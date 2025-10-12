Самое интересное за неделю с 6 по 12 октября

flickr.com

Урожай зерновых достиг 130 млн тонн

Урожай зерновых достиг 130 млн т в бункерном весе, осталось убрать около 10% площадей, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе оперативного совещания «Предварительные итоги отрасли растениеводства» на выставке «Золотая осень». Агроведомство сохраняет прогноз валового сбора на уровне 135 млн т, добавила она. В том числе валовой сбор пшеницы ожидается на уровне 90 млн т, зернобобовых — 7,1 млн т.



Экспортные цены на подсолнечное масло достигли максимума с 2022 года

За год экспортный индекс российского подсолнечного масла вырос 23%, за месяц — на 4,9%, до $1,21 тыс./т (FOB Новороссийск), что является максимумом с ноября 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В «СовЭконе» среднюю экспортную стоимость подсолнечного масла по итогам недели оценивают в $1,17 тыс./т, что больше год к году на 17,7%. По данным OleoScope на 9 октября, тонна подсолнечного масла с поставкой в октябре подорожала на $5-15, до $1205/т.



Через два года Россия может достичь порогового значения самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции, оно составляет 75%. Об этом в ходе пленарного заседания выставки «Золотая осень — 2025» сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Этот показатель указан в Доктрине продовольственной безопасности и нацпроекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Согласно документам, Россия должна достичь его к 2030 году, однако благодаря совместной работе регулятора и ученых есть возможность добиться его и раньше, отметила Лут.



Этот год может стать рекордным по агростраховым выплатам

Этот год может стать рекордным по объему страховых возмещений аграриям, сообщил журналистам президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в кулуарах круглого стола «Агрострахование в России в условиях климатических вызовов для АПК: результаты, задачи и перспективы развития», который прошел в рамках выставки «Золотая осень». «Страховые выплаты — это один из главных показателей и качества, и востребованности (агрострахования). За 2024 год и восемь месяцев 2025 года агростраховщики России выплатили 14,5 млрд руб. страховых выплат по всем направлениям агрострахования», — сказал Биждов, добавив, что сейчас уже выплачено более 10,4 млрд руб. только по договорам с господдержкой. По его словам, НСА прогнозирует существенный рост выплат — плюс еще 3,5-4 млрд руб. — после сдачи отчетности «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур». Итого за 2025 год выплаты составят порядка 9 млрд руб.



Экспорт мясной продукции вырос на 13%

За девять месяцев этого года Россия увеличила экспорт мясных товаров на 13%, в том числе свинины — на 27%, субпродуктов — на 26%, мяса птицы — на 5%, рассказал помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев в ходе круглого стола «Экспорт продукции АПК. Настоящее и будущее» на выставке «Золотая осень». При сохранении текущей динамики экспорта, по итогам года поставки мясной продукции могут увеличиться на 15%, примерно до 950 тыс. т, оценил он.



Расходы на цифровизацию в АПК ежегодно растут в среднем на 11% в год

С 2020 года расходы на цифровизацию в сельском хозяйстве ежегодно растут в среднем на 11%, в 2024-м, согласно Росстату, они составили 13 млрд руб., рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании выставки «Золотая осень». По объему затрат сельское хозяйство не входит в число лидирующих отраслей, хотя опережает жилищно-коммунальное хозяйство, добавил он.



Health & Nutrition сменила корпоративное название

Компания Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия»), ведущий российский производитель молочной продукции, детского питания и напитков на растительной основе, сообщила о смене корпоративного названия на новое — «Логика молока». Оно будет использоваться во всех публичных коммуникациях компании. «Решение о смене корпоративного бренда стало результатом завершения локализации компании и укрепления ее статуса как лидера российской молочной индустрии, в основе конкурентоспособности которого лежит научный подход к созданию своей продукции», — говорится в сообщении.



