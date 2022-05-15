Самое интересное за неделю с 9 по 15 мая

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Владимир Путин: Россия может собрать рекордный урожай пшеницы в 2022 году

В этом году в России ожидается хороший урожай зерна, по предварительным оценкам, он может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Об этом президент Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам. «Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России, — подчеркнул глава государства. — Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков».



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Внедрение системы прослеживаемости зерна могут отложить на год



Минсельхоз предлагает отложить на год — до 1 сентября 2023-го — внедрение государственной системы прослеживаемости зерна, ФГИС «Зерно», следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас предполагается, что добровольное тестирование системы должно начаться с 1 июля, обязательное предоставление данных по всей цепочке движения урожая — с 1 сентября 2022 года. Информация о продуктах переработки зерновых должна была в обязательном порядке вноситься в систему с 1 марта 2023 года.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в своем майском отчете прогнозирует, что экспорт пшеницы из России в сезоне-2022/23 составит 39 млн т без учета Крыма, что позволит ей стать мировым лидером по объему отгрузок агрокультуры. Оценка вывоза у основного конкурента России — ЕС — 36 млн т. Производство пшеницы в России прогнозируется на уровне 80 млн т. В отчете говорится, что события на Украине значительно усилили неопределенность условий спроса и предложения сельскохозяйственной продукции в регионе и во всем мире, и майский обзор представляет собой текущую оценку краткосрочных последствий этих действий.



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На Кубани размыло временную дамбу

На Федоровском гидроузле на реке Кубань произошло размывание временной дамбы, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Накануне сообщалось, что возведение временной дамбы завершено и ее укрепление. Исполнительный директор Ассоциации «Национальный рисовый союз» Михаил Радченко рассказывал «Агроинвестору», что после создания на дамбе подпорного уровня аграрии смогут посеять рис на площади 80-85 тыс. га из ранее запланированных 119 тыс. га.



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Себестоимость производства молока может вырасти на 15%

Себестоимость производства молока в этом году может вырасти на 13-15%, что станет одним из ключевых рисков отрасли. Такой прогноз озвучил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Также среди рисков этого года Белов назвал разрыв логистических цепочек. Тем не менее, срыва реализации инвестпроектов в отрасли нет. Также не ожидается, что динамика потребительским цен на молоко будет выше общей инфляции, скорее, даже ниже этого уровня.



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В России появится система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

В России будет создана Федеральная государственная информационная система (ФГИС) прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн». Соответствующе постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За исключением некоторых пунктов оно вступает в силу 1 сентября 2022 года. Предполагается, что система позволит усовершенствовать контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и бороться с контрафактом.



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Россельхозбанк может продать права требования к агрохолдингу «АФГ Националь» структурам, связанным с совладельцем Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандаром Махмудовым. Россельхозбанк - крупнейший кредитор агрохолдинга и, вероятно, он хочет избавиться от плохих долгов и сократить нагрузку по созданию резервов.



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