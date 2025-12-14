разделы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Самое интересное за неделю с 8 по 14 декабря

На прошедшей неделе аналитики оценили динамику инвестиций в АПК, объем урожая зерна и экспортный потенциал, а также перспективы спот-торгов пшеницей

| Агроинвестор |

Инвестиции в растениеводство сокращаются четвертый год подряд

Динамика инвестиций в растениеводство в физическом объеме (в единицах техники, квадратных метрах и т. п.) сокращается на протяжении четырех лет. За девять месяцев 2025-го показатель снизился на 6,7% год к году. Об этом рассказала вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». В то же время животноводство показывает рост как в номинальном, так и в физическом объеме. Впрочем, отметила эксперт, как правило инвестиции в этом секторе сосредоточены на реновации и модернизации предприятий, а не на проектах с нуля. «По сути, сегодня практически только животноводство определяет динамику роста инвестиций в сельском хозяйстве», — отметила Снитко. При этом АПК остается в числе отраслей, которые демонстрируют рост, — около 2,5%. Основной вклад в прирост ВВП сейчас дают предприятия оборонно-промышленного комплекса и импортозамещающее машиностроение.

Подробнее

»: урожай зерна в этом сезоне будет выше средних значений

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, валовой сбор зерновых в России вырастет со 124,9 млн т в прошлом сельхозгоду до 139 млн т в сезоне-2025/26, в том числе пшеницы — с 82,6 млн т до 89 млн т. Об этом сообщил руководитель аналитического центра » Игорь Павенский в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». Это, по его словам, выше средних объемов за пять лет. Высокий урожай объясняется валовыми сборами выше среднего в Центре, Поволжье и Сибири за счет урожайности.

Подробнее

: экспортный потенциал по зерновым в этом году выше, чем ожидалось

Экспортный потенциал по зерновым в этом году выше, чем ожидалось, однако реализовать его может быть затруднительно. Об этом на XXV ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько. «На рынке зерновых до середины июля мы находились в рамках концепции “компактного урожая” зерновых вообще и пшеницы в частности», — подчеркнул эксперт. Но затем стало понятно, что валовый сбор будет «вполне себе большой». Урожай пшеницы, по оценкам , может составить 88,5-89 млн т.

Подробнее

За 11 месяцев аграрии получили более 8 млрд рублей страховых выплат

За январь-ноябрь аграрии получили более 8 млрд руб. страховых выплат, из которых 7,1 млрд руб. — по страхованию с господдержкой. Из общей суммы страховых выплат около 800 млн руб. было перечисленного аграриям в ноябре. Выплаты по договорам агрострахования осуществлены в 37 регионах, наибольшие выплаты получили растениеводы. Об этом на круглом столе, посвященном агрострахованию, в рамках XXV ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» рассказал президент Корней Биждов. Больше всего выплат получили сильно пострадавшие от засухи Краснодарский край — свыше 2,65 млрд руб., Ростовская область — почти 1,8 млрд руб., Ставропольский край — 529 млн руб.

Подробнее

НТБ начинает тестирование двусторонних анонимных торгов пшеницей

Национальная товарная биржа (НТБ) начинает тестирование анонимных торгов пшеницей. Запуск спот-торгов проводится в сотрудничестве с Минсельхозом, Банком России, Союзом экспортеров и производителей зерна, а также участниками зернового рынка. Торги будут проводиться пшеницей 4-го класса с содержанием протеина 12,5%. В процессе их проведения в форме двухстороннего анонимного аукциона участники рынка смогут подавать встречные заявки на покупку и продажу с указанием цены и объема продукции. При совпадении параметров встречных заявок заключается сделка.

Подробнее

В этом сезоне Россия станет крупнейшим в мире поставщиком подсолнечного масла

Согласно декабрьскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (), в этом сезоне Россия станет крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на мировом рынке с объемом отгрузок в 4,4 млн т (4,2 млн т годом ранее). На втором месте Украина (4,175 млн т в этом сезоне и 4,711 млн т в прошлом сельхозгоду), на третьем — Аргентина (1,45 млн т и 1,35 млн т соответственно). В целом, отмечают аналитики, мировое производство подсолнечного масла снизится с 49,73 млн т (прогноз ноября) до 47,43 млн т (декабрь) из-за уменьшения урожая подсолнечника в России и Украине. Также они ожидают сокращения мировой торговли подсолнечным маслом и шротом.

Подробнее

К 2030 году выпуск свинины вырастет на миллион тонн в живом весе

К 2030 году прирост производства свинины должен составить 1 млн т в живом или 750 тыс. т в убойном весе, а экспорт должен выйти на показатель 650 тыс. т. Об этом рассказал гендиректор Юрий Ковалев на XXV ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». На реализацию планов по наращиванию производства и экспорта государством было принято решение в течение этого года выдать инвестиционных кредитов примерно на 120 млрд руб. Новые проекты, уточнил эксперт, будут реализовываться в основном в ЦФО, так как там живет почти половина населения страны, но также идут инвестиции в увеличение производства свинины на Урале и в Сибири.

Подробнее

