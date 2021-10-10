Самое интересное за неделю с 4 по 10 октября

С. Портер

Минсельхоз предлагает ввести с 15 февраля 2022 года отдельную квоту на экспорт пшеницы в рамках общей зерновой квоты, чтобы предотвратить новый виток роста цен. Ведомство ожидает урожай зерна в этом году на уровне 127 млн т, а экспорт — 34,5-35 млн т, включая 31,5 млн т пшеницы, из которых 14 млн т придется на вторую половину сезона, январь-июнь 2022 года. От остатков этого объема к 15 февраля и сформируют размер квоты на вывоз пшеницы. В 2021 году с 15 февраля по 30 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕЭАС был ограничен общей квотой в 17,5 млн т.



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Минфин: рост стоимости продуктов связан с перегревом рынка



На российском потребительском рынке наблюдаются признаки перегрева, наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минфином в рамках внесенного в Госдуму бюджетного пакета. К внутренним предпосылкам перегрева Минфин относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям. Среди внешних факторов ведомство называет бюджетно-кредитую «накачку» денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. Указанные факторы, по оценке министерства, формируют повышенный инфляционный фон.



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Цитата недели



«Очевидно, что потенциал нашего сельского хозяйства далеко не исчерпан. Еще немало возможностей для новых проектов в агросекторе» Премьер-министр Михаил Мишустин По словам главы правительства, АПК успешно решает задачи продовольственной безопасности России и сохраняет курс на создание высокотехнологичного, современного производства. Страна полностью обеспечивает себя основными продуктами питания и последовательно осваивает глобальные рынки. Мишустин заверил, что власти продолжат «создавать благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса».

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Тепличная отрасль может попросить правительство о субсидировании энергозатрат

Представители тепличной отрасли могут обратиться к властям с просьбой о субсидировании резко возросших энергозатрат. Речь идет, прежде всего, о тепличных комплексах, которые используют досветку для круглогодичной работы. За пять лет цены на электроэнергию увеличились на 37%, на газ — на 28%, а доля энергоресурсов в себестоимости составляет более 50%. Хотя в этом году Минсельхоз внес изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и включил овощеводство закрытого грунта в число приоритетных направлений, на которые выделяются стимулирующие субсидии на тонну реализованной продукции, с учетом текущей экономической ситуации и ростом себестоимости ее может быть недостаточно.



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Цифра недели

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Производители соков предупредили о возможных перебоях в поставках

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») предупредил о возможном срыве поставок соков. Это связано с тем, что в конце июля Роспотребнадзор уведомил ФТС о необходимости проводить обязательную проверку пищевой продукции из КНР на наличие пестицидов и ГМО, что может длиться две-три недели, но не уточнил перечень таможенных кодов и сроки проверок. Члены “Союзнапитки” уже столкнулись с проверками концентрированного яблочного сока, замороженных кусочков фруктов, несмотря на то что, согласно товаросопроводительным документам, эти продукты являются сырьем для промышленной переработки, не предназначенным для продажи конечному потребителю и, соответственно, не подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.



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Nestle представила растительные аналоги яиц и креветок

Компания Nestle выпустила растительные аналоги яиц и креветок. По заявлению компании, веганские версии этих продуктов можно использовать в приготовлении блюд так же, как и оригинальные креветки и яйца. Они будут продаваться в ограниченном количестве магазинов на нескольких европейских рынках под брендом Garden Gourmet.



Заменитель яиц от Nestle содержит соевый белок и жирные кислоты омега-3, а креветки произведены из морских водорослей, гороха и редкого растения, которое встречается в Азии.



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Прогноз недели



«В результате реализации этих проектов экспорт российского АПК может увеличиться более чем на $4,9 млрд от уровня 2020 года» Руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов Проекты, ориентированные на экспорт продукции АПК, позволят до 2024 года привлечь в отрасль инвестиции на сумму 818 млрд руб. В агросекторе заявлено и до 2024 года будет реализовано более 1,2 тыс. инвестиционных проектов, из которых 305 ориентированы на экспорт. Они стимулируют рост вклада более дорогостоящей продукции в общую структуру экспорта АПК.

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«Магнит» открыл вертикальную теплицу рядом с магазином в Краснодаре

«Магнит» совместно с израильской Vertical Field открыл в Краснодаре первую вертикальную теплицу. Она расположена на парковке рядом в суперстором «Магнит». Теплица представляет собой почвенную мобильную платформу, состоящую из модульных грядок с интеллектуальными датчиками. Последние мониторят информацию, связанную с жизненными функциями растений — полив, освещение, климат-контроль. На городской ферме растет маслянистый зеленый салат, дуболистный зеленый салат, шпинат и базилик. Время созревания — около 20 дней. Затем собранная зелень будет напрямую поступать в суперстор. При необходимости конструкцию можно установить и внутри магазина.



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А1 может купить производителя сырков «Б.Ю. Александров»

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1 направило оферту о выкупе долей совладельцам ГК «Ростагроэкспорт» - производителю молочной продукции под брендом «Б. Ю. Александров». После смерти основателя компании Бориса Александрова нынешние управляющие не могут решить корпоративные вопросы, и инвесторы заявили, что решат конфликт в интересах каждой стороны. Юристы полагают, что А1 выкупит часть компании, чтобы консолидировать бизнес и перепродать стратегическому инвестору.



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