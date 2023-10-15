Самое интересное за неделю с 9 по 15 октября

А. Гордеев

Аграрии отметили снижение цен на топливо

Ситуация на рынке топлива в целом начала стабилизироваться, тем не менее, на следующей неделе Госдума планирует провести совещание с участием представителей ФАС. «Видим, что есть необходимость проанализировать закупку аграриями нефтепродуктов с мелкооптовых нефтебаз и по другим каналам, чтобы исключить завышение цен на ГСМ», — отметил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Сельхозпроизводители говорят, что хотя цены и стали снижаться, они все еще заметны выше, чем были в июле.



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Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сельхозгоду. Согласно октябрьскому отчету, ожидается, что вывоз составит 50 млн т, что на 1 млн т больше, чем прогнозировалось ранее. Оценка экспорта фуражных культур также повышена с 9,11 млн т до 10,21 млн т. Оценки ведомства не учитывают данные по Крыму и новым территориям. При этом октябрьском отчете аналитики оставили без изменений прогноз сбора пшеницы в России — 85 млн т, в то время как оценка переходящих запасов была снижена с 10,44 млн т до 8,94 млн т. Оценка производства фуражного зерна, как и в сентябре, сохраняется на уровне 39,8 млн т.



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Решение недели

Отдельных экспортеров обяжут продавать валютную выручку Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий отдельных экспортеров — 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства — продавать валютную выручку. Они должны будут зачислять на свои счета не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, и продавать минимум 90% зачисленной валюты. Также отдельные компании будут обязаны представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут вести мониторинг и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования. Список компаний не уточняется.

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В ФНТП развития сельского хозяйства внесены изменения

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее изменения в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства (ФНТП) на 2017-2030 годы. Согласно документу, вместо грантов теперь будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат для научно-технических проектов. Это изменение призвано снизить риски нецелевого использования бюджетных средств и повысить эффективность программы. Кроме того, в новой редакции программы появились четыре новые подпрограммы: «Развитие селекции и семеноводства зерновых культур», «Развитие селекции и семеноводства овощных культур», «Развитие селекции и семеноводства кукурузы» и «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород». Кроме того, в документе актуализированы целевые индикаторы для остальных девяти подпрограмм.



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В Госдуме могут создать рабочую группу для сохранения рентабельности агросектора

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым предложил создать рабочую группу с участием министерства и представителей профильных комитетов нижней палаты парламента для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения рентабельности сельского хозяйства. Володин обратил внимание, что в этом году сельхозпроизводители столкнулись с рядом как внешних, так и внутренних проблем, в частности, удорожанием средств производства. При этом пшеница 4-го класса подешевела на 33%.



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Цифра недели

В сентябре годовая инфляция ускорилась до 6% По данным Росстата, потребительские цены в сентябре выросли на 6% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с августом, когда инфляция составила 5,15%. Месячная инфляция также увеличилась до 0,87% по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составляла 0,28%. В сравнении с декабрем 2022 года цены выросли на 4,6%. В 40 регионах России отмечается инфляция на уровне 1% и выше за месяц. Данные Росстата по инфляции за сентябрь оказались хуже и без того высоких ожиданий, это максимальный месячный рост индекса потребительских цен с апреля прошлого года, а для сентября — максимальный с сентября 2000-го.

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Садоводы попросили запретить импорт саженцев с 2024 года

Три садоводческих объединения — Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, Ассоциация садоводов России и союз «Садоводы Кубани» - отправили обращение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, в котором предложили полностью запретить импорт саженцев плодовых деревьев с 2024 года. Такой запрет необходим для развития отечественного производства, поясняют они: недобросовестный демпинг со стороны иностранных поставщиков посадочного материала приводит к снижению цен и мешает российским компаниям прогнозировать свое производство.



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Программа по поставке тракторов со скидкой реализована лишь на 41,5%

К концу сентября программа поставок тракторов российского и белорусского производства аграриям со скидкой выполнена только на 41,5%. Об этом в ходе выставки «Золотая осень—2023» сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. В связи с этим он призвал регионы активизировать спрос со стороны аграриев. Некрасов напомнил, что российские производители сельхозтехники установили фиксированные цены, а также предлагают скидки от 10% до 20%. По словам чиновника, ожидается активное приобретение тракторов в октябре, ноябре и декабре — это традиционный «тракторный сезон».



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Сделка недели

«Траст» продал птицефабрику «Комсомольская» и «Родниковский» свинокомплекс Банк непрофильных активов «Траст» сообщил, что закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов: птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край) и «Родниковского» свинокомплекса (Челябинская область). Сумма сделки не уточняется. Покупателем стало ООО «Управление Агроактивами», которое связывают с агрохолдингом «Таврос». В апреле «Траст» выставил птицефабрику на торги по начальной цене почти 2 млрд руб. Аукцион на повышение должен был пройти в мае, однако не состоялся из-за отсутствия заявок. «Родниковский» свинокомплекс «Траст» пытался продать в прошлом году по начальной цене более 2 млрд руб., а в апреле 2023-го снижал цену до 1,22 млрд руб., но аукционы также признавались не состоявшимися.

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