Самое интересное за неделю с 6 по 12 ноября

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Молочная отрасль получит новые меры господдержки

С 2024 года Минсельхоз введет новые механизмы господдержки производителей молока для достижения самообеспеченности не менее 90% продукции российского производства к 2030 году, как предусмотрено Доктриной продовольственной безопасности. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сказала на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума, пишет «Интерфакс». Будут выделены приоритетные регионы, где производители будут получать повышенную субсидию на капитальные затраты. Кроме того, планируется ввести 50%-ю субсидию на оборудование для ферм с поголовьем 200-400 голов при условии, если количество скота будет увеличено до 1 тыс. голов и более.



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В ноябрьском прогнозе Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) увеличила прогноз производства растительных масел в России в сезоне 2023/24 до 9,17 млн т (в отчете за прошлый месяц — 9,03 млн т). Экспорт масел составит 6,28 млн т (6,17 млн т). Урожай подсолнечника, по прогнозу службы, составит 17,5 млн т (столько же в прошлом отчете), производство подсолнечного масла — 6,77 млн т (6,77 млн т), экспорт — 4,27 млн т (4,05 млн т).



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Прогноз недели

Производство свинины по итогам 2023 года вырастет на 200 тысяч тонн По итогам текущего года в России будет произведено около 4,7 млн т свинины в убойном весе против 4,5 млн т в прошлом году, прогнозирует Национальный союз свиноводов (НСС). «Свиноводческая отрасль в 2023 году стабильно прирастала в производстве: показатель за девять месяцев составил 6,1% в сельхозорганизациях и около 4,7% в целом. Примерно такую же прибавку стоит ожидать и по итогам 12 месяцев — порядка 6% на предприятиях и около 5% в целом», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор НСС Юрий Ковалев.

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Урожай яблок останется на уровне прошлого года

Сбор яблок у товарных производителей останется примерно на уровне прошлого года, когда, по данным Минсельхоза, их урожай составил 1,2 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Плоды собраны почти во всех регионах, и их хватит, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка, уточнила она. По оценкам «Технологий Роста», в Центре, в частности, в Липецкой, Воронежской, Белгородской областях урожай яблок достаточно хороший и большая доля товарных плодов, десертного яблока с хорошим качеством. А вот на Юге были проблемы климатического характера, которые негативно сказались на качестве фруктов.



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Бюджет госпрограммы субсидирования производства сельхозтехники увеличен

Бюджет госпрограммы субсидирования производства сельхозтехники для продажи аграриям на льготных условиях («программа 1432») на 2023 год будет увеличен до 8 млрд руб. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование «программы 1432» позволит поставить в текущем году около 6 тыс. российских и белорусских тракторов. Размер субсидий на закупку техники будет учитывать различные факторы, включая удаленность территорий и организацию логистики.



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Цифра недели

Минсельхоз определил объем квоты на экспорт зерна, она может составить 24 млн тонн Квота на экспорт зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года может составить 24 млн т, сообщила на Новосибирском агропродовольственном форуме первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Как пишет «Интерфакс», она отметила, что эта квота установлена с учетом преференций для новых территорий. По словам замминистра, на 7 ноября в России было собрано 147 млн т зерна.

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Пчеловоды в этом году недополучили почти треть меда

Пчеловоды в этом году недополучили почти треть меда по сравнению с прошлым годом, оценивает заведующая лабораторией пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф. «Природно-климатические условия сложились так, что в каких-то регионах были дожди, в каких-то, наоборот, — засуха», — рассказал она «Агроинвестору». И такая ситуация наблюдалась по всей стране. Несмотря на то, что весна была ранней, и некоторые растения зацветали чуть раньше, возвратные холода и затяжные дождливые периоды привели к снижению выделения нектара, что сказывалось не только на производстве продукции, но и на развитии пчелиных семей.



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Маркировка икры в России станет обязательной в мае 2024 года

С 1 мая 2024 года маркировка икры лососевых и осетровых видов рыб станет обязательной для производителей в России. Торговые сети должны будут присоединиться к процессу маркировки не позднее 1 апреля 2025-го. Проект постановления, устанавливающий правила и этапы введения маркировки икры, был подготовлен и размещен Минпромторгом на портале проектов нормативных правовых актов. Непосредственно маркировка икры начнется с 1 апреля следующего года, с этой даты участники оборота данного продукта смогут наносить средства идентификации и представлять информацию в систему мониторинга. Производителям икры дается один месяц на отладку процессов, связанных с маркировкой.



Согласно документу, немаркированная продукция, поступившая на рынок к 1 мая, может быть реализована до истечения срока годности. До 31 мая 2024-го таможенные органы будут разрешать ввоз на внутренний рынок или для реимпорта немаркированной икры, приобретенной до 1 мая 2024 года. Продавцам придется информировать о вводе икры в оборот и выводе ее из оборота, начиная с 1 апреля 2025-го.



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Проект недели

«АПК Ресурс» вложит 15 млрд рублей в рисовый проект в Астраханской области Компания «АПК Ресурс» в 2023—2025 годах инвестирует 15 млрд руб. в проект по выращиванию и переработке риса в Астраханской области (Камызякский и Черноярский районы). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслана Пашаева. По его словам, планируется дополнительно ввести около 20-22 тыс. га рисовых чеков, всего в сельхозоборот введут 27 тыс. га мелиорируемых земель для выращивания риса и пшеницы в объеме 146 тыс. т, из них риса — 112 тыс. т. Кроме того, компания намерена возвести два завода по переработке зерновых культур мощностью 100 тыс. т и производству риса-крупы до 57 тыс. т, комбикорма — 21 тыс. т.

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