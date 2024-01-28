Самое интересное за неделю с 22 по 28 января

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Выдача льготных кредитов для аграриев будет зависеть от ключевой ставки ЦБ

Минсельхоз планирует внести изменения в механизм льготного кредитования аграриев. Конечная льготная ставка для заемщиков будет зависеть от ключевой ставки Центрального Банка. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе XV съезда Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Он пояснил, что в противном случае у министерства не останется ресурсов, чтобы стабильно обеспечивать аграриев льготными кредитами. «Это будет живой механизм, в рамках которого мы сможем пересматривать уже действующие кредитные договоры», — отметил он. Когда именно начнут действовать изменения, министр не уточнил.



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Инфляция продолжила замедляться

Согласно данным Росстата, инфляция в России с 16 по 22 января 2024 года составила 0,07%, неделей ранее она составляла 0,13%. Годовая инфляция на 22 января, рассчитанная на основе среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, оценивается на уровне 7,37%. Цены на куриные яйца снизились на 1,4%, куриное мясо подешевело на 0,8%.



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Китай разрешил начать поставки свинины и субпродуктов из России

Китай разрешил начать импорт свинины и субпродуктов из России, сообщило Главное таможенное управление КНР. Согласно информации ведомства, начиная с 24 января, «разрешается ввоз свинины и употребляемых в пищу свиных субпродуктов из России, отвечающих соответствующим требованиям». Китайские власти в сентябре 2023 года отменили временные ограничения, связанные с африканской чумой свиней, которые действовали в отношении России с 2008 года. По оценкам Национального союза свиноводов, экспорт российской свинины в КНР может составить 150-200 тыс. т в год.



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Аграрии оценили, как подорожает предстоящий весенний сев

Большинство опрошенных «Агроинвестором» сельхозпредприятий уже закупили основные средства производства для весеннего сева. Его стоимость, по подсчетам участников рынка, увеличится относительно прошлого года. Болезненным для предприятий в этом сезоне может стать вопрос с поставками зарубежных семян — не все привычные производители получили разрешения на ввоз своей продукции в Россию.



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Минсельхоз, который ранее заявлял о намерении постепенно отказаться от компенсации части понесенных аграриями капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов (CAPEX), решил продолжить использовать этот механизм и улучшить его. «Я помню, на одном из мероприятий говорил о том, что мы будем пытаться отказываться от CAPEX, но пока нам удается эту меру поддержки предоставлять. Но подчеркну — это достаточно хлопотно», — сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на XV съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). По его словам, в целом эта мера является довольно эффективной.



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В 2023 году экспорт растительного масла увеличился на треть

В 2023 году Россия экспортировала более 6,5 млн т растительного масла, что на 33% превышает уровень 2022 года, говорится в совместном мониторинге информационно-аналитического агентства OleoScope и Масложирового союза. Этот рекордный результат был достигнут благодаря урожаям 2022 и 2023 годов, сохранению пошлин на экспорт масличных культур и растущему спросу на российскую продукцию за рубежом, отметил аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. Объем экспорта подсолнечного масла увеличился на 31%, достигнув 4,29 млн т. Доля подсолнечного масла в общем объеме экспорта превысила 65%. Основными покупателями стали Китай и Индия, которые приобрели 897 тыс. т (в 2022 году — 254 тыс. т) и 885 тыс. т (в 2022 году — 433 тыс. т) соответственно.



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Завод « ЭкоНивы

На заводе «Белсахар» (Курская область, входит в ГК «ЭкоНива») завершился сезон переработки. По его итогам было переработано 179,3 тыс. т сахарной свеклы, выработано 25 тыс. т сахара, сообщила компания. Сезон-2023/24 продлился 120 суток. В основном завод перерабатывал свеклу, выращенную на полях агрохолдинга, она занимала 2,7 тыс. га. Также предприятие принимало на переработку сахарную свеклу от сторонних фермерских хозяйств региона. Сахар марок ТС2 и ТС3 фасовкой по 50 кг предназначен для продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынках.



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