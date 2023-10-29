Самое интересное за октябрь

А. Астахова

Центробанк повысил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Центрального банка России (ЦБ) 27 октября принял решение о повышении ключевой ставки на 2 б.п. до 15%. ЦБ объяснил необходимость ужесточения денежно-кредитной политики тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и превышает ожидания регулятора. Внутренний спрос продолжает расти, превышая возможности расширения производства товаров и услуг, а кредитование остается на высоком уровне. Кроме того, снижение бюджетного стимула будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее.



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Отдельных экспортеров обяжут продавать валютную выручку

Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий отдельных экспортеров — 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства — продавать валютную выручку. Они должны будут зачислять на свои счета не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, и продавать минимум 90% зачисленной валюты. Также отдельные компании будут обязаны представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут вести мониторинг и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования. Список компаний не уточняется.



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Минсельхоз уведомил о подготовке проектов постановлений правительства о запрете экспорта пищевых яиц и некоторых видов мяса птицы на полгода. Министерство объясняет это необходимостью предотвратить рост цен и возможный дефицит этих продуктов. По данным Минсельхоза, цены на яйца выросли на 24% по сравнению с прошлым годом, мясо птицы подорожало на 25,3%. Это связано с уменьшением объемов производства и увеличением себестоимости продукции на фоне высокого курса доллара. Также ведомство отметило, что текущая ситуация способствует привлекательности экспорта продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности России.



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Законопроект о льготной ставке НДС на семена внесен в Госдуму

Депутаты комитетов Госдумы по аграрным вопросам и по экономической политике внесли в нижнюю палату парламента проект Федерального закона «О внесении изменений в ст. 164 части второй Налогового кодекса РФ». Он предполагает дополнить список товаров, которые облагаются льготным НДС по ставке 10%, семенами сельскохозяйственных растений, предназначенных для выращивания в целях производства пищевой продукции и продукции для кормовых целей. В случае принятия поправок они будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. Пониженную ставку в 10% на семена предлагается сохранить для удержания темпов развития отечественной селекции и повышения уровня импортонезависимости по семенам.



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Прогноз Минсельхоза по сбору зерна в России в 2023 году повышен со 135 млн т до 140 млн т в чистом весе, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. В том числе урожай пшеницы составит около 93 млн т. Министр отметил, что такой объем станет вторым по величине в истории страны и обеспечит баланс между внутренними потребностями и экспортом.



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Максимальная ставка по льготным кредитам в агросекторе может увеличиться до 7%

Минсельхоз предложил установить размер льготной процентной ставки по кредитам в зависимости от направления их целевого использования с 1% до 7%. Также ставка будет зависеть от участия заемщика в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства (ФНТП) на 2017 — 2030 годы. Кроме того, участники программы смогут рассчитывать на приоритетное включение их заявок в реестр потенциальных заемщиков. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан для оптимизации расходов федерального бюджета, а также совершенствования механизма льготного кредитования, уточняется в пояснительной записке.



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Россия и Китай подписали контракт на поставку зерновых и масличных на 2,5 трлн рублей

Новосибирская производственно-экспортная компания ЭПТ (входит в российскую группу компаний «Новый сухопутный зерновой коридор») и китайская государственная корпорация China Chengtong International, Ltd заключили генеральный контракт на поставку в Китай в течение 12 лет 70 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур, произведенных на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Сумма контракта почти 2,5 трлн руб.



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В конце года Минсельхоз

Минсельхоз намерен провести закупочные интервенции на рынке зерна в конце текущего года. Объем планируемых закупок составит до 2 млн т, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень-2023» в Москве. Он также отметил, что в текущем году планируется выделить дополнительно 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна. Мировые цены на зерно и ожидание высокого урожая оказывают значительное давление на внутренние цены, отметил министр. В связи с этим правительство готово и будет реагировать на сложившуюся ситуацию.



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Имущество концерна «Покровский»

Лабинский городской суд Краснодарского края принял решение об изъятии имущества Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова, которых называет бенефициарами концерна «Покровский», а также связанных с ними физических и юридических лиц. Общая стоимость изъятого имущества превышает 500 млрд руб. Это решение было принято в рамках удовлетворения антикоррупционного иска Генпрокуратуры. Изъятые активы включают сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости, расположенные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Решение Лабинского городского суда не влияет на исполнение концерном «Покровский» контрактных обязательств и выплату заработной платы сотрудникам. Все подразделения группы работают в штатном режиме и осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность под контролем судебных приставов.



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Крупнейший молочный холдинг России — ГК «ЭкоНива» - объявил о начале биржевых торгов сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом. Организатором торгов выступает «ЭкоНива-Семена», одна из торговых компаний группы. Торги будут проводиться онлайн на Национальной товарной бирже (НТБ), которая входит в группу «Московская биржа». Первые товарные аукционы состоялись 16 октября. Согласно данным на сайте НТБ, в первый день торгов «ЭкоНива» продала на бирже 720 т сырого молока на 28,5 млн руб. и 20 т сливочного масла на 60 млн руб.



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