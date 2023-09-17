Самое интересное за неделю с 11 по 17 сентября

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Аграрии не отмечают улучшения ситуации с топливом

15 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена летнего дизельного топлива достигла одиннадцатого за сентябрь рекорда, подорожав на 0,97% до 73758 руб. за тонну. За август его цена выросла на 18,5%, еще 31 июля она была ниже 57 тыс. руб. за тонну. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Восточном экономическом форуме заверил, что ситуация с поставками топлива аграриям не отразится на уборке урожая, и она значительно улучшилась по сравнению с предыдущей неделей. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители в целом не отмечают улучшения ситуации: топливо дорожает, а на Юге сохраняются проблемы с его доступностью.



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В августе «Союзмолоко» зафиксировал снижение запасов молочной продукции на складах различных предприятий. По данным союза, которые приводят «Ведомости», на конец июля запасы сливочного масла были на 22% ниже по сравнению с прошлым годом. Запасы сухой сыворотки составляли 18 тыс. т, что на 2% меньше, чем в июле 2022 года. Запасы сухого цельного молока остались на уровне прошлого года — 9,7 тыс. т. Запасы сухого обезжиренного молока увеличились на 12% до 19,4 тыс. т, сыра -выросли на 23% до 61,2 тыс. т. Устойчивый рост запасов молочной продукции наблюдался весь 2022 год и продолжался в первом квартале 2023-го, однако спрос на молочную продукцию начал восстанавливаться, также увеличился экспорт, что привело к сокращению запасов на складах.



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Прогноз недели

Минсельхоз США снова повысил прогноз экспорта пшеницы из России Минсельхоз США в очередной раз повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду. Согласно сентябрьскому обзору, новая оценка составляет 49 млн т, что на 1 млн т больше, чем прогнозировалось в августе. В прошлом месяце по сравнению с июлем оценка была повышена на 0,5 млн т, до 48 млн т, в июле по сравнению с июнем — на 1 млн т, до 47,5 млн т. При этом прогноз сбора пшеницы в России вновь не изменился — 85 млн т, в то время как оценка переходящих запасов была снижена с 11,44 млн т до 10,44 млн т.

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В Волгодонске возобновляется строительство завода «Донбиотех»

В Волгодонске Ростовской области возобновилось строительство завода по глубокой переработке зерна «Донбиотех». Сейчас на площадку заходит «Стройиндустрия» — это предприятие выиграло конкурс на строительство внутриплощадочных наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Гендиректор компании Виталий Ильенко уверен, что весь объем работ будет выполнен в установленные сроки: для достижения поставленной цели есть необходимая техника и квалифицированный персонал.



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Суд запретил покупателю пользоваться имуществом агрокомплекса «Утиные фермы»

Арбитражный суд Челябинской области принял решение о запрете пользоваться, распоряжаться и эксплуатировать имущество ООО «Утиные фермы» конкурсному управляющему и покупателю комплекса. Решение было принято по заявлению племенного конного завода «Дубровский» (входит в агрохолдинг «Равис»), который оспаривает сделку купли-продажи.



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Цифра недели

Минсельхоз подтвердил повышение прогноза по урожаю зерновых до 130 млн тонн Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подтвердил повышение прогноза по урожаю зерновых в 2023 году до 130 млн т. Предыдущая оценка ведомства составляла 123 млн т. Министр напомнил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил эту более оптимистичную оценку на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября. Патрушев добавил, что если президент сказал 130 млн т, то так и будет.

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«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока, запустит завод «Белсахар» в Курской области. По планам компании, старт переработки запланирован на вторую декаду сентября. Ежесуточно завод сможет перерабатывать до 2,05 т свеклы и в среднем производить 300 т сахара марок ТС2 и ТС3. Готовый сахар будет фасоваться в мешки по 50 кг и реализовываться оптом на внутреннем рынке. На данный момент у «ЭкоНивы» есть предварительные договоренности с потенциальными покупателями. Под сахарную свеклу для завода группа отвела 2,7 тыс. га, ее уборка началась 10 сентября.



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В Свердловской области открылась ферма для выращивания технической конопли

В агротехнопарке «Уральский» в Белоярском районе Свердловской области запущена карбоновая ферма площадью 25 га для выращивания технической конопли. Уральский аграрный университет (УрГАУ) проводит на ферме исследования по сокращению выделения углерода в атмосферу, для этого высаживают техническую коноплю, которая поглощает углерод, а также применяются различные удобрения.



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