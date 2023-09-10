Самое интересное за неделю с 4 по 10 сентября

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Аграрии продолжают сообщать о дефиците дизельного топлива

Аграрии продолжают жаловаться на нехватку дизельного топлива и высокие цены на него. Так, на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что на рынке горюче-смазочных материалов отмечаются факты существенного увеличения цен на топливо. Также он отметил проблему его нехватки, что грозит остановкой уборочной кампании и озимого сева. «Это будет катастрофа», — подчеркнул министр. Для решения проблемы Патрушев предложил временно закрыть экспорт нефтепродуктов.



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Качество зерна может быть выше прошлогоднего

В ряде регионов отмечается рекордно высокое качество зерна нового урожая, об этом говорят как эксперты рынка, так и сами производители. Таким образом, хотя валовой сбор зерна в стране вряд ли превзойдет прошлогодний рекорд, возможно, в отдельных регионах и хозяйствах он будет установлен по качественным показателям.



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Договоренности недели

МИД: Россия и Турция договорились о поставке 1 млн тонн зерна Россия и Турция достигли принципиальных договоренностей о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД Александр Грушко, пишет РИА «Новости». Дипломат отметил, что сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов: логистику, финансы, маршруты, страны назначения и др. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября провели переговоры, в ходе которых в том числе обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки». На пресс-конференции после завершения переговоров Путин сказал, что Россия готова организовать поставки 1 млн т зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки муки в беднейшие страны.

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Блокировка продаж маркированной «просрочки» станет обязательной в 2024 году

С 1 апреля следующего года продажа просроченной или незаконно введенной в оборот маркированной продукции будет блокироваться с помощью системы «Честный знак». Минпромторг подготовил проект постановления, который делает механизм запрета обязательным, в ближайшее время планируем внести документ в правительство. Эксперимент, в рамках которого продажа в том числе просроченной молочной продукции блокировалась на кассе, завершился в августе.



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Сельхозземля в Краснодарском крае продолжает дорожать

Средневзвешенная цена продажи 1 га земли в Краснодарском крае сейчас составляет 380 тыс. руб., тогда как на конец 2021 года она была на уровне 370 тыс. руб. Согласно исследованию консалтинговой компании Macon, самыми дорогостоящими землями сельскохозяйственного назначения в регионе стали сады, средняя стоимость которых превышает 1,7 млн руб./га. Чуть дешевле — около 1,45 млн руб./га — виноградники. Следом идут ягодники средней стоимостью 793 тыс. руб./га и рисовые чеки — 600 тыс. руб./га. Цена на пашни — в среднем 288 тыс. руб./га. Объем предложения участков сельхозназначения в Краснодарском крае насчитывает 513 лотов общей площадью 31,4 тыс. га.



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Цифра недели

Экспорт зерна из России в августе достиг рекорда — 6,75 млн тонн В августе экспорт российского зерна достиг рекордных в истории 6,75 млн т с учетом поставок в ЕАЭС, включая 5,36 млн т пшеницы, пишет поле.рф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». Вывоз пшеницы в сентябре может достичь нового рекорда — 5,45-5,5 млн т с учетом стран ЕАЭС, считают аналитики центра.

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Структуры, действующие в интересах экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, семье которого принадлежит «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, планируют покупку группы «Юг Руси» — крупнейшего производителя подсолнечного масла в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, в группе уже сменилось руководство. Правда, в «Юге Руси» изданию пояснили, что смена гендиректора связана с «обычной ротацией менеджмента».



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В Самарской области открылся завод по переработке масличных

«Тольяттинский комбинат пищевых продуктов» запустил первую очередь завода по переработке масличных культур в ОЭЗ «Тольятти» в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. Завод будет производить подсолнечное масло, совокупная мощность первой очереди составляет 250 тыс. т в год. Комбинат рассчитан на переработку 600 тыс. т масличных в год, включая подсолнечник, рапс и лен. Инвестиции в первый этап проекта составили 15 млрд руб. Завод является одним из самых крупных в Европе и будет способствовать развитию местных фермерских хозяйств. Предприятие будет закупать масличные у сельхозтоваропроизводителей Поволжья и реализовывать растительные масла и шроты на внутреннем и внешних рынках.



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Предложение недели

В Госдуме предложили обязать производителей выпускать продукты только по ГОСТам Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов работает над законопроектом, который предусматривает изменение закона «О защите прав потребителей». В случае принятия документ обяжет российских производителей выпускать продукты питания в соответствии с ГОСТом. По словам Чернышова, продукты питания, представленные на прилавках под видом колбасы, молока, хлеба, могут соответствовать ТУ, но фактически являться низкокачественным суррогатом. Размытые стандарты позволяют использовать различные добавки и усилители вкуса, которые не приносят пользы человеку. Поэтому депутат считает необходимым отменить технические условия и вернуть ГОСТы как гарант качества продукции. Отраслевые аналитики и участника рынка обращают внимание, что требования ТУ могут быть строже ГОСТов, к тому же позволяют выпускать более широкую линейку продукции.

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