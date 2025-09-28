Самое интересное за сентябрь

Pixabay

Минэкономразвития прогнозирует рост сельхозпроизводства на 2,2%

По прогнозу Минэкономразвития, производство сельхозпродукции в этом году может увеличиться на 2,2% (с учетом новых регионов), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом внесенного ведомством в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы. Это меньше, чем в апрельской версии прогноза, когда потенциал увеличения сельхозпроизводства оценивался в 4,4% в базовом варианте и 3,8% — в консервативном сценарии. В 2024 году, по данным Росстата, производство сельхозпродукции уменьшилось на 3,2% (без учета новых регионов).



Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026 и плановый период 2027—2028 годов, а также ряд законопроектов, среди которых — предложение повысить общую ставку НДС с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства. При этом льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продуктов питания (мясо и мясная продукция, за исключением деликатесов; молочная продукция и молоко, включая мороженое; яйца; подсолнечное и другие виды растительного масла, кроме пальмового масла; сахар и соль; хлебобулочные изделия, крупа, мука и макароны; рыбная продукция, рыба и морепродукты; овощи; фрукты и ягоды), лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др. Ранее правительство повышало ставку НДС в 2019 году — с 18% до 20%.



Международный совет по зерну повысил прогноз урожая пшеницы в России

Международный совет по зерну (МСЗ) в сентябрьском обзоре повысил прогноз урожая пшеницы в России с 83,7 млн т до 85 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Прогноз сбора всего зерна увеличен со 122,1 млн т до 122,3 млн т. При этом прогноз экспорта российской пшеницы остался без изменений — 43,6 млн т, зерновых в целом — понижен с 52,4 млн т до 51,1 млн т.



В сезоне-2025/26 урожай зернобобовых может составить не менее 7,5 млн т (здесь и далее — без новых регионов, представлен консервативный прогноз) — это рекорд, из них более 5,2 млн т — горох, сообщил в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Урожай продолжает увеличиваться с каждым днем, хотя по качеству все не очень благополучно», — добавил эксперт.



Доходы бюджета от экспортных пошлин на зерно планируется увеличить почти в два раза

Доходы федерального бюджета от экспортных пошлины на зерно в 2026 году предусмотрены на уровне 135,8 млрд руб., что почти в 1,8 раза больше, чем в 2025 году (76,4 млрд руб.), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года. В 2027 году предусмотрено поступление 152,37 млрд руб., в 2028-м — около 158,6 млрд руб.



Павел Косов: «Российская сельхозтехника ничем не хуже иностранной»

Тренд снижения спроса на сельскохозяйственную технику не мог не отразиться на рынке лизинга. Однако с начала 2025 года «Росагролизинг» заключил около 8 тыс. договоров на поставку более чем 10 тыс. единиц техники стоимостью свыше 67 млрд руб. О том как компания преодолевает негативные тренды в интервью «Агроинвестору» рассказал генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов.



Только 13% выпускников аграрных вузов идут работать в АПК

По информации Минсельхоза, сейчас в сельском хозяйстве работает 6,4 млн человек. «Мы стараемся каждый год считать, как мы теряем людей или увеличиваем их количество. Пока мы, к сожалению, их теряем», — рассказала глава ведомства Оксана Лут в ходе пленарного заседания «Перезагрузка аграрного образования: синергия науки, образования и бизнеса», которое прошло в Ставропольском ГАУ. Несмотря на то, что в агроотрасли за последние два года существенно увеличилась зарплата, в сельском хозяйстве тяжело работать. «Поэтому люди ищут, где выше зарплата и где попроще существовать», — отметила министр. В связи с тем, что, согласно задачам государства, необходимо наращивать производство и экспорт продукции АПК, отрасли необходимо больше специалистов. В то же время, сегодня, по подсчетам Минсельхоза, проведенным на основе информации, полученной от вузов, только 13% выпускников профильных высших учебных заведений идет работать в АПК.



ГК «НСЗК» создаст в Приморье зерновой терминал

ГК «НСЗК» (системный оператор стратегической программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай») планирует создать в Приморском крае морской зерновой терминал с возможностью приема грузов с железнодорожного транспорта и дальнейшей отгрузкой на суда. Соответствующее соглашение компания заключила на Восточном экономическом форуме. Годовой объем перевалки терминала составит от 2 млн т до 4 млн т зерна в зависимости от выбранной проектной концепции. Капитальные вложения в проект оцениваются в сумму до 8 млрд руб., сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Группа компаний «Дамате» и Сбербанк заключили первую в России сделку товарного РЕПО на фуражную пшеницу, говорится в их совместном сообщении. «СБ Сырьевой трейдинг» (СБСТ, дочерняя компания Сбербанка) приобрела у «Дамате» партию урожая с обязательством через определенный срок выкупить ее обратно. Сделка РЕПО с использованием фуражной пшеницы в качестве актива — это принципиально новое явление для отечественного агрокомплекса. Инструмент позволяет эффективно монетизировать складские запасы, превращая их в оборотные средства.



В строительство «Донбиотеха» уже вложено более 14 млрд рублей

В «Донбиотех» — волгодонский завод по глубокой переработке зерна — уже вложено более 14 млрд руб., сейчас на площадке продолжаются строительно-монтажные работы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Ростовской области. Всего инвестиции в проект оцениваются в 34,6 млрд руб. По планам, после запуска предприятия в 2027 году, его мощность должна составить 90 тыс. т лизина.



