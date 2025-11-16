Самое интересное за неделю с 10 по 16 ноября

Pixabay

Самообеспеченность России продукцией АПК в этом году будет выше, чем в прошлом

В этом году самообеспеченность России продукцией АПК будет выше, чем в прошлом. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе правительственного часа в Госдуме. За последние годы российский агросектор совершил серьезный рывок, подчеркнула она. «Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран», — обратила внимание она. Во многом эти достижения обусловлены внедрением новых технологий и ростом производительности труда, по темпам которого сельское хозяйство является одним из лидеров нашей экономики.



Экспорт продукции АПК снизился на 11,1%

Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в январе-сентябре 2025 года составил $27,52 млрд, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Импорт за первые девять месяцев вырос относительно прошлого года на 14,6%, до $31,17 млрд, пишет «Агроэксперт» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом за январь-август 2025-го падение экспорта составило 12,7%, рост импорта — 14%.



Производство гречихи будет существенно ниже, чем годом ранее

В этом году урожай гречихи составит 888 тыс. т в чистом весе, что на 26,5% меньше, чем в 2024-м. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Посевные площади под гречихой в 2025-м снизились на 32% относительно предыдущего года и составили 746 тыс. га, напоминает он, тогда как урожайность агрокультуры в этом году ожидается выше прошлогодней.



Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в ноябре на 0,3 млн т, до рекордного объема 5,3 млн т. В ноябре прошлого года было отгружено 4,53 млн т, средний показатель для этого месяца за пять лет — 4 млн т. С начала сезона на внешние рынки было поставлено 16,8 млн т пшеницы.



Правительство продолжит контролировать поставки сельхозтехники аграриям

Правительство продолжит контролировать динамику поставок сельхозтехники аграриям, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме. По его словам, тенденция к снижению ее закупок вызывает обеспокоенность, эта тема поднимается на каждой встрече с депутатами. «Работа по нивелированию сложившейся ситуации ведется», — заверил он.



«Октябрьское» купило компанию «А1 Агрохим» у ГК АГР

Компания «Октябрьское» (Тамбовская область), один из ведущих игроков регионального рынка минеральных удобрений, закрыла сделку по приобретению «А1 Агрохим» у группы компаний АГР. Сделка является частью долгосрочной стратегии по расширению географии бизнеса в регионах Центра и Юга страны и укреплению сбытовой логистической инфраструктуры компании, сообщил «Агроинвестору» управляющий партнер АО «Октябрьское» Максим Жалнин. Сделка M&A в агрохимическом ритейле — редкая для отечественного рынка, она отражает тенденцию к укрупнению независимых дистрибьюторов в условиях растущей конкуренции с федеральными сетевыми структурами, отмечают в компании.



Премия « Агроинвестор

«Агроинвестор» объявляет о старте приема заявок для участия в V ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2025». Компании могут подать заявки на сайте с 12 ноября по 26 декабря 2025 года. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценят лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли в одиннадцати номинациях по итогам работы в 2025 году. Интеллектуальный партнер премии — компания «Технологии Доверия». Подведение итогов состоится в марте 2026 года.



