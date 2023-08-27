Самое интересное за неделю с 21 по 27 августа

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Пошлина на экспорт подсолнечника, масла и шрота будет продлена

В правительство внесен проект постановления о продлении пошлин на экспорт подсолнечника, масла и шрота до 31 августа 2024 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Документом также предусмотрено переведение экспортной пошлины на подсолнечник в рубли. С 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года ставку пошлины предлагается установить на уровне 50%, но не менее 32 тыс. руб./т вместо нынешних 50%, но не менее $320 за тонну.



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Площадь озимого сева ожидается на уровне среднемноголетних значений

По состоянию на 18 августа сев озимых зерновых был проведен на площади 223,1 тыс. га, работу начали отдельные регионы Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов — всего 19 субъектов, сообщили «Агроинвестору» в Минсельхозе. На Юге сев озимых зерновых может продолжаться до середины ноября. «Площадь сева озимых при благоприятных погодных условиях ожидается на уровне не ниже среднемноголетних значений», — отметили в ведомстве. В прошлом году, по данным Росстата, озимые под урожай 2023 года были посеяны на 17,3 млн га против 18,2 млн га годом ранее.



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Проблема недели

Аграрии сообщают о росте цен на топливо и его нехватке Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители рассказали о заметном повышении цен на топливо, а также сложностях с его доставкой, в частности эта проблема наиболее актуальна для регионов Юга. Рост цен влечет за собой увеличение себестоимости производимой продукции, а снижение доступности ГСМ — это риск срыва графика уборочных работ и озимого сева.

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Утверждена «дорожная карта» по совершенствованию законодательства в сфере земельных отношений

Правительство утвердило «дорожную карту» по совершенствованию законодательства для повышения эффективности использования земель, сообщает пресс-служба кабмина. План мероприятий включает разработку ряда законопроектов, которые должны быть представлены в правительство в разные сроки. Один из них предусматривает создание новых механизмов для наполнения Единого государственного реестра недвижимости сведениями о границах земельных участков и зарегистрированных правах на здания и сооружения. Другой законопроект закрепит в Земельном кодексе понятие «освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков». Премьер-министр Михаил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что повышение эффективности использования земель является приоритетным направлением работы правительства.



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«Яков и Партнеры»: АПК не сможет активно расти без развития цифровизации

К 2030 году цифровизация может позволит увеличить объемы производства в агросекторе на 3-5%, снизить себестоимость в диапазоне 5-20% и обеспечить прирост годовой выручки как минимум на 800 млрд руб. К такому выводу пришли аналитики компании «Яков и Партнеры», исследовав ситуацию с цифровизацией в российском АПК. Однако, чтобы добиться таких результатов, необходимо пересмотреть подходы участников отрасли к внедрению цифровых инструментов: нужно сосредоточить внимание на тех решениях, которые будут давать синергетический эффект на всех этапах цепочки создания стоимости.



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Цифра недели

В 2023 году инвестиции в АПК могут вырасти на 6,3% В 2023 году инвестиции в агропромышленный комплекс России достигнут 106,3 млрд руб., что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Такой прогноз представил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на форуме «Зерно Сибири» в Барнауле. Однако Клепач отметил, что в 2024—2025 годах объем вложений может снизиться из-за падения доходности сельского хозяйства, снижения цен и увеличения затрат. Он также отметил ограниченность кредитов как фактор, лимитирующий ресурсы для инвестиций.

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Агрохолдинг «Грейнрус», ведущий российский производитель солода, может расширить площадь своего хмельника в Краснодарском крае до 1 тыс. га. В перспективе «Грейнрус» рассчитывает получать до 2 т/га готового сухого хмеля, то есть в случае расширения проекта — до 2 тыс. т в год. Потребность России в хмеле составляет около 8 тыс. т в год, за счет внутреннего производства сейчас обеспечивается всего примерно 3%. Сейчас хмель в компании высажен на 186 га, убирать урожай в этом году планируется с 70 га.



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Генпрокуратура расширила требования иска к бенефициару концерна «Покровский»

Генпрокуратура представила уточненные требования об обращении в доход государства имущества бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко в ходе предварительного слушания дела в Лабинском городском суде Краснодарского края. Если изначально в иске, поданном заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым, речь шла о 51 предприятии концерна в Краснодарском крае и Ростовской области, то новая версия иска включает уже 92 подконтрольных концерну предприятия.



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Сделка недели

Забайкальский племзавод «Комсомолец» сменил владельца Структура фонда прямых инвестиций «Сигнет-Инвестиции1» закрыла сделку по покупке крупнейшего в Забайкалье собственника сельхозземель — «Племзавода “Комсомолец”», выкупив у Валерия и Ивана Нагелей 100% акций агрохолдинга. Земельный банк компании составляет 193 тыс. га. «После сделки фонд должен войти в число тридцати крупнейших владельцев сельхозземель в стране. Его земельный банк составит около 233 тыс. га. В фонде появятся новые направления деятельности, расширится ассортимент продукции и география деятельности, в том числе внешнеэкономическая», — сообщили «Агроинвестору» в фонде.

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