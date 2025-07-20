Самое интересное за неделю с 14 по 20 июля

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз валового сбора пшеницы в этом году с 84,5 млн т до 84 млн т (без учета новых регионов). Оценка экспортного потенциала агрокультуры в сезоне-2025/26 уменьшена также на 0,5 млн т, до 42 млн т, сообщил «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Прогноз производства всего зерна сократился со 131,8 млн т до 130,3 млн т, его экспорта — с 55 млн т до 53,7 млн т. Изменения в основном связаны с сухой и жаркой погодой и понижением прогноза производства на юге России, пояснил Рылько.



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Экспорт продукции АПК с добавленной стоимостью растет

В этом году происходит трансформация структуры аграрного экспорта: опережающими темпами растут поставки продукции с добавленной стоимостью. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Так, по его словам, вывоз готовой мясной продукции увеличился на 15% в стоимостном выражении, макарон — на 23%, мороженого — на 40%, пива — на 19%, безалкогольных напитков — на 3%, кофе — на 71%. Экспорт кондитерских изделий вырос на 6%, виноградных вин — на 21%, крепкого алкоголя — на 37%, рыбного филе — на 15%, привел данные он.



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Выручка 30 крупнейших молочных компаний по итогам 2024 года превысила 1 трлн рублей

Общая выручка 30 крупнейших молочных компаний по итогам 2024 года составила около 1,02 трлн руб., или примерно 50% рынка молочной продукции, в сумме они переработали более 60% произведенного в стране молока — свыше 20 млн т, следует из рейтинга крупнейших переработчиков молока России, подготовленного «Союзмолоко», Streda Consulting и Milknews.



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По состоянию на 11 июля в России было намолочено 11 млн т пшеницы против 24,8 млн т на эту дату в 2024 году, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Сбор пшеницы в 2025-м на 56% меньше прошлогоднего, поскольку темпы уборки несколько отстают от средних и значительно — от прошлогодних. В этом году к 11 июля было обмолочено 3,2 млн га посевов против 6,2 млн га годом ранее и 4,1 млн га в среднем на эту дату. При этом в прошлом году уборка началась раньше обычного на фоне сухой и жаркой погоды.



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Ряд птицефабрик планово увеличивают производство яйца

За январь-май сельхозорганизации произвели 16,5 млрд яиц, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако увеличение выпуска привело к снижению цен, что, по информации «Известий», спровоцировало сокращение поголовья кур-несушек у фермеров в регионах на фоне падения доходности бизнеса. Правда, по словам президента консалтинговой компании «Агрифуд Стретеджис» Альберта Давлеева, доля фермеров на рынке яйца составляет не более нескольких процентов от всего объема предложения данной продукции, и даже если они уничтожают поголовье, то это почти не скажется на общем объеме продукции. В Росптицесоюзе «Агроинвестору» уточнили, что птицефабрики не уничтожают поголовье, напротив, ряд предприятий планово увеличивают объемы производства.



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Экспортные цены на российскую пшеницу стали расти

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе на прошлой неделе выросли на $4, до $230/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Французская пшеница подорожала на $6, до $236/т, румынская — на $7, до $235/т, американская — на $2, до $224/т, австралийская — на $3, до $252/т. Цены на аргентинскую пшеницу снизились на $1, до $229/т.



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«Мелком» завершает реконструкцию завода по выпуску кормов для рыб

Компания «ВЗК» (Смоленская область, входит в ГК «Мелком») завершает реконструкцию и монтаж оборудования для выпуска экструдированных кормов для рыб. Мощность предприятия составит 108 тыс. т в год, что делает его одним из крупнейших и самых технологичных в стране, сообщила пресс-служба группы. На заводе будут производиться полнорационные корма для аквакультуры, разработанные Научно-техническим центром ГК «Мелком» совместно с индустриальным партнером — Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Рецептуры учитывают физиологические особенности рыб, этапы выращивания, а также требования к экологической безопасности водных объектов. Инвестиционный проект модернизации ВЗК предусматривает вложения в размере 9,7 млрд руб. Основным финансовым партнером проекта выступил Сбер.



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