Самое интересное за неделю с 22 по 28 декабря

Экспорт продукции АПК по итогам года может составить $40 млрд в стоимостном выражении и около 80 млн т — в натуральном, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводит «Интерфакс». «Поменьше, чем в прошлом году, из-за ситуации с курсом (рубля), потому что курс не поддерживает наш экспорт. Но в текущей ситуации мы оцениваем это как хороший результат», — отметила она.



Дмитрий Патрушев: фиксация цен на продовольствие может привести к отсутствию товаров на полках

Фиксация цен на продукты может привести к сокращению их производства и отсутствию на полках магазинов. Такое мнение высказал в интервью «Известиям» вице-премьер Дмитрий Патрушев. «Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства. А это в свою очередь повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов», — сказал Патрушев. Так, по словам вице-премьера, можно использовать более понятные механизмы. Например, более 70 регионов уже заключили соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимых продовольственных товаров.



Кабмин установил квоту на экспорт риса-сырца

Правительство установило квоту на экспорт риса-сырца в объеме 200 тыс. т. Согласно документу, она будет действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года, ограничение касается отгрузок за пределы Евразийского экономического союза. Экспорт вне квоты будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости продукции. «Решение одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Оно позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки», — говорится в сообщении на сайте правительства.



Филиппины разрешили поставки свинины из России

Россельхознадзор сообщил об открытии рынка Филиппин для поставок российской свиноводческой продукции. Департамент сельского хозяйства страны официально подтвердил признание российской системы регионализации по африканской чуме свиней (АЧС). Согласно Административному приказу Минсельхоза Филиппин, отменяются временные ограничения на ввоз на территорию страны свиней, свиноводческой продукции и свиных субпродуктов, происходящих из России. Стороны согласовали условия поставок этих продуктов. На первом этапе право экспорта свиноводческой продукции получили семь российских предприятий.



Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 2026 году

Правительство утвердило объем квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в период с 15 февраля по 30 июня 2026 года. В совокупном объеме она составит 20 млн т, при этом квота на отгрузки ржи будет нулевой. «Решение даст возможность поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж. Оно принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке. Тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства», — сообщается на сайте кабмина. В прошлом году объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составлял 10,6 млн т, на поставки ячменя, ржи и кукурузы квота была нулевой.



Страхование посевов может стать обязательным для получения льготных кредитов

Минсельхоз обсуждает возможность введения условия страхования посевов для получения льготных кредитов, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. «Мы обсуждаем запуск с 2027 года льготных кредитов на сезонные работы с обязательным страхованием посевов. Особенно важно, чтобы этот механизм заработал в регионах, которые в большей степени подвержены природным катаклизмам», — цитирует ее «Интерфакс».



Птицефабрика «Волжанин» — третий в России и крупнейший в ЦФО производитель столового куриного яйца — уведомила контрагентов о прекращении отгрузок продукции, следует из письма компании, на которое ссылается «Коммерсантъ». По словам собеседника издания в отрасли, это связано с выявление на площадке предприятия высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). На 21 декабря поставки, по его информации, были закрыты. Сведения о выявлении ВПГП подтверждаются письмом госветслужбы Ярославской области: она информировала предприятия региона о необходимости защитных мер: запретить посещения фабрик посторонними, ужесточить контроль за дезинфекцией, обеспечивать термическую обработку кормов, не допускать контактов с дикой птицей и др. О случаях падежа более 0,5% поголовья в одном птичнике необходимо сообщать властям.



