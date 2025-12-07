Самое интересное за неделю с 1 по 7 декабря

Pixabay

Сбор зерна превысил 145 млн тонн в бункерном весе

Уборочная кампания в России близится к завершению, сбор зерна превысил 145 млн т в бункерном весе, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании «О ходе сезонных полевых работ в 2025 году», добавив, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция. «На протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свеклы, картофеля», — приводятся его слова на сайте правительства.



Урожай зерновых в этом году будет одним из самых значительных в новейшей истории России, подчеркнул вице-премьер: в чистом весе сбор составит не менее 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы. Также ожидаются рекордные урожаи сои и рапса, сбор картофеля будет на уровне 8 млн т. Патрушев обратил внимание на важность завершения уборки урожая с оставшихся площадей с минимальными потерями.



Сельхозпроизводство за десять месяцев увеличилось на 2,8%

В январе-октябре сельхозпроизводство выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства в действующих ценах Росстат предварительно оценивает в 9,795 трлн руб. В том числе за октябрь сельхозпроизводство выросло на 7% относительно 2024-го и составило 1,554 трлн руб., следует из доклада ведомства. В нем уточняется, что на 1 ноября 2025 года в целом по России зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) были обмолочены с 97,3% площадей, кукуруза на зерно — с 48,4%. Из технических культур подсолнечник убран с 78,7% посевов, сахарная свекла — с 77% площадей. Картофель выкопан с 94,5% площади посадки, овощи собраны с 90,9% посевов.



Россия может начать поставки свинины на Филиппины

Поставки российской свинины на Филиппины могут начаться в ближайшее время. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2025». «На сегодня проделана огромная работа Минсельхозом, Россельхознадзором и бизнесом. Прошли инспекции наших поставщиков филиппинскими ветеринарными службами. И недавно Филиппины признали нашу регионализацию по африканской чуме свиньи. Это огромное достижение, — подчеркнул он. — Надеемся, что в ближайшее время филиппинский рынок для свинины будет открыт. Он уже открыт для говядины и птицы, первые партии уже туда ушли, их даже растаможили». Филиппины — это огромный рынок, подчеркнул Ковалев, страна ежегодно ввозит порядка 700-800 тыс. т только мяса свиней, субпродукты она не импортирует. Если Россия сможет завоевать хотя бы 10% рынка Филиппин, то у нашей страны появится еще один крупный покупатель свинины.



Масложировой союз: нужно оптимизировать механизм пошлины на подсолнечное масло

Летом этого года правительство временно обнуляло действие экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот, и это, по мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, в критический момент поддержало отрасль. Об этом он сказал в ходе VII Стратегической сессии федерального центра «Агроэкспорт». «Мы считаем, что в этом сезоне надо продолжить оптимизацию этого механизма опять же с учетом с фактора сжавшейся маржи», — отметил Мальцев. По его мнению, оптимизация позволит переработчикам и растениеводам планировать свой бизнес, и отрасль в таком случае сможет переработать все масличное сырье.



Если на начальном этапе уборки Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивал потенциальный урожай зерна в 2025-м примерно на уровне прошлого года (по данным Росстата, тогда было собрано 125,9 млн т), то в дальнейшем прогнозы сбора повышались, и сейчас валовой сбор оценивается в 139 млн т (без учета новых регионов). В том числе пшеницы будет собрано 88,5 млн т, ячменя — 19,2 млн т, кукурузы — 15,8 млн т, рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в ходе Международной научно-практической конференции «Свиноводство — 2025». Экспортный потенциал по пшенице в сезоне-2025/26 ИКАР оценивает в 44,1 млн т против 43,3 млн т в прошлом сельхозгоду, конечные запасы — в 14,8 млн т, как и годом ранее. Поставки зерна в целом могут составить около 58 млн т.



ВТБ планирует создать крупный агрохолдинг

ВТБ планирует создать крупный агрохолдинг на базе национализированных активов, которые он приобрел в южных регионах в декабре 2024 года. Об этом агентству Reuters рассказал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, новая компания будет заниматься переработкой зерна и другой сельхозпродукции внутри страны, а также предположил, что на более позднем этапе бизнес может быть продан.



«Курскагротерминал», входящий в группу «Содружество» (крупнейший переработчик сои в России), приступил к запуску третьей очереди комплекса по переработке масличных в Курской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов, его слова передает «Коммерсантъ». Комплекс станет крупнейшим в мире предприятием по переработке масличных культур, они будут закупаться и в других регионах. Общий объем инвестиций в три очереди комплекса составляет 59 млрд руб.



