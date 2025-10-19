Самое интересное за неделю с 13 по 19 октября

М. Стулов

Сбор зерна составляет около 132 млн тонн

Урожай зерна сейчас составляет 132 млн т в бункерном весе, убрано 91% посевов. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Она также уточнила, что агроведомство сохраняет прогноз сбора в 135 млн т (125,9 млн т в 2024-м). «В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях: в отдельных регионах Сибири уже снег, в центральных регионах обильные дожди. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года в 135 млн тонн в чистом весе, — сказала она. — Что касается пшеницы — нашей основной культуры — рассчитываем на 90 млн т, по зернобобовым — на абсолютный рекорд в 7 млн т».



Квота на импорт семян сахарной свеклы может быть снижена

Квоту на импорт семян сахарной свеклы из недружественных стран на 2026 год могут сократить, рассказал «Агроинвестору» источник, знакомый с обсуждением вопроса. «Импортная квота, если она будет утверждена, составит примерно четверть от прошлогоднего уровня», — сказал он, объяснив, что снижение связано с ростом производства семян отечественной селекции на 60% по сравнению с прошлым годом, а также значительными запасами семян у аграриев, что подтверждается данными системы ФГИС «Семеноводство».



Стоимость риса-сырца опустилась до уровня 2022 года

Стоимость риса-сырца опустилась до уровня 2022-2023 года и на первую декаду сентября составляла 25 руб./кг, в то время как в 2024-м она была на уровне 40,7 руб./кг. Об этом сообщил председатель совета ассоциации «Южный рисовый союз» Игорь Лобач в ходе пресс-конференции. Снижение цены связано с высоким собственным производством: по оценкам объединения, в этом году оно составит 1,1 млн т, в 2024-м было на уровне 1,147 млн т. Из-за большого производства в последние годы сформировались рекордные переходящие запасы — 189 тыс. т в сезоне-2025/26 (в прошлом сельхозгоду — 79 тыс. т). Кроме того, ежегодно импортируется 250-260 тыс. т длиннозерного риса, который не производится в России.



ФАС проверит наценки на продукты у крупнейших ритейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что запросила у 12 крупнейших торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с января по август. Ведомство проанализирует все товарные позиции 29 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.



Минсельхоз предлагает продлить господдержку племенного птицеводства. Проект постановления разработан для ускоренного снижения зависимости внутреннего рынка от поставок импортной продукции, а также стимулирования производства отечественного инкубационного яйца. «В целях увеличения производства яиц на 2,5 млрд штук, птицы на 1,5 тыс. т, во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”, а также снижения риска заноса на территорию Российской Федерации особо опасных заболеваний предлагается пролонгировать государственную поддержку репродукторам первого и второго порядка до 2030 года», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов. Также предлагаемые меры позволят в следующем году поддержать те инвестиционные проекты, которые уже прошли отбор в 2024-м, но не получили финансирование из-за нехватки бюджета.



Урожай сои в европейской части страны может стать рекордным

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай сои в европейской части России (здесь и далее без учета новых регионов) в 2025 году может стать рекордом. «В Центре и Поволжье может быть получен рекордный сбор — в 5,7 млн т, и если так, то впервые в истории здесь может сформироваться экспортный профицит», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько «Интерфаксу». В центральных регионах ИКАР прогнозирует сбор сои в 4,6 млн т против 3,6 млн т в прошлом году, в Поволжье — до 1,1 млн т против 650 тыс. т. В целом по стране урожай культуры ожидается на уровне 9 млн т и более, однако пока это не окончательная оценка, поскольку уборка еще не завершена. С учетом того, на сою действует экспортная пошлина в 20%, вероятно, упор будет сделан на вывоз соевого шрота. «Мощностей для переработки сои достаточно, в последние годы именно в этих регионах вводились и продолжают вводиться новые предприятия. Вопрос только в том, куда и почем везти его», — сказал Рылько.



Теплицы на площади в 1,5 тысячи гектаров нуждаются в модернизации

В России в реконструкции нуждаются 1,5 тыс. га устаревших теплиц, им требуется модернизация, чтобы увеличить урожайность, валовые сборы, а также для обеспечения круглогодичной работы. Об этом сказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко в ходе выставки «Золотая осень — 2025», его слова приводит поле.рф. Он также добавил, что площадь современных теплиц сейчас составляет 1,7 га.



