Самое интересное за неделю с 4 по 10 августа

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 84,5 млн т (без учета новых регионов), пишет «Интерфакс». Пересмотр связан с тем, что урожайность в Центре и Поволжье оказалась чуть выше, чем ожидалось. Оценка сбора зерна в целом остается почти без изменений — 130,5 млн т. В 2024 году, по данным Росстата было собрано 125,9 млн т зерна, включая 82,6 млн т пшеницы без учета новых регионов, с ними, по оценке Минсельхоза, урожая зерна достиг 129,8 млн т.



В России собрано около 64 млн тонн зерна

В России обмолочено около 19 млн га зерновых и зернобобовых культур, собрано примерно 64 млн т зерна, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе оперативного совещания по проведению уборочных работ в регионах Центрального федерального округа, пишет «Финмаркет». Средняя по стране урожайность на 1 ц/га выше, чем годом ранее, «во многом за счет регионов Центральной России, Приволжского федерального округа», сравнил он. Также Разин отметил в целом высокую интенсивность уборочной кампании по стране. К концу июля сбор был на уровне 50 млн т.



Технические яблоки продолжают дорожать

Яблоки для переработки дорожают второй год подряд: цены на новый урожай стартую с 25-30 руб./кг, в 2024-м они были на уровне 18-22 руб./кг, в 2023-м — 11 руб./кг. Об этом пишет Shopper’s со ссылкой на президента Союза производителей традиционного сидра Алексея Небольсина. Гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков также подтвердил изданию, что хозяйства продают яблоки нового урожая на 30% дороже, чем в прошлом году. Однако в сентябре-октябре, в период сбора основного урожая, цена всегда снижается, и яблоки для переработки вряд ли будут дороже 25 руб./кг, то есть примерно на уровне прошлого года, считает он.



Экспорт пшеницы в июле составил около 2 млн тонн

Аналитический центр «СовЭкон» оценил экспорт пшеницы из России в июле в 2 млн т, пишет Reuters. Неделей ранее прогноз вывоза был на уровне 2,1 млн т, в июле прошлого года отгрузки, по данным центра, составили 4 млн т. Экспорт ячменя и кукурузы «СовЭкон» как и прежде оценивает в 400 тыс. т и 500 тыс. т.



Российский зерновой союз оценил поставки зерна в прошедшем месяце в 2,98 млн т — в 2,1 раза меньше, чем за этот же месяц в прошлом году (6,15 млн т), пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг союза. В том числе отгрузки пшеницы упали в 2,2 раза, до немногим более 2 млн т, ячменя — в 2,8 раза, до 465,5 тыс. т, экспорт кукурузы вырос на 32%, до 456 тыс. т.



Мировые цены на рис опустились до минимума с 2017 года

Стоимость эталонного сорта тайского риса с содержанием битых зерен до 5% в июле опустилась на 6,4%, до $392/т — это минимальное значение с 2017 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка. Агентство также сообщает, что рекордно низкая цена фиксируется и на тайский рис с содержанием битых зерен до 25% — $382/т (минус 6,4% за месяц). Такой показатель фиксируется впервые с 2017 года. Дробленый тайский белый рис также сейчас на минимумах — его цена снизилась за месяц на 4,4%, до $376/т. Кроме того, и вьетнамский рис в июле стоил $370/т (минус 1,7%) — это наименьшее значение с февраля 2020 года.



Внедрение ИИ может повысить операционную прибыль в АПК на $6 млрд в год

Ожидаемый экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в российском АПК может превысить $6 млрд в год, оценили эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры». В том числе в растениеводстве и животноводстве операционная прибыль может увеличиться на $2-2,9 млрд, в сопутствующих отраслях (средства производства и услуги для АПК) — на $1,6-3,2 млрд. При этом около двух третей эффекта во второй группе приходится на производителей удобрений.



«Эфко» начнет производство шести видов высокотехнологичных ингредиентов, востребованных в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве и других отраслях. Инвестпроект будет реализован на заводе «Евдаково» в Каменском районе Воронежской области. Объем инвестиций составит 2,6 млрд руб., сообщила компания.



Речь идет о выпуске нескольких разновидностей эмульгаторов, а также среднецепочечных триглицеридах, также известных как МСТ — незаменимых при производстве детского питания и востребованных в спортивном питании. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, в том числе технологическими решениями для производителей мороженого. При выходе на проектную мощность завод планирует выпускать более 8 тыс. т продукции в год. Первую очередь проекта планируется запустить в этом году.



