечить 80% жителей Приморья свежим мясом по доступной цене.



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