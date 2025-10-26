Самое интересное за неделю с 20 по 26 октября

Pixabay

Банк России вновь снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых. «Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в официальном заявлении регулятора.



В нем также уточняется, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13-15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.



Сбор зерна достиг 135 млн тонн в бункерном весе

В России собрано более 135 млн т зерна в бункерном весе — почти на 9 млн т больше, чем годом ранее, уборочная кампания близится к завершению, сообщил Минсельхоз. В том числе пшеницы намолочено 93,5 млн т — на 7,8% выше показателя год назад, ячменя — 20,5 млн т (плюс 15,4%). Также в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи.



Дмитрий Патрушев: добыча рыбы может увеличиться до 6 млн тонн

В этом году вылов рыбы в России будет сопоставим с показателем 2024-го (около 4,9 млн т), в ближайшие годы он может увеличиться до 6 млн т, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии «Мировое потребление рыбы: стимулы роста, возможности производства» в ходе Международного рыбопромышленного форума. Россия сохраняет место в первой пятерке рыболовных держав, благодаря протяженной морской акватории, богатым запасам и развитой научной базе у нас есть огромный потенциал для дальнейшего наращивания добычи водных биоресурсов, подчеркнул он.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 88 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов), пишет «Интерфакс». Корректировка связана с рекордной урожайностью на Урале и в Сибири. «Были опасения по поводу потерь, видим, что они возможны, но не будут значительными, уборка уже заканчивается, — отметил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. — В то же время ряд факторов, которые могут повлиять на конечные результаты, сохраняются. К тому же пока неизвестно, какой может быть рефакция».



Халяльное мясо является драйвером экспорта всей категории

Экспорт халяльного мяса — стратегическое направление, и он развивается быстрее, чем отгрузки в среднем по мясной группе, рассказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Более того, категория является драйвером роста как при открытии новых стран, так и при расширении присутствия на уже традиционных для России рынках, за исключением Вьетнама (основной ввозимый вид мяса для этой страны — свинина), а также Китая (для него халяльная продукция не так актуальна). «Если посмотреть на динамику последних трех-пяти лет, то мы понимаем, что у нас расширяется присутствие на рынках стран Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии», — добавляет эксперт.



Группа « Черкизово

Группа «Черкизово» досрочно превысила установленные в предписании ФАС обязательства по реализации части продукции на бирже, сообщил представитель компании в ходе заседания участники подкомитета Биржевого комитета службы по развитию организованных торгов агропродукцией. С момента старта торгов востребованной номенклатурой мяса птицы в мае этого года компания провела 70 торговых сессий и 433 аукциона, биржевой оборот превысил 8,3 тыс. т. Кроме того, группа добровольно вывела на биржу свинину и индейку. Совокупный объем торгов по всем трем категориям составил более 14,6 тыс. т, говорится в сообщении ФАС.



«Эксойл» в ноябре запустит завод по переработке сои и рапса

Строительство завода по переработке сои и рапса компании «Эксойл» в Липецкой области завершено, запуск технологической линии запланирован на начало ноября, сообщает «Абирег». «Коммерсантъ» ранее сообщал, что мощность предприятия составит 900 тыс. т сои и рапса в год. Основной продукт переработки сои — соевый шрот, масло — побочный. Гендиректор «Эксойл» Николай Жирнов сказал «Абирегу», что с запуском нового завода «больше российскому рынку переработки сои не надо».



