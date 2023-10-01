Самое интересное за сентябрь

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Китай разрешил поставки свинины из России спустя 15 лет

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая отменило ограничения на экспорт свинины из России, сообщил Россельхознадзор. Решение было принято после анализа системы госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. ГТУ дополнительно сформулирует инспекционные и карантинные требования к российским поставкам свинины. Запрет на поставки свинины из России в Китай действовал с 2008 года из-за распространения АЧС. Теперь необходимо провести большую работу по согласованию ветеринарных сертификатов, которая может занять несколько месяцев.



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Гибкие экспортные пошлины незначительно повлияют на экспорт продукции АПК

С 1 октября в России вступят в силу временные гибкие экспортные пошлины на широкий спектр товаров, которые будут зависеть от курса рубля. При курсе рубля к доллару в 80 руб. и ниже, ставка будет равна нулю. Если курс составит от 80 руб. до 85 руб. за доллар, то ставка будет 4%. При курсе от 85 руб. до 90 руб. — 4,5%. При курсе от 90 руб. до 95 руб. — 5,5%, при курсе 95 руб. и выше — 7%. Для минеральных удобрений пошлина составит до 10%, также в зависимости от курса рубля. Пошлины на зерно, растительное масло и шрот не меняются и будут рассчитываться по прежним формулам. Ряд продуктов АПК, в частности мясная и молочная продукция, выведен из-под действия пошлины, при этом под нее попали зернобобовые и другие культуры, вывоз которых ранее не облагался пошлинами, в частности, горох.



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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке растительных масел

Минпромторг предлагает провести в России эксперимент по маркировке растительных масел, упакованных в потребительскую упаковку. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из документа следует, что эксперимент может продлиться с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. Согласно приложению к документу, маркироваться будут соевое, подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое, кокосовое, рапсовое, какао-масло, какао-жир, маргарин, а также прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения.



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Правительство может ввести минимальную цену на экспорт пшеницы

По информации Bloomberg, российские власти рассматривают возможность установки минимальной цены на пшеницу и отказываются выдавать экспортные документы для поставок по более низкой стоимости. Вывоз пшеницы из России достиг рекордных значений, однако экспортные цены снижаются до минимальных значений за последние три года. Аналитики агентства отмечают, что у российской пшеницы нет множества конкурентов на рынке, и избыток предложения вызван большими запасами и рекордным урожаем, что приводит к снижению цены.



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Цены на продукцию растениеводства к концу года могут вырасти

К концу года цены на сельхозпродукцию могут увеличиться. Об этом рассказала вице-президент, руководитель Аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». По ее словам, сегодня очень много факторов работает на сдерживание цен на российских оптовых рынках. Однако есть один существенный фактор в виде курса рубля, который пока еще перекрывает все и делает комфортной работу с теми продуктами, ценообразование которых так или иначе связано с экспортом, подчеркнула Снитко.



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Аграрии не отмечают улучшения ситуации с топливом

15 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена летнего дизельного топлива достигла одиннадцатого за сентябрь рекорда, подорожав на 0,97% до 73758 руб. за тонну. За август его цена выросла на 18,5%, еще 31 июля она была ниже 57 тыс. руб. за тонну. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Восточном экономическом форуме заверил, что ситуация с поставками топлива аграриям не отразится на уборке урожая, и она значительно улучшилась по сравнению с предыдущей неделей. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители в целом не отмечают улучшения ситуации: топливо дорожает, а на Юге сохраняются проблемы с его доступностью.



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Урожай картофеля в этом году будет рекордным

В этом году товарное производство картофеля может составить 8 млн т при площади сева 300 тыс. га. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» рассказал председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. «Нам бы всем радоваться таким урожаям, но не радуют цены, которые в связи с большими излишками на рынке сильно давят на доходность товаропроизводителей», — отметил он. По словам Лупехина, сейчас торговые сети получают предложения о цене в 6-8 руб. за 1 кг картофеля — это ниже себестоимости.



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«Новый сухопутный зерновой коридор» и китайская компания создадут крупнейший сухопутный зерновой флот

ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) и Международная инвестиционная компания «Чжунчэнтун» (China Chengtong International Investment Со.) заключили соглашение о совместной реализации проекта по созданию в Еврейской автономной области логистического хаба — «Зерновой Терминал Нижнеленинское — Тунцзян». Общий объем инвестиций в проект составит 15 млрд руб. Проект будет реализован в рамках концепции развития логистической инфраструктуры «Зерно +», которая предполагает сухопутную перевалку грузов и контейнерную перевозку зерновых грузов и позволяет обеспечить 100% загрузку в «обе стороны». Также в рамках проекта будет создан первый в России «Сухопутный зерновой флот», способный перевозить до 600 тыс. т зерна.



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МИД: Россия и Турция договорились о поставке 1 млн тонн зерна

Россия и Турция достигли принципиальных договоренностей о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД Александр Грушко, пишет РИА «Новости». Дипломат отметил, что сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов: логистику, финансы, маршруты, страны назначения и др. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября провели переговоры, в ходе которых в том числе обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки». На пресс-конференции после завершения переговоров Путин сказал, что Россия готова организовать поставки 1 млн т зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки муки в беднейшие страны.



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Структуры владельца «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева могут купить « Юг Руси

Структуры, действующие в интересах экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, семье которого принадлежит «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, планируют покупку группы «Юг Руси» — крупнейшего производителя подсолнечного масла в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, в группе уже сменилось руководство. Правда, в «Юге Руси» изданию пояснили, что смена гендиректора связана с «обычной ротацией менеджмента».



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