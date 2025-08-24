Самое интересное за неделю с 18 по 24 августа

flickr.com

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы с 84,5 млн т до 85,5 млн т, пишет «Интерфакс». Оценка сбора всего зерна увеличена со 130,5 млн т до 132 млн т. Экспортный потенциал также пересмотрен в сторону увеличения — с 53 млн т до 54,5 млн т зерна, включая 42,5 млн т пшеницы (прежняя оценка — 41,5 млн т). Основными факторами повышения прогнозов стали более высокая, чем ожидалось, урожайность пшеницы и ячменя в Центре и Поволжье, а также ожидание высокого урожая в Сибири и на Урале. «Хотя имеются существенные погодные риски: в ключевых регионах уборки идут дожди», — отметил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в овощеводстве

Минтруд предлагает в 2026 году снизить по сравнению с 2025-м долю иностранных работников в девяти экономических сферах, сообщается на сайте ведомства. Так, показатель для овощеводства, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение составит не более 40%, ранее было до 50%. Кроме того, ведомство предлагает уменьшить долю и в сферах обслуживания населения: в организациях общепита не менее 50% сотрудников должны быть гражданами России, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было. Однако производители овощей и так испытывают острую нехватку рабочих рук, что частично компенсируется иностранными сотрудниками.



Экспортные цены на российскую пшеницу снова пошли вверх

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре на прошлой неделе выросли на $5, до $242/т FOB, тогда как год назад они составляли около $220/т, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Однако спрос со стороны покупателей оставался неактивным. Цены на французскую пшеницу укрепились на $8,5, до $237/т, американская и австралийская подорожала на $4, до $218/т и $255/т соответственно. Цены на румынскую пшеницу снизились на $1, до $243/т, на аргентинскую — остались без изменений $234/т.



Импорт картофеля в этом сезоне вырос более чем втрое

В этом сезоне импорт картофеля практически достиг рекорда и составил 850 тыс. т против примерно 250 тыс. т в 2024 году, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Рост поставок связан с тем, что в декабре 2024-го была обнулена ввозная пошлина на картофель в объеме 300 тыс. т, в мае — еще на 150 тыс. т. «Этот импортный картофель сохранялся на наших прилавках, складах, практически до середины июля, и вступил в жесткую конкуренцию с нашим ранним картофелем, который и так продавался по цене ниже себестоимости», — говорит Красильников. Кроме того, продолжает он, на снижение цен повлияли определенные меры в отношении экспорта раннего российского картофеля в Белоруссию, Казахстан — отгрузки были ограничены.



Урожай масличных в этом году может превысить 33,5 млн тонн

По прогнозу Масложирового союза, в этом году урожай масличных в России может превысить 33,5 млн т (с учетом новых регионов, в 2024-м — 28,6 млн т), пишет поле.рф. В то же время профессиональные аналитики, опрошенные Центром ценовых индексов (ЦЦИ), оценивают сбор подсолнечника, рапса и сои в сезоне-2025/26 в 31,6 млн т, а с учетом новых регионов — 33,1 млн т, что станет новым рекордом. Прогнозы урожая рапса были повышены с 5,1 млн т до 5,3 млн т, сои — с 7,7 до 8 млн т, сбор подсолнечника, по прогнозам аналитиков, составит 18,3 млн т, что станет абсолютным рекордом. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает урожай подсолнечника в этом году в 17,8-18 млн т, рапса — в 5-5,1 млн т, сои — в 7,9-8 млн т (без учета новых регионов). Согласно оценкам OleoScope, в этом году валовый сбор подсолнечника составит 18,2 млн т (с учетом новых территорий — 19,5 млн т), рапса — 5,1 млн т (5,2 млн т), сои — 7,9 млн т.



«Август-Агро» в этом году рассчитывает увеличить урожай пшеницы

Хозяйства «Август-Агро» несмотря на непростые погодные условия продолжают уборку урожая, показатели пока опережают прошлогодние, рассказал гендиректор компании Айдар Галяутдинов в ходе пресс-тура, приуроченного к 35-летию фирмы «Август». В этом году агрохолдинг планирует собрать 320-350 тыс. т пшеницы против около 250 тыс. т в 2024-м. Однако на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры компания сокращает посевы агрокультуры: под урожай этого года они уменьшились на 10-12%, площадь сева озимой пшеницы под урожай 2026-го также планируется снизить еще на 10-15%.



ГК «Мелком» впервые в России выпустит утилитарные цифровые права на пшеницу

ГК «Мелком» впервые в России использует для привлечения финансирования механизм выпуска утилитарных цифровых прав (УЦП), обеспеченных поставкой продовольственной пшеницы. Этот шаг открывает новый этап в развитии цифрового товарного рынка в стране и предлагает бизнесу не просто замену классическому кредиту, а стратегический инструмент секьюритизации его товарных потоков и управления оборотным капиталом, альтернативный существующим, сообщила компания. Максимальный объем привлечения — 510 млн руб., что эквивалентно 34 тыс. т пшеницы. Каждое утилитарное цифровое право представляет собой право требования 100 кг пшеницы 3-го класса.



