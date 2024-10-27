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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Самое интересное за неделю с 21 по 27 октября

На прошедшей неделе страны БРИКС поддержали инициативу по созданию Зерновой биржи, аналитики сделали первые прогнозы урожая пшеницы в 2025 году, Госдума одобрила повышение акциза на сахаросодержащие напитки, а «Дамате» открыла крупнейший в СКФО комплекс по откорму овец

| Агроинвестор |

Аналитики сделали первые прогнозы урожая пшеницы в 2025 году

() сделал первый прогноз урожая пшеницы в 2025 году — 81-85 млн т. «Но она (оценка) пока ближе к 85 млн т. Мы сохраняем умеренный оптимизм, поскольку в ряде регионов, даже в одном из самых сложных по засушливой погоде — на северо-западе Волгоградской области — прошли дожди», — сказал гендиректор Дмитрий Рылько (цитата по «Финмаркету»). По его словам, влага попала даже в тот слой почвы, где зерно было посеяно амбарным способом — более глубоко, и пшеница «проклюнулась». Это дает надежду на то, что всходы будут получены до ухода посевов в зиму.

Аналитический центр «» также опубликовал свой первый прогноз на 2025 год, согласно которому урожай пшеницы может составить 80,1 млн т против 81,5 млн т в 2024-м и 88,1 млн т в среднем за пять лет. Такой сбор станет самым низким за последние четыре года. Производство может сократиться на фоне неблагоприятной погоды в основных регионах выращивания озимой пшеницы.

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В этом году экспорт продукции АПК вырастет в физическом выражении

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России за последний год превысил 100 млн т, сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани. Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности и вышла в лидеры по поставкам зерновых, подчеркнул он.

В этом году Россия в физическом выражении увеличит экспорт продукции АПК до более чем 108 млн т, в 2023-м объем поставок был на уровне 103 млн т, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу «Россия 24». «Экспорт постоянно увеличивается. В денежном выражении мы ушли уже за $40 млрд», — отметил он. В 2023 году объем агропродовольственного экспорта в стоимостном выражении составил $43,5 млрд. В соответствии с поставленной президентом задачей, к 2030-му он должен увеличиться в полтора раза относительно 2021 года, до $55,2 млрд.

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Страны БРИКС поддержали инициативу по созданию Зерновой биржи

Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию Зерновой биржи и ее последующее развитие, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства, следует из Казанской декларации XVI саммита объединения. «Мы обязуемся содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями на основе правил и минимизировать перебои для обеспечения непрерывных поставок продовольствия и основных средств производства для сельского хозяйства, которые должны быть защищены от неправомерных ограничительных мер экономического характера, не соответствующих правилам ВТО, включая те, которые затрагивают производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, а также коммерческие услуги в области международных перевозок», — говорится в документе.

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«Известия»: производители сливочного масла предупредили о сокращении его выпуска

Ряд крупных производителей сливочного масла начали сокращать его выпуск или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию, сообщили «Известия». Гендиректор ») Артем Белов говорит, что отраслевое объединение не получало уведомлений от крупнейших производителей сливочного масла о приостановке производства или значительном сокращении выпуска. «На рынке нет дефицита по данной категории. Масло производится большим количеством молокоперерабатывающих предприятий и часто входит в продуктовый портфель наряду с прочими категориями молочной продукции. Часть внутреннего спроса, главным образом в b2b-сегменте, обеспечивается импортными поставками, всего около 25% от общего спроса. Импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20% и совместно с внутренним производством полностью покрывает потребности России в продукте», — прокомментировал Белов «».

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Экспорт пшеницы в октябре может обновить рекорд

Экспорт российской пшеницы в октябре может достичь 5,4 млн т, превысив рекордный для этого месяца уровень прошлого года в 5,1 млн т. Основные причины увеличения — растущие экспортные цены и спрос на российскую пшеницу в мире, сообщили «» в аналитическом центре «». В целом по итогам июля-октября вывоз пшеницы может составить около 20,3 млн т — немного выше рекордного показателя аналогичного периода прошлого сезона, когда было отгружено 20,2 млн т. И это несмотря на отсутствие экспорта пшеницы в Казахстан с августа из-за запрета импорта в эту страну, обращают внимание аналитики. За первые четыре месяца прошлого сезона в Казахстан было поставлено почти 450 тыс. т пшеницы, в этом до введения запрета (с июля по начало августа) — 178 тыс. т.

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Акциз на сахаросодержащие напитки повысят до 10 рублей за литр

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий изменения по уплате некоторых налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс и является частью «бюджетного пакета», который был внесен в Думу одновременно с проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы. Во втором чтении документа была одобрена поправка правительства, согласно которой акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки будет повышен с 7 руб. до 10 руб. за литр, при этом облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков по-прежнему будет составлять 5 г сахара на 100 мл напитка, тогда как в первом чтении он был снижен до 2 г. Такое решение было принято в том числе по результатам консультаций с бизнесом, ранее пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Также был скорректирован перечень напитков, не признаваемых подакцизными: из него исключили обогащенные напитки и квасы.

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«» открыла крупнейший на Северном Кавказе комплекс по откорму овец

Группа компаний «» открыла в поселке Ударный Карачаево-Черкесии крупнейший в Северо-Кавказском федеральном округе комплекс по откорму овец, рассчитанный на единовременное содержание 50 тыс. животных. Инвестиции в проект составили 540 млн руб., финансовым партнером выступает «». В результате запуска нового объекта создано 120 рабочих мест. Площадка построена в рамках реализации проекта «» по производству и переработке баранины в СКФО, говорится в сообщении компании.

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