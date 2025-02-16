Самое интересное за неделю с 10 по 16 февраля

В. Бычков

Правительство изменило Стратегию развития АПК

Правительство изменило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации. Обновленная Стратегия включает базовый и консервативный варианты, тогда как прежний вариант документа, утвержденный в 2022 году, предполагал целевой и базовый сценарии. Согласно новому базовому варианту, к 2030 году производство сельхозпродукции увеличится на 25% относительно 2021-го, что соответствует задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным. Консервативный предполагает рост на 13,5%.



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Минсельхоз распределил основную часть квоты (90%) на экспорт пшеницы, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июля. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Доли в квоте получили 219 компаний против 261 в 2024 году и 203 в 2023-м. Объем квоты составляет 10,6 млн т, тогда как годом ранее она достигла 29 млн т без разделения на виды зерна и была выбрана на 76%. Наибольшую долю — почти 2,4 млн т — в квоте получила компания «Грейн Гейтс».



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Господдержка на льготное кредитование выросла более чем в два раза

Господдержка на льготное кредитование в этом году выросла более чем в два раза. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. На новые кредиты выделено 48,7 млрд руб. против 21,5 млрд руб. годом ранее, лимиты до регионов уже доведены.



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Союз экспортеров и производителей зерна: период низких цен на зерновые заканчивается

Мировые цены на зерно сейчас ниже многолетнего тренда и не соответствуют росту себестоимости из-за удорожания средств производства, находясь примерно на уровне 2018 года, но период низких цен заканчивается. Такое мнение озвучила заместитель гендиректора группы ОЗК, исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова на конференции «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. «Сейчас мы видим постепенное восстановление цен — $240/т FOB и выше, и думаем, что возврата к $220-230/т не будет никогда, — сказала она. — Когда балансы были на уровне текущего года, цена была $260/т FOB без учета инфляции, то есть сейчас цены все еще очень низкие, и мы думаем, что этот период заканчивается».



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Доля пяти крупнейших производителей индейки достигла почти 85%

Производство мяса индейки в 2024 году увеличилось на 3,8%, до 438 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе), сообщили Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ) и консалтинговое агентство Agrifood Strategies. Доля пяти крупнейших производителей мяса индейки в общем объеме выпуска достигла почти 85% против 83,5% по итогам 2023 года. Лидерство по объему производства продолжает удерживать ГК «Дамате», выпустившая 241,5 тыс. т индейки против 238 тыс. т годом ранее.



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Себестоимость сырого молока в 2024 году в среднем выросла почти на 12%

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в 2024 году в среднем был на 11,9% выше, чем в 2023-м. Об этом пишет Milknews со ссылкой на аналитический центр «Союзмолока». Увеличение операционной себестоимости обусловлено ростом затрат по всем ключевым статьям: заработная плата сотрудников в декабре превышала уровень 2023 года на 22%, цены на комбикорма — на 3%, на фуражное зерно — на 49%, на дизельное топливо — на 2%, тарифы на электроэнергию — на 11%, бивалютная корзина стала дороже на 11%, а инфляция превысила 9%.



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Активы «Агрофирмы “Рубеж”» (специализируется на производстве зерновых и разведении КРС) перешли под контроль компаний «Южная гавань» (30% долей в уставном капитале), ООО «Стойкий» (30%), АО «Рест» (30%) и ООО «Портгрейн» (10%), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на раскрытие информации компанией. На балансе «Рубежа» 110 тыс. га земли, 4 тыс. голов животных и 300 единиц техники. Урожай компании в 2023 году составил 162 тыс. т, следует из данных АКРА. Активы находятся преимущественно в Саратовской области. Продавец — Павел Артемов, ранее единственный бенефициар компании. Собеседник издания на аграрном рынке говорит, что активы компании могут стоить 6 млрд руб., и их конечным покупателем являются структуры ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова (по данным BEFL на май 2024 года, входила в топ-20 владельцев сельскохозземель с 340 тыс. га).



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