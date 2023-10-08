Самое интересное за неделю со 2 по 8 октября

В. Бычков

Законопроект о льготной ставке НДС на семена внесен в Госдуму

Депутаты комитетов Госдумы по аграрным вопросам и по экономической политике внесли в нижнюю палату парламента проект Федерального закона «О внесении изменений в ст. 164 части второй Налогового кодекса РФ». Он предполагает дополнить список товаров, которые облагаются льготным НДС по ставке 10%, семенами сельскохозяйственных растений, предназначенных для выращивания в целях производства пищевой продукции и продукции для кормовых целей. В случае принятия поправок они будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. Пониженную ставку в 10% на семена предлагается сохранить для удержания темпов развития отечественной селекции и повышения уровня импортонезависимости по семенам.



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Подсолнечник: не повторить ошибок прошлых сезонов. Меморандум ИКАР

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) подготовил меморандум, касающийся ситуации на рынке подсолнечника. Аграриям не откладывать продажи маслосемян на конец сезона, а переработчикам стоит не опускать, а приподнять цены, уверены эксперты. «Агроинвестор» публикует документ дословно.



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Прогноз недели

В октябре экспорт российской пшеницы может сократиться Россия в октябре недопоставит на мировой рынок около 1 млн т пшеницы из-за «неадекватно низкого уровня цен», считает аналитического центра «Русагротранса». По мнению аналитиков, это связано с уменьшением продаж российскими экспортерами из-за снижения спроса со стороны основных стран-импортеров. Прогноз экспорта пшеницы в октябре составляет около 4,5 млн т против 5,5 млн т в сентябре. В аналогичный период прошлого года вывоз составлял 4,9 млн т.

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Доля отечественной сельхозтехники на рынке сократилась

В январе-августе производство сельхозмашин в денежном выражении увеличилось на 24% относительно показателя за аналогичный период прошлого года, составив 202,1 млрд руб. с НДС против 163,1 млрд руб. с НДС. Экспорт за этот промежуток времени в стоимостном выражении вырос на 12% до 14,2 млрд руб. Об этом рассказала директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». При этом, по информации «Росспецмаш», доля российской техники на внутреннем рынке упала с 59% до 53,1%. Если в январе-августе прошлого года из-за рубежа было завезено техники на сумму 102,6 млрд руб., то в этом году показатель вырос до 163,7 млрд руб.



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Валовой сбор овощей открытого грунта будет чуть выше прошлогоднего

Урожай овощей открытого грунта в этом году может увеличиться на 2% относительно 2022-го. Такой прогноз в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» озвучил исполнительный директор Национального союза производителей плодов и овощей Андрей Казаков. Средняя урожайность овощей открытого грунта прогнозируется на 5% выше прошлогодней и составит около 299-300 ц/га, оценил он.



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Цифра недели

В конце года Минсельхоз закупит в интервенционный фонд до 2 млн тонн зерна Минсельхоз намерен провести закупочные интервенции на рынке зерна в конце текущего года. Объем планируемых закупок составит до 2 млн т, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень-2023» в Москве. Он также отметил, что в текущем году планируется выделить дополнительно 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна. Мировые цены на зерно и ожидание высокого урожая оказывают значительное давление на внутренние цены, отметил министр. В связи с этим правительство готово и будет реагировать на сложившуюся ситуацию.

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«Таврос» может купить птицефабрику «Комсомольская»

Агрохолдинг «Таврос» договаривается с банком непрофильных активов «Траст» о покупке птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае — крупнейшего производителя товарного яйца на Урале, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По данным издания, согласовать сделку планируется на следующей неделе, ее возможная стоимость не уточняется. В апреле «Траст» выставил птицефабрику на торги по начальной цене почти 2 млрд руб. Аукцион на повышение должен был пройти в мае, но не состоялся из-за отсутствия заявок. В случае покупки «Комсомольской» объем производства яиц на птицефабриках «Тавроса» может превысить 1,7 млрд штук в год, что позволит компании стать лидером этого рынка.



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Минсельхоз поддержал законопроект, который определяет понятие «фермерская продукция», сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что принятие такого закона будет способствовать развитию малых форм хозяйствования и поможет продавать фермерскую продукцию в торговых сетях. Также документ предусматривает поддержку таких предпринимателей в реализации их продукции, для этого будут создаваться агрегаторы. Основной их деятельностью будет закупка фермерской продукции, ее переработка, хранение и продажа.



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Запуск недели

«Юбилейный» запустил первую очередь завода по глубокой переработке гороха Агрохолдинг «Юбилейный» открыл первую очередь завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе Тюменской области, сообщила пресс-служба регионального департамента АПК. Завод не имеет аналогов в стране и является важным шагом в формировании биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции в Тюменской области. Он также будет способствовать импортозамещению и увеличению экспорта продукции тюменского АПК, отмечается в сообщении. На площадках инвестпроекта уже работают элеваторный комплекс, склад готовой продукции, административно-бытовой корпус и визировочная лаборатория. Сейчас ведутся работы по проектированию второй очереди строительства.

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