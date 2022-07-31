Самое интересное за июль

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Россия и ООН заключили меморандум по экспорту российской сельхозпродукции

Россия и ООН заключили меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции на три года. Речь идет об устранении препятствий для вывоза зерна и удобрений, которые США и ЕС создали для страны в сферах финансов, страхования и логистики. 22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировой рынок. Кроме меморандума между Россией и ООН было подписано соглашение между Россией, Турцией, Украиной и ООН, которое определяет алгоритм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.



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При благоприятных погодных условиях урожай зерна в России в этом году составит 130 млн т, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания «Всероссийского дня поля — 2022». Таким образом ведомство оставило без изменения свой прежний прогноз, хотя отраслевые аналитики в течение июля неоднократно повышали оценки. К 28 июля в стране было собрано 39,9 млн т зерна, что на 11 млн т меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.



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В этом году в интервенционный фонд планируется закупить 1 млн тонн пшеницы

В 2022 году Минсельхоз

планирует закупить в интервенционный фонд 1 млн т пшеницы и 90 тыс. т сахара. До 2024-го предполагается закупить до 3 млн т пшеницы и 250 тыс. т сахара. Национальная товарная биржа начнет закупки пшеницы с 1 августа.



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Центробанк одобрил российский товарный индекс на пшеницу

Центробанк одобрил первый российский товарный индекс — биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает Национальная товарная биржа. Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков, уточняет ЦБ. Также индекс можно применять при регулировании товарных рынков.



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С октября Россия может ввести запрет на въезд грузовиков из ЕС

Запрет на въезд в Россию большегрузных автомобилей из ЕС может вступить в силу с 1 октября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой соответствующих документов. По их данным, все они находятся на межведомственном согласовании. Собеседники агентства отмечают, что в целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. По словам одного из источников, сейчас Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничение.



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Урожай картофеля в России может достигнуть 7 млн тонн

Сбор картофеля в товарном секторе в этом году может составить 7 млн т против 6,6-6,8 млн т годом ранее. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Последний раз похожий урожай картофеля — 7,2 млн т — был собран три года назад. В этом году вероятное увеличение объема связано, в частности, с ростом площадей под картофелем на 20 тыс. га. Кроме того, вегетация идет «очень неплохо».



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Обязательная маркировка пива начнется с апреля 2023 года

Оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) с 1 апреля 2023 года начнет обязательную маркировку пива, включая безалкогольное, а также напитков на его основе, сидра, пуаре и медовухи в кегах. Как говорится в сообщении Минпромторга, ведомство договорилось о сроках запуска маркировки с ЦРПТ и Ассоциацией производителей пива. С 1 октября 2023 года должна начаться маркировка напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024-го — в алюминиевых банках. В середине июля Союз российских пивоваров сообщил

в открытом письме президенту Владимиру Путину, что в случае введения в России обязательной маркировки пива, его выпуск сократится на 20-30%, при этом себестоимость производства увеличится на 10%.



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В России снова массово гибнут пчелы

Массовая гибель пчел зафиксирована в 14 регионах России. Об этом «Агроинвестору» сообщили в Федеральном научном центре (ФНЦ) пчеловодства. С наиболее серьезными проблемами столкнулся Алтай. По состоянию на 20 июля в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай поступило 19 обращений о гибели пчел, по ним проводятся предварительные проверки. Основная причина — обработки полей агрохимикатами. После 2019-го, когда на проблему всерьез обратил внимание Минсельхоз, такого массового отравления пчел, как в этом году, не было.



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Польская компания Hortex продала свой бизнес в России

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex передал 100% долей в своей операционной компании в России «Ортика фрозен фудс» группе «Агама» (выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama, «Бухта изобилия»). Большую часть сырья Hortex импортировала или приобретала у других производителей. Из-за этого рентабельность бизнеса заметно снизилась еще после введения в 2014 году Россией продуктового эмбарго в отношении ЕС.



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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, завершила формирование родительского стада на комплексе по производству индейки в Ростовской области и вышла на запланированную мощность 130 тыс. птиц. Компания сообщила, что запустила в работу все четыре блока родительского стада. В прошлом году «Дамате» вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом в Ростовской области. В этом году специалисты компании рассчитывают получить около 8 млн яиц инкубационного качества.



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