разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Самое интересное за неделю с 10 по 16 ноября

Самое интересное за неделю с 10 по 16 ноября

| Агроинвестор |

Самообеспеченность России продукцией АПК в этом году будет выше, чем в прошлом

В этом году самообеспеченность России продукцией АПК будет выше, чем в прошлом. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе правительственного часа в Госдуме. За последние годы российский агросектор совершил серьезный рывок, подчеркнула она. «Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран», — обратила внимание она. Во многом эти достижения обусловлены внедрением новых технологий и ростом производительности труда, по темпам которого сельское хозяйство является одним из лидеров нашей экономики.

Подробнее

Экспорт продукции АПК снизился на 11,1%

Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в январе-сентябре 2025 года составил $27,52 млрд, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Импорт за первые девять месяцев вырос относительно прошлого года на 14,6%, до $31,17 млрд, пишет «Агроэксперт» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом за январь-август 2025-го падение экспорта составило 12,7%, рост импорта — 14%.

Подробнее

Производство гречихи будет существенно ниже, чем годом ранее

В этом году урожай гречихи составит 888 тыс. т в чистом весе, что на 26,5% меньше, чем в 2024-м. Такой прогноз «» озвучил гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. Посевные площади под гречихой в 2025-м снизились на 32% относительно предыдущего года и составили 746 тыс. га, напоминает он, тогда как урожайность агрокультуры в этом году ожидается выше прошлогодней. 

Подробнее

Аналитики » повысили прогноз экспорта пшеницы в ноябре

Аналитический центр » повысил прогноз экспорта пшеницы в ноябре на 0,3 млн т, до рекордного объема 5,3 млн т. В ноябре прошлого года было отгружено 4,53 млн т, средний показатель для этого месяца за пять лет — 4 млн т. С начала сезона на внешние рынки было поставлено 16,8 млн т пшеницы.

Подробнее

Правительство продолжит контролировать поставки сельхозтехники аграриям

Правительство продолжит контролировать динамику поставок сельхозтехники аграриям, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме. По его словам, тенденция к снижению ее закупок вызывает обеспокоенность, эта тема поднимается на каждой встрече с депутатами. «Работа по нивелированию сложившейся ситуации ведется», — заверил он.

Подробнее

«Октябрьское» купило компанию «А1 Агрохим» у ГК АГР

Компания «Октябрьское» (Тамбовская область), один из ведущих игроков регионального рынка минеральных удобрений, закрыла сделку по приобретению «А1 Агрохим» у группы компаний АГР. Сделка является частью долгосрочной стратегии по расширению географии бизнеса в регионах Центра и Юга страны и укреплению сбытовой логистической инфраструктуры компании, сообщил «» управляющий партнер АО «Октябрьское» Максим Жалнин. Сделка M&A в агрохимическом ритейле — редкая для отечественного рынка, она отражает тенденцию к укрупнению независимых дистрибьюторов в условиях растущей конкуренции с федеральными сетевыми структурами, отмечают в компании.

Подробнее

Премия « года — 2025»: начинаем прием заявок

«» объявляет о старте приема заявок для участия в V ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия « года — 2025». Компании могут подать заявки на сайте с 12 ноября по 26 декабря 2025 года. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценят лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в одиннадцати номинациях по итогам работы в 2025 году. Интеллектуальный партнер премии — компания «Технологии Доверия». Подведение итогов состоится в марте 2026 года.

Подробнее

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж