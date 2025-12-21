Самое интересное за неделю с 15 по 21 декабря

Д. Гришкин / Ведомости

Полевые работы находятся в завершающей стадии: зерновые и зернобобовые обмолочены с 97,5% площади, собрано более 147 млн т зерна в бункерном весе, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства. По ее словам, по итогам года сбор в чистом весе составит 137 млн т, включая 90 млн т пшеницы (с учетом новых регионов). Ранее ведомство прогнозировало урожай зерна на уровне 135 млн т. «Таким образом, урожай зерна станет одним из лучших в новейшей истории и позволит не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и сохранить значительный экспортный потенциал», — подчеркнула Лут.



Подробнее



Правительство продлило действие квоты на импорт семян из недружественных стран

Правительство продлило действие квоты на импорт семян из недружественных стран на 2026 год. Ее общий объем составит 15 тыс. т против 18,3 тыс. т в 2025-м. Так, согласно постановлению, в 2026 году в Россию может быть ввезено 10 тыс. т семенного картофеля (объем квоты на 2025-й — 12 тыс. т), 300 т семенной восковидной кукурузы (600 т), 500 т гибридных высокоолеиновых семян подсолнечника для посева (500 т), 1,9 тыс. т семян сахарной свеклы (2,7 тыс. т), 300 т семенного пивоваренного ячменя (500 т) и 2 тыс. т гибридных семян рапса (2 тыс. т). На пшеницу, рожь ячмень и сою квота на 2026 год, как и на 2025-й, нулевая.



Подробнее



Рентабельность яичного птицеводства упала в семь раз

В январе-сентябре 2025 года рентабельность производства яиц составила всего 5,5%, следует из данных Росстата. Год назад этот показатель был в семь раз больше — 38,81%. По словам собеседника «Коммерсанта» в отрасли, почти по всем российским птицефабрикам отмечается снижение рентабельности выпуска куриных яиц, и это связано с их перепроизводством. Он добавляет, что немного легче чувствуют себя производители из Сибири, где выпуск яйца не превышает спрос. На Урале рентабельность удалось удержать из-за вспышек гриппа птиц на некоторых предприятиях: это привело к снижению предложения.



Подробнее



Вылов рыбы в этом году будет ниже плана

По итогам этого года достичь плановых значений, заложенных в Стратегии развития АПК и рыбохозяйственного комплекса, не удастся: вылов водных биоресурсов будет меньше 5 млн т при плане в 5,2 млн т, согласно базовому сценарию, и 5,08 млн т — по консервативному. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе брифинга, посвященного подведению итогов года в отрасли. Тем не менее, в целом в этом году вылов складывается неплохо: по данным на 15 декабря было добыто почти 4,5 млн т. «Очевидно, что до 5 млн т мы в этом году не дотянем», — добавил он.



Подробнее



«Логика молока» инвестирует в развитие 9 млрд рублей в 2026 году

Общий объем инвестиций «Логики молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) на 2026 год составят порядка 9 млрд руб., до 2030-го — 100 млрд руб. Об этом председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». «Наша инвестиционная программа до 2030 года предполагает инвестиции порядка 100 млрд руб. Ключевые моменты — строительство цеха по производству напитков на растительной основе в Самаре, глубокая модернизация Ялуторовского завода и другие. Также мы для себя открываем новые категории: разрабатываем сырное направление, усиливаем переработку сыворотки», — сказал Алисултанов (цитата по «Финмаркету»). Кроме того, по его словам, в завершающей стадии у компании M&A-проекты, которые она намерена озвучить в первом квартале будущего года.



Подробнее



ГАП «Ресурс» сообщила, что завершила сделку по приобретению активов ГК «Алтан» в Алтайском крае, он стал 25-м регионом ее присутствия. В состав группы вошли «ТД Алтан», «НПФ Алтан», «Поспелихинский КХП» и «Поспелихинская макаронная фабрика». Предприятия специализируются на глубокой переработке твердых сортов пшеницы, производстве муки и макаронных изделий под брендом Granmulino, а также продаже готовой продукции. Интеграция новых активов позволит компании продолжить развитие сегмента глубокой переработки пшеницы, уточняется в сообщении.



Подробнее



Группа «Талина» впервые экспортировала свинину на Африканский континент, в Республику Конго. Согласно сообщению пресс-службы компании, уже отгружены 54 т, в плане поставок до конца года еще 27 т. В 2026-м объем отгрузок должен составить 324 т. «Для нашей компании рынок Африки — это не просто новая точка на карте экспорта, — приводятся в сообщении слова гендиректора группы Марины Маркиной. — Это подтверждение глобальной конкурентоспособности и безупречного качества российской продукции. Мы системно диверсифицируем направления поставок, следуя нашей ключевой миссии: обеспечивать безопасной и вкусной свининой не только внутренний рынок, но и потребителей по всему миру. Сегодня наша продукция, прошедшая строжайший контроль, есть уже в шести странах. Для нас это значит, что доверие к качеству российских продуктов растет на мировом уровне».



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

