Самое интересное за неделю с 20 по 26 октября

Банк России вновь снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых. «Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в официальном заявлении регулятора.
В нем также уточняется, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13-15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Сбор зерна достиг 135 млн тонн в бункерном весе
В России собрано более 135 млн т зерна в бункерном весе — почти на 9 млн т больше, чем годом ранее, уборочная кампания близится к завершению, сообщил Минсельхоз. В том числе пшеницы намолочено 93,5 млн т — на 7,8% выше показателя год назад, ячменя — 20,5 млн т (плюс 15,4%). Также в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи.
Дмитрий Патрушев: добыча рыбы может увеличиться до 6 млн тонн
В этом году вылов рыбы в России будет сопоставим с показателем 2024-го (около 4,9 млн т), в ближайшие годы он может увеличиться до 6 млн т, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии «Мировое потребление рыбы: стимулы роста, возможности производства» в ходе Международного рыбопромышленного форума. Россия сохраняет место в первой пятерке рыболовных держав, благодаря протяженной морской акватории, богатым запасам и развитой научной базе у нас есть огромный потенциал для дальнейшего наращивания добычи водных биоресурсов, подчеркнул он.
ИКАР пересмотрел прогноз урожая зерна
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 88 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов), пишет «Интерфакс». Корректировка связана с рекордной урожайностью на Урале и в Сибири. «Были опасения по поводу потерь, видим, что они возможны, но не будут значительными, уборка уже заканчивается, — отметил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. — В то же время ряд факторов, которые могут повлиять на конечные результаты, сохраняются. К тому же пока неизвестно, какой может быть рефакция».
Халяльное мясо является драйвером экспорта всей категории
Экспорт халяльного мяса — стратегическое направление, и он развивается быстрее, чем отгрузки в среднем по мясной группе, рассказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Более того, категория является драйвером роста как при открытии новых стран, так и при расширении присутствия на уже традиционных для России рынках, за исключением Вьетнама (основной ввозимый вид мяса для этой страны — свинина), а также Китая (для него халяльная продукция не так актуальна). «Если посмотреть на динамику последних трех-пяти лет, то мы понимаем, что у нас расширяется присутствие на рынках стран Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии», — добавляет эксперт.
Группа «Черкизово» превысила обязательства по выведению продукции на биржу
Группа «Черкизово» досрочно превысила установленные в предписании ФАС обязательства по реализации части продукции на бирже, сообщил представитель компании в ходе заседания участники подкомитета Биржевого комитета службы по развитию организованных торгов агропродукцией. С момента старта торгов востребованной номенклатурой мяса птицы в мае этого года компания провела 70 торговых сессий и 433 аукциона, биржевой оборот превысил 8,3 тыс. т. Кроме того, группа добровольно вывела на биржу свинину и индейку. Совокупный объем торгов по всем трем категориям составил более 14,6 тыс. т, говорится в сообщении ФАС.
«Эксойл» в ноябре запустит завод по переработке сои и рапса
Строительство завода по переработке сои и рапса компании «Эксойл» в Липецкой области завершено, запуск технологической линии запланирован на начало ноября, сообщает «Абирег». «Коммерсантъ» ранее сообщал, что мощность предприятия составит 900 тыс. т сои и рапса в год. Основной продукт переработки сои — соевый шрот, масло — побочный. Гендиректор «Эксойл» Николай Жирнов сказал «Абирегу», что с запуском нового завода «больше российскому рынку переработки сои не надо».
