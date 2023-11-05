Самое интересное за неделю с 30 октября по 5 ноября

Д. Гришкин

Минсельхоз предложил с 1 декабря 2023 года до 31 мая 2024-го ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы (дурума) из России. Предполагается, что запрет не будет распространяться на поставки этой пшеницы в Белоруссию в рамках Союзного государства, а также на международную гуманитарную помощь другим странам на основании решений правительства России, межправительственные соглашения и международные транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами России. Также запрет не распространяется на перемещение твердой пшеницы между различными частями страны через территории иностранных государств. Твердая пшеница преимущественно используется при производстве макаронных изделий. Годовой урожай этой пшеницы, по данным Минсельхоза, составляет 700-800 тыс. т.



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В ГОСТ о размерах упаковки внесено требование фиксации объема фасовки

Генпрокуратура добилась изменений в ГОСТ, которые требуют от производителей социально значимых продуктов использовать фиксированные значения объема фасовки. Это решение было принято после того, как выяснилось, что некоторые производители уменьшали объемы продуктов без снижения их стоимости или даже повышали ее. Согласно новым правилам, производители должны использовать определенные значения объема для таких продуктов, как подсолнечное и сливочное масло, вермишель, сахар, соль, мука, рис, пшено, черный чай и другие основные продовольственные товары. Если товар выпускается по ТУ, фасовка по-прежнему может быть произвольной.



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Предложение недели

Минсельхоз предлагает ввести беспошлинную квоту на импорт некоторых видов мяса птицы Минсельхоз предлагает ввести беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов мяса птицы в размере до 160 тыс. т на 2024 год. Ведомство сообщило, что эта мера необходима для обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур и яйцах, учитывая повышенный спрос на эти товары. Также предлагается ввести запрет на экспорт некоторых видов мяса птицы и яиц с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Министерство просит вынести эти вопросы на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Запрет на экспорт предлагается ввести на свежие, охлажденные и замороженные тушки курицы, а также их части. Разрешается экспорт крыльев, спинок, шеек, гузок, печени и прочих субпродуктов (свежих, охлажденных и замороженных).

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В 2023 году мощности российских МЭЗов могут увеличиться

В этом году мощности российских предприятий по переработке масличных культур достигли 30,8 млн т, что значительно больше, чем пять лет назад, рассказал «Агроинвестору» аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, тогда на отечественных маслозаводах ежегодно перерабатывалось только 25 млн т маслосемян. По предварительным оценкам эксперта, до конца года этот мощность может достичь 31 млн т. Увеличение мощностей приводит к усилению конкуренции среди маслозаводов при закупке сырья, что в свою очередь позволяет установить справедливую цену на масличные культуры с учетом текущей ситуации на рынке.



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Экспорт картофеля вырос вдвое

Экспорт картофеля за первые восемь месяцев этого года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил примерно 80 тыс. т. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Также, по его словам, за отчетный период импорт картофеля в Россию составил 356 тыс. т, хотя в среднем за 2021-2022 годы объем годового ввоза был на уровне 500 тыс. т. По мнению Красильникова, снижение ввоза связано с высоким урожаем в России и, следовательно, низкими ценами на отечественный картофель. В результате достаточно дорогой импорт был менее конкурентоспособен. В целом уборка картофеля завершена. По оперативным данным Минсельхоза, у нас поставлен очередной рекорд — около 8 млн т в организованном секторе. Однако такие высокие показатели урожая отразились на отпускных ценах производителей: в некоторых регионах они достигли 4-6 руб./кг, что ниже себестоимости.



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Цифра недели

Сельхозпроизводство за январь-сентябрь увеличилось на 1,3% По итогам девяти месяцев 2023 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 101,3%, следует из данных Росстата. При этом в сентябре зафиксирован существенный рост по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го — 12,7%. Ранее служба отмечала отрицательную динамику сельхозпроизводства: в августе — 93,7%, в июле — 97,1%. В январе-сентябре прошлого года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 111,7%.

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Суд признал недействительной продажу «Здоровой фермы» группе « Черкизово

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Московской сетевой компании (МСК) и признал недействительной сделку по продаже агрохолдинга «Здоровая ферма» группе «Черкизово», следует из картотеки арбитражных дел. Решение суда было принято 1 ноября и полностью удовлетворило требования истца. Аукцион по продаже бройлерных активов «Здоровой фермы» банком непрофильных активов «Траст» состоялся в декабре прошлого года, победителем стал АПК «Михайловский», входящий в группу «Черкизово». Общая сумма сделки составила 4,03 млрд руб. В январе МСК подала иск об оспаривании результатов торгов. «Черкизово» намерена оспорить решение суда.



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В Тульской области открыли завод по переработке технической конопли

Компания «Макошь» запустила в Тульской области крупнейшее в Европе и России предприятие по глубокой переработке семечки пищевой конопли. Мощность завода составляет 20 тыс. т в год, он расположен в особой экономической зоне «Узловая». Продукция, производимая на предприятии, будет использоваться в различных продуктах, таких как кондитерские изделия, напитки, хлеб и другие. В реализацию проекта было инвестировано 1 млрд руб.



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Сделка недели

Структура «Тавроса» выкупила долю в компании-производителе риса Группа компаний «Управление агроактивами», которую связывают с агрохолдингом «Таврос», получила доли в компании «Лебеди», занимающейся выращиванием и переработкой риса на юге России, следует из данных ЕГРЮЛ. Как указано на сайте компании, «Лебеди» управляет рисовым заводом в Краснодарском крае, способным перерабатывать 36 тыс. т риса-сырца в год с перспективой удвоения этого объема. «Лебеди-Агро» занимается рисоводством в Астраханской области.

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