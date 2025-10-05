Самое интересное за неделю с 29 сентября по 5 октября

Pixabay

Сельхозпроизводство в августе выросло на 6,1%

По предварительным оценкам Росстата, сельхозпроизводство в хозяйствах всех категорий в августе выросло на 6,1% относительно июля, до 1,005 трлн руб., за первые восемь месяцев 2025 года оно увеличилось на 1,2%, до 4,884 трлн руб. Год назад показатели были ниже: в августе фиксировалось снижение производства на 13,6%, за январь-август 2024-го — на 1,9%.



Проект федерального бюджета предполагает снижение господдержки АПК

На финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в следующем году планируется направить 290,7 млрд руб. против почти 384,2 млрд руб., согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. В 2027 году на госпрограмму пока предусмотрено 308,5 млрд руб., в 2028-м — 338,6 млрд руб. Проект бюджета на 2025 год изначально предполагал финансирование агрогоспрограммы в объеме 266,9 млрд руб.



Аграрии отмечают некоторые сложности с наличием топлива

На этой неделе ассоциация «Народный фермер» сообщила в своем Телеграм-канале, что, согласно ее мониторингу, за последние несколько недель оптовые цены на дизельное топливо выросли на 35%. «В ряде регионов стоимость солярки приближается к 100 руб. за килограмм, а в некоторых случаях топливо отсутствует даже при таких условиях», — отметило объединение. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители также отмечают некоторые сложности с топливом.



Депутаты снова предложили ввести продовольственные сертификаты для малоимущих

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым предложили ввести продовольственный сертификат для малоимущих граждан. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Согласно документу, номинальная стоимость продовольственного сертификата, предположительно, составит 30% от прожиточного минимума. Получить его смогут граждане, постоянно проживающие в стране, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума субъекта России.



В 2026 году объем переработки картофеля может составить 3,4 млн тонн

В 2026 году объем переработки картофеля может составить 3,4 млн т против 1,6 млн т в 2020-м, рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». «На выходе у нас два крупных проекта — в Калининграде мощностью 200 тыс. т по сырью. И огромный проект реализуется “Мираторгом” мощностью порядка 200 тыс. т в пересчет на сырье с семеноводством в Калининграде и выращиванием клубня в Брянской, Тульской и Орловской областях», — уточнил он.



«Амилко» увеличит мощности завода по глубокой переработке зерна

Компания «Амилко» увеличит мощности по глубокой переработке кукурузы в Ростовской области с 270 тыс. т до 500 тыс. т зерна в год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов. «Обсудили (в ходе визита на предприятие) ход третьего этапа проекта, предусматривающего запуск производства импортозамещающих продуктов — глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых крахмалов», — написал он, добавив, что в 2024 году объем отгруженной продукции «Амилко» превысил 5,1 млрд руб.



«Лето» вложит 6 млрд рублей в строительство птицефабрики в Подмосковье

Компания «Белянка» (входит в группу «Лето») получила разрешение на строительство комплекса по производству куриного яйца в городском округе Кашира Московской области. Благодаря его запуску производственные мощности компании вырастут до 1,2 млрд яиц в год. По информации Минсельхозпрода Подмосковья, проект птицефабрики стоимостью 6 млрд руб. предусматривает возведение шести корпусов для выращивания ремонтного молодняка, восьми — для содержания кур-несушек (по 270 тыс. птиц в каждом) и др. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году. По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, этот проект нужен рынку, поскольку это будет технологически новое предприятие. «Тем более, такой птицефабрики в Московской области еще нет», — прокомментировала она «Агроинвестору».



