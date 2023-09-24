Самое интересное за неделю с 18 по 24 сентября

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Гибкие экспортные пошлины незначительно повлияют на экспорт продукции АПК

С 1 октября в России вступят в силу временные гибкие экспортные пошлины на широкий спектр товаров, которые будут зависеть от курса рубля. При курсе рубля к доллару в 80 руб. и ниже, ставка будет равна нулю. Если курс составит от 80 руб. до 85 руб. за доллар, то ставка будет 4%. При курсе от 85 руб. до 90 руб. — 4,5%. При курсе от 90 руб. до 95 руб. — 5,5%, при курсе 95 руб. и выше — 7%. Для минеральных удобрений пошлина составит до 10%, также в зависимости от курса рубля. Пошлины на зерно, растительное масло и шрот не меняются и будут рассчитываться по прежним формулам. Ряд продуктов АПК, в частности мясная и молочная продукция, выведен из-под действия пошлины, при этом под нее попали зернобобовые и другие культуры, вывоз которых ранее не облагался пошлинами, в частности, горох.



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Минпромторг повторно рассмотрит вопрос квотирования импорта СЗР

Минпромторг готовится рассмотреть вопрос о введении квот на импорт средств защиты растений (СЗР). Параметры квоты уже утверждены, будет разрешено ввезти 15 тыс. т основных групп пестицидов. Однако дата введения квоты все еще обсуждается. Ранее речь шла о промежутке с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024-го, но сейчас сроки сдвигаются на 1 января-30 июня 2024 года.



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Решение недели

Госдума будет ежедневно контролировать стоимость ГСМ для аграриев Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Профильные комитеты нижней палаты парламента под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева будут отвечать за ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для агропромышленного комплекса.

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Цены на пшеницу обвалились

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе снизились на 950 руб. до 15-15,2 тыс. руб. за тонну без НДС на фоне низкого спроса со стороны экспортеров, которые сосредоточены на доставке уже закупленных объемов и исполнении заключенных контрактов, пишет поле.рф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». На малой воде индикативные цены спроса составили 12,4 тыс. руб. за тонну (-1,1 тыс. руб.). В прошлом году в это время цены составляли 14,6 тыс. руб. за тонну на глубокой воде и 13,7 тыс. руб. — на малой. Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре-октябре снизились на $5 до $242 за тонну FOB. Внутренний рынок пшеницы снижался на Юге (на 1150 руб. до 12,5-13 тыс. руб./т) и в Центре России (на 300 руб. до 9,5-10 тыс. руб./т), но укреплялся в Сибири (плюс 300 руб. до 10,4-11,6 тыс. руб./т), отмечают аналитики.



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В августе экспорт подсолнечного масла значительно увеличился

По оценке аналитика агентства OleoScope Кирилла Лозового, в августе на внешние рынки из России было поставлено почти 220 тыс. т подсолнечного масла против 122 тыс. т за аналогичный месяц прошлого года. Такой резкий рост отгрузок отмечается на фоне более активного спроса со стороны ключевых импортеров, рассказал он «Агроинвестору». В частности, поставки в Индию в августе выросли сразу до 81 тыс. т (3 тыс. т в августе 2022 года), в Китай — до 39 тыс. т (годом ранее отгрузок не было), в Турцию — до 21 тыс. т (12 тыс. т). Среднемесячный объем экспорта подсолнечного масла из России в сезоне-2022/23 составил почти 320 тыс. т.



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Цифра недели

Объем субсидий на льготное кредитование АПК увеличат на 45 млрд рублей В связи с повышением ставки Центробанка, потребность в дополнительных средствах для кредитования сельскохозяйственного комплекса оценивается в 45 млрд руб. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет ТАСС. Средства, которые поступают в федеральный бюджет от экспортных пошлин на зерновые и масличные, будут использованы в качестве источника дополнительного финансирования, в ближайшее время будет принято решение о выделении средств, уточнила Абрамченко.

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Правительство может ввести минимальную цену на экспорт пшеницы



По информации Bloomberg, российские власти рассматривают возможность установки минимальной цены на пшеницу и отказываются выдавать экспортные документы для поставок по более низкой стоимости. Вывоз пшеницы из России достиг рекордных значений, однако экспортные цены снижаются до минимальных значений за последние три года. Аналитики агентства отмечают, что у российской пшеницы нет множества конкурентов на рынке, и избыток предложения вызван большими запасами и рекордным урожаем, что приводит к снижению цены.



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Белгородский агрохолдинг займется производством хмеля в Липецкой области

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» планирует возродить хмелеводство в Липецкой области. Этой осенью компания заложит 24 га агрокультуры, в следующем году — еще 16 га. Всего под выращивание 400 т хмеля в год будет отведено 200 га. Кроме того, компания планирует возвести винокуренный завод с годовым объемом производства 880 тыс. л полугаров, создать пруды с годовым производством 80 т рыбы лососевых и осетровых пород и пивоварни емкостью 100 тыс. л пива в год. Инвестиции в агропромышленное производство составят 1,5 млрд руб. Еще 1,6 млрд руб. компания планирует вложить в туристический комплекс, центром которого станет гостиница. Срок окупаемости проекта — шесть лет, первый этап работы будет завершен в 2025 году.



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Проект недели

Ruseed создаст в Адыгее фитотронный комплекс Ruseed планирует в конце 2023 года открыть в Адыгее селекционно-семеноводческий центр, основанный на фитотронном тепличном комплексе. Его мощность составит около 10 тыс. т семян подсолнечника в год, инвестиции — 3 млрд руб. Это будет первый семеноводческий проект в России, который использует теплицы четвертого поколения с круглогодичной системой досвечивания и автоматическим управлением микроклиматом и питанием растений. Это позволит значительно ускорить процесс получения новых сортов и гибридов, что будет положительно сказываться на российском семеноводстве.

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