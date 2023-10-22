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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Самое интересное за неделю с 16 по 22 октября

На прошедшей неделе Россия и Китай подписали контракт на поставку зерновых и масличных на 2,5 трлн рублей, Минсельхоз решил повысить максимальную ставку по льготным кредитам, правительство предложило изменить подход к субсидированию производства зерна, а «ЭкоНива» начала биржевые торги молочными продуктами

| Агроинвестор |

Правительство планирует привязать курсовые пошлины к мировым ценам

В правительстве идет обсуждение возможности изменения механизма расчета «курсовых» экспортных пошлин путем учета мировых цен на товары, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в кабмине. Таким образом, пошлина может быть обнулена не только при снижении курса доллара, но и при падении мировых цен на товары ниже определенного уровня. Это может помочь облегчить положение экспортеров. Детали расчета не разглашаются, однако собеседник издания в правительстве уточнил, что решение может быть принято в течение двух-трех недель.

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Максимальная ставка по льготным кредитам в агросекторе может увеличиться до 7%

предложил установить размер льготной процентной ставки по кредитам в зависимости от направления их целевого использования с 1% до 7%. Также ставка будет зависеть от участия заемщика в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства (ФНТП) на 2017 — 2030 годы. Кроме того, участники программы смогут рассчитывать на приоритетное включение их заявок в реестр потенциальных заемщиков. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан для оптимизации расходов федерального бюджета, а также совершенствования механизма льготного кредитования, уточняется в пояснительной записке.

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Контракт недели

Новосибирская производственно-экспортная компания ЭПТ (входит в российскую группу компаний «Новый сухопутный зерновой коридор») и китайская государственная корпорация China Chengtong International, Ltd заключили генеральный контракт на поставку в Китай в течение 12 лет 70 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур, произведенных на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Сумма контракта почти 2,5 трлн руб.


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Правительство предлагает изменить подход к субсидированию производства зерна

В текущем сезоне правительство планирует выделять регионам субсидии на зерно исходя не только из объемов производства, но и из уровня цен ‎на основные виды зерновых, следует из проекта постановления, опубликованном на портале нормативных правовых актов. В пояснительной записке к разработанному Минсельхозом документу говорится, что текущая ситуация на рынке зерновых культур, в том числе высокие урожаи последних лет и рост поставок на экспорт в совокупности с низкими мировыми ценами, привела к снижению доходности сельхозпроизводителей. ‎В связи с этим необходимо скорректировать подход к определению перечня регионов для повышения экономической эффективности субсидии на производство и реализацию зерновых. Такой подход позволит максимально поддержать большее число производителей с более низкой доходностью и сохранить привлекательность производства зерновых и достигнутый уровень продовольственной безопасности, говорится в документе.

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Повышение акциза на вино может негативно повлиять на отрасль

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение акцизов на вино с 1 мая 2024 года. Согласно документу, акцизы на вино могут составить 108 руб. за литр, что в три раза выше, чем сейчас предусмотрено на 2024 год. Также предусмотрено увеличение акцизов на игристые вина, включая российское шампанское. В 2024 году ставка акциза на эти вина будет составлять 141 руб. за литр. Поступления от винных акцизов в бюджет России в 2024 году могут составить 22,5 млрд руб. Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что повышение акциза негативно повлияет на конечную стоимость вин. В первую очередь пострадает сегмент недорогой продукции.

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Цифра недели

Россия продолжает увеличивать экспорт растительного масла. За девять месяцев 2023 года объем поставок составил около 5 млн т, что на 44% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Подсолнечное масло составляет более 60% структуры экспорта, его отгрузки увеличились на 36%, достигнув 3,1 млн т.


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договорился с производителями мяса птицы о стабилизации цен

и крупные производители мяса птицы достигли соглашения о повышении производства и стабилизации цен на внутреннем рынке. Договоренность была достигнута на совещании, в котором приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представители Национального союза птицеводов и ключевые компании-участники рынка. По словам Патрушева, благодаря поддержке государства экономика производства мяса птицы и яиц позволяет обеспечить более приемлемые цены для населения. Он также напомнил о возможных мерах государственного регулирования цен, если ситуация не изменится.

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«» начала биржевые торги молочными продуктами

Крупнейший молочный холдинг России — ГК «» - объявил о начале биржевых торгов сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом. Организатором торгов выступает «-Семена», одна из торговых компаний группы. Торги будут проводиться онлайн на Национальной товарной бирже (НТБ), которая входит в группу «Московская биржа». Первые товарные аукционы состоялись 16 октября. Согласно данным на сайте НТБ, в первый день торгов «» продала на бирже 720 т сырого молока на 28,5 млн руб. и 20 т сливочного масла на 60 млн руб.

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Сделка недели

Операционное лицо агрохолдинга «Таврос» — УК «Таврос» — получило контроль над 51% компании «Лоуфинанс». 49% остались у гражданина Сербии Николы Кокановича, который до этого владел 100% компании. Согласно информации системы проверки контрагентов Rusprofile, основной вид деятельности организации — оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров, в числе дополнительных видов деятельности указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, а также сельскохозяйственным сырьем, животными и др. Согласно данным Rusprofile, у организации есть лицензия на хранение и розничную торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения: компания получила ее в начале марта 2021 года.


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