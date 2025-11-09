Самое интересное за неделю с 3 по 9 ноября

С. Петров

Экспорт зерна из России в июле-октябре снизился на четверть

В июле-октябре экспорт зерна из России составил 20,6 млн т, что на четверть меньше, чем в 2024-м, когда за тот же период было отгружено 27,3 млн т. В том числе экспорт пшеницы сократился с 23,3 млн т до 18,2 млн т (минус 28%), пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза (РЗС). По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, в октябре отгрузки основных видов зерновых уменьшились с 8 млн т в 2024-м до 6,45 млн т в 2025-м, из них пшеницы — с 7,02 млн т до 6,02 млн т соответственно (минус 14,2%). Экспорт ячменя упал более чем в два раза — с 695 тыс. т до 310 тыс. т, кукурузы — почти втрое: с 354 тыс. т до 120 тыс. т, гороха — в 2,4 раза, до 111 тыс. т.



Подробнее



Группа «Содружество» — крупнейший переработчик сои в России — впервые продала соевый шрот, произведенный из российских бобов, с отправкой из Калининграда в направлении дальнего зарубежья. Об этом «Агроинвестору» рассказал коммерческий директор УК «Содружество» Алексей Мраморнов. По его словам, 25 тыс. т соевого шрота будут отгружены в Турцию в январе 2026 года. «Нынешняя цена сои уже позволяет считать соевый шрот на экспорт, в том числе и на ряд других направлений дальнего зарубежья. До конца сезона вполне видим возможность переработки в Калининграде до 500 тыс. т российских соевых бобов под отправки соевого шрота на дальнее зарубежье. Если курс рубля ослабится, то при текущей конъюнктуре перспектива экспорта соевого шрота может оказаться и выше», — сообщил Мраморнов «Агроинвестору».



Подробнее



Квота на экспорт зерна в 2026 году может составить 20 млн тонн

Объем квоты на экспорт зерна из России в 2026 году (будет действовать с 15 февраля по 30 июня) может составить 20 млн т, следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии РФ от 28 октября. Копию документа разместил в своем Телеграм-канале Российский зерновой союз. Квота может распространиться на экспорт пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы. Квота на вывоз ржи, согласно документу, может быть нулевой.



Подробнее



Правительство может разрешить экспорт риса-сырца

В следующем году правительство может разрешить экспорт риса-сырца, следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии РФ от 28 октября. Копию документа разместил в своем Телеграм-канале Российский зерновой союз. Квоту на вывоз за пределы ЕАЭС предлагается установить на уровне 200 тыс. т. Внутри квоты экспортная пошлина будет нулевой, вне ее — 50%, следует из документа.



Подробнее



«Брянский сад» планирует начать переработку яблок



«Брянский сад» (входит в ГК МБК) планирует заняться переработкой яблок и рассматривает возможность производства пюре, желе, варенья и чипсов. «Мы летали в Турцию, посмотрели разные конвейеры и специальное оборудование, в том числе для сушки и упаковки яблок», — рассказал «Агроинвестору» владелец компании «Фруктовый дар» (занимается дистрибуцией фруктов, в том числе продукции «Брянского сада») Сергий Чайка. «Вопрос о развитии переработки был первым, который задал Сергий, когда мы с ним познакомились, и он продвигает эту тему», — уточнил руководитель компании «Брянский сад» Олег Кобец.



Подробнее



Квота на импорт семян из недружественных стран может сократиться

Квота на импорт семян из недружественных стран в следующем году может быть уменьшена, следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии РФ от 28 октября. Копию документа разместил в своем Телеграм-канале Российский зерновой союз.



Так, согласно документу, кота на поставки семян пшеницы, ржи, ячменя (за исключением пивоваренного), кукурузы (кроме восковидной), сои, рапса (кроме гибридов), подсолнечника (кроме гибридов и высокоолеиновых), сахарной свеклы (за исключением гибридов), как и в этом году, останется нулевой. Квоту на поставки семенного картофеля предлагается уменьшить с 12 тыс. т до 10 тыс. т, семян пивоваренного ячменя — с 0,5 тыс. т до 0,3 тыс. т, восковидной кукурузы — с 0,6 тыс. т до 0,3 тыс. т, гибридных семян сахарной свеклы — с 2,7 тыс. т до 1,9 тыс. т.



Подробнее



В Ингушетии завершается строительство второй очереди тепличного комплекса «Сунжа»

В Ингушетии завершается строительство тепличного комплекса «Сунжа» площадью 22 га и мощностью свыше 15 тыс. т овощей в год. Ввод в эксплуатацию намечен на конец года, инвестиции в проект составили 7,5 млрд руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Комплекс позволит круглогодично обеспечивать жителей региона свежей овощной продукцией. Первая очередь тепличного комплекса «Сунжа» площадью 10 га и мощностью более 5 тыс. т томатов в год была введена в эксплуатацию в 2019 году.



Подробнее





Больше новостей АПК - в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

