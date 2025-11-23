разделы

Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Самое интересное за неделю с 17 по 23 ноября

На прошедшей неделе Минсельхоз озвучил сбалансированную экспортную цену на пшеницу, соя подешевела, аналитики повысили оценку сбора зерна, а торговлю им на бирже пообещали упростить

: сбалансированная экспортная цена на пшеницу — $230 за тонну

считает сбалансированной экспортную цену на пшеницу в размере $230 за тонну (FOB). Об этом в ходе выставки «Югагро-2025» сказала глава ведомства Оксана Лут, пишет «Интерфакс». По ее словам, это хорошая, взвешенная цена, и надеяться на $300-400 за тонну, которые были в 2022 году, не стоит. При этом Лут не исключает скачков цены в связи с мировой ситуацией, однако российские производители должны ориентироваться на цену в $230 за тонну.

Аналитики повысили оценку сбора зерна в этом году

В этом году урожай зерна составит 137,1 млн т, из них 88,2 млн т — пшеница, следует из консенсус-прогноз Центра ценовых индексов (ЦЦИ) на основе очередного ежеквартального опроса аналитиков. Прошлая оценка (август) — 132,4 млн т и 85,8 млн т соответственно. «Недобор зерна на Юге, сформировавший негатив оценок в августе, был с лихвой компенсирован хорошими результатами Поволжья и Центральной России», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦЦИ. При этом оценки будущего года снизились. Так, прогноз сбора зерна теперь составляет 135,3 млн т против прежних 137,8 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы против 89 млн т в прошлом прогнозе. Экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 оценивается в 43 млн т, в сезоне-2026/27 — в 51,1 млн т.

Ставки по льготным кредитам вернутся в диапазон 1-5% в 2026 году

Ставки по льготным кредитам в 2026 году вернутся в диапазон от 1% до 5%, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме сельхозпроизводителей, организованном ассоциацией «Народный фермер» в рамках выставки «Югагро-2025». «В этом году у нас была антикризисная ситуация: мы повышали ставку по инвестиционным и по льготным коротким кредитам. Со следующего года эта антикризисная мера убирается, мы возвращаемся к ставкам от 1% до 5%. Возвращаемся к модели 2024 года, в обычную нашу жизнь по льготным кредитам», — приводит слова Лут поле.рф. Она также напомнила, что для фермеров компенсация для банковских организаций составляет 70% от ставки новых кредитов, что позволяет получать средства на более выгодных условиях. Сейчас это 7%, а дальше все будет зависеть от денежно-кредитной политики Центрального банка.

В России упростят условия торговли зерном на бирже

В России упростят условия торгов зерном на бирже. Пробные торги для желающих компаний будут доступны с 20 декабря 2025 года. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе выставки «Югагро-2025». «Мы совместно с Центробанком инициировали процедуру упрощения, и с 20 декабря у нас начнутся пробные торги для всех компаний. Мы очень упростили процесс — нужно будет заполнить анкету, а дальше, когда мы синхронизируемся с ЕСИА, в принципе ничего не надо будет делать, только запустить биржу через Госуслуги», — рассказала Лут (цитата по «Ведомостям»). По словам министра, торги — отличная возможность для формирования хороших цен на зерно и подспорье для малого и среднего бизнеса. «Мы предлагаем вам на это смотреть и попробовать», — отметила Лут, обращаясь к фермерам.

Соя существенно подешевела

Цены на сою сильно снизились: если летом они достигали примерно 40 тыс. руб./т, то в начале уборки опустились до 37 тыс. руб./т. На 14 ноября в Центре России цены были на уровне примерно 31-32 тыс. руб./т, в зависимости от протеина, рассказал «» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Шерсть может стать биржевым товаром

Шерсть может стать биржевым товаром в России, это предусмотрено «дорожной картой» развития отрасли. Об этом рассказала первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с производителями, экспертами и представителями отрасли государств-участников СНГ, пишет «Интерфакс».

«Мы должны наладить кооперативы, которые будут собирать качественное сырье для поставки в переработку, сделать шерсть биржевым товаром, над этим тоже работаем, продвигать бренд “Шерсть России” и сделать долгосрочные договоры между производителями и переработчиками», — перечислила Фастова, добавив, что предусмотрены и другие меры для развития производства шерсти, в том числе предназначенной для выпуска ткани. По оценке замминистра, эти меры позволят увеличить производство шерсти на 25% к 2030 году.

«ФосАгро-Регион» увеличила продажи семян отечественной селекции в 3,5 раза

«ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») с начала года увеличила поставки семян отечественной селекции российским аграриям в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. География поставок семян расширилась в 1,5 раза, до 37 регионов. «Сегодня в нашем семенном портфеле уже 10 сельхозкультур, в том числе сорта и гибриды сои, ярового рапса, подсолнечника, кукурузы и др. от ведущих российских селекционно-семеноводческих компаний, — рассказал «» гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк в ходе международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО 2025», проходящей в Краснодаре. — Планируем развивать экспертизу по яровому рапсу, востребованному в экспортоориентированных регионах. Определенный потенциал мы видим и у гороха: новые сорта этой культуры с высоким содержанием амилозы, над которыми работают российские селекционеры, будут весьма востребованы рынком в перспективе ближайших двух-трех лет».

