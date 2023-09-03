Самое интересное за август

flickr.com

Посевная площадь под урожай 2023 года составила 81,2 млн га против почти 82 млн га в прошлом году, следует из данных весеннего учета Росстата (без учета новых регионов). При этом посевы зерновых и зернобобовых по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 0,5 млн га и превысили 48 млн га. Минсельхоз ранее оценивал, что посевная площадь в этом году составит 82,1 млн га, включая 47,7 млн га зерновых и зернобобовых.



Подробнее



Аграрии сообщают о росте цен на топливо и его нехватке

Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители рассказали о заметном повышении цен на топливо, а также сложностях с его доставкой, в частности эта проблема наиболее актуальна для регионов Юга. Рост цен влечет за собой увеличение себестоимости производимой продукции, а снижение доступности ГСМ — это риск срыва графика уборочных работ и озимого сева.



Подробнее



Владимир Путин подписал указ о переводе экспорта продукции АПК на расчеты в нацвалютах

Президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции. Согласно документу, при заключении контрактов на организованных торгах с иностранными покупателями, резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности, допускается использование специальных рублевых и валютных счетов типа «З». Перечень такой продукции будет утверждаться правительством в течение 30 дней. Механизм расчетов и открытия счетов вступит в силу с 1 ноября 2023 года.



Подробнее



Центробанк повысил ключевую ставку до 12%

Совет директоров Банка России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Это решение принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», пояснил регулятор. «Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — говорится в релизе ЦБ. На плановом заседании в июле ставка была повышена с 7,5% до 8,5%, до этого она не менялась с сентября 2022 года.



В этом сезоне Минсельхоз не планирует закупать зерно в интервенционный фонд, сообщила первый заместитель главы ведомства Оксана Лут. «Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет», — отметила она. Предыдущие закупочными интервенции проводились с 1 августа по 30 декабря 2022 года. В государственный интервенционный фонд было закуплено около 3 млн т зерна более чем на 47 млрд руб.



Подробнее



Темпы роста сельхозпроизводства продолжают замедляться

По итогам семи месяцев 2023 года индекс сельхозпроизводства составил 101,4% (за аналогичный период прошлого года — 107,4%), сообщил Росстат. В июле 2023-го сельхозпроизводство впервые за 2022-2023 годы показало отрицательную динамику — индекс составил 96,8%, в июне он был на уровне 102,6%. В целом в январе-июле 2023-го сельхозорганизации увеличили продажу основных видов продукции. За семь месяцев реализовано 35,6 млн т зерна (+54,8%), 7,6 млн т скота и птицы в живом весе (+3,4%), 11,5 млн т молока (+6,8%), 19,9 млрд яиц (+3,8%).



Подробнее



Валовой сбор зерна превысил 105 млн тонн

Уборка зерна в целом по стране к концу августа перешла экватор, намолочено свыше 105 млн т. По графику идет уборка и других культур, в том числе рапса, картофеля, сахарной свеклы и овощей, сообщил Минсельхоз. Агроведомство пока сохраняет прогноз урожая на уровне 123 млн т зерна, включая 78 млн т пшеницы. Отраслевые аналитики считают, что урожай зерна может превысить 140 млн т, включая 92 млн т пшеницы.



Подробнее



Генпрокуратура расширила требования иска к бенефициару концерна «Покровский»

Генпрокуратура представила уточненные требования об обращении в доход государства имущества бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко в ходе предварительного слушания дела в Лабинском городском суде Краснодарского края. Если изначально в иске, поданном заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым, речь шла о 51 предприятии концерна в Краснодарском крае и Ростовской области, то новая версия иска включает уже 92 подконтрольных концерну предприятия.



Подробнее



Забайкальский племзавод «Комсомолец» сменил владельца

Структура фонда прямых инвестиций «Сигнет-Инвестиции1» закрыла сделку по покупке крупнейшего в Забайкалье собственника сельхозземель — «Племзавода “Комсомолец”», выкупив у Валерия и Ивана Нагелей 100% акций агрохолдинга. Земельный банк компании составляет 193 тыс. га. «После сделки фонд должен войти в число тридцати крупнейших владельцев сельхозземель в стране. Его земельный банк составит около 233 тыс. га. В фонде появятся новые направления деятельности, расширится ассортимент продукции и география деятельности, в том числе внешнеэкономическая», — сообщили «Агроинвестору» в фонде.



Подробнее



Агрохолдинг «Грейнрус», ведущий российский производитель солода, может расширить площадь своего хмельника в Краснодарском крае до 1 тыс. га. В перспективе «Грейнрус» рассчитывает получать до 2 т/га готового сухого хмеля, то есть в случае расширения проекта — до 2 тыс. т в год. Потребность России в хмеле составляет около 8 тыс. т в год, за счет внутреннего производства сейчас обеспечивается всего примерно 3%. Сейчас хмель в компании высажен на 186 га, убирать урожай в этом году планируется с 70 га.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

