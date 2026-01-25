Самое интересное за неделю с 19 по 25 января

С. Петров

НТБ запускает спот-торги зерном

Национальная товарная биржа (НТБ) 19 января запустила торги на спот-рынке зерна в режиме двухстороннего анонимного аукциона. Будет реализовываться пшеница 4-го класса с содержанием протеина 12,5%. В процессе проведения торгов участники рынка смогут подавать встречные заявки на покупку и продажу с указанием цены и объема продукции. При совпадении параметров встречных заявок сделка будет заключена, говорится в сообщении на сайте НТБ.



Самообеспеченность России молоком в 2025 году достигла 85,3%

Самообеспеченность России молоком в 2025 году достигла 85,3% при плановом показателе Доктрины продовольственной безопасности в 90%, следует из презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представленной на III Форуме лидеров молочной индустрии. Производство в прошлом году составило 34,3 млн т. Это одно из направления наряду с плодами и ягодами, а также семенами, по которому уровень продовольственной безопасности пока не достигнут, отметила глава агроведомства.



Потребление мяса в России будет колебаться

Потребление мяса в России достигло исторического максимума — порядка 82 кг на человека в год, но маловероятно, что этот показатель будет сохранен — скорее всего, он будет колебаться как в большую, так и в меньшую сторону. Такое мнение высказал независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян в ходе «Форума мясных аналитиков 2.0», который прошел в рамках Международной выставки Agravia 2026. Это одна из причин, почему мясная отрасль в целом и бизнес в частности стали менее прогнозируемыми, чем были ранее, и это один из рисков для производителей всех видов мяса. Еще один риск — эпизоотический. Также среди возможных угроз Мамиконян отметил стоимость кредитов.



Минпромторг рассчитывает на рост спроса на отечественную сельхозтехнику

Минпромторг рассчитывает на рост спроса на российскую сельхозтехнику в 2026 году. Об этом журналу «Поле.рф» сказал заместитель руководителя управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Илья Орсик. «Надеемся, что тренды прошлого года, которые мы в конце начали переламывать, в том числе с учетом новых инструментов поддержки, будут максимально закрыты, и мы выйдем в рост, который все ждут. Наши машиностроители к этому готовы, в том числе и благодаря тем объемам техники, которые они в прошлом году в определенной мере на склад формировали», — сказал он изданию.



Экспорт масложировой продукции в прошлом году сократился на 12%

Экспорт масложировой продукции по итогам 2025 года в натуральном выражении сократился на 12% по сравнению с 2024-м и составил 10,8 млн т, сообщили «Агроинвестору» в Масложировом союзе. В основном снижение пришлись на подсолнечное масло и шрот из-за уменьшения урожая маслосемян, и немного — на продукцию переработки сои из-за отсутствия импорта ГМО-сои в первом полугодии. Во второй половине года сырьевой баланс выправился: был разрешен импорт ГМО-сои для последующего экспорта продуктов ее переработки. «При этом серьезную прибавку мы видим по рапсовому комплексу — на 30% год к году, — отметили в союзе. — Также в стоимостном выражение экспорта масложировой продукции есть прирост на 5,5%, что связанно с постепенным повышением цен в течение года на растительные масла на мировом рынке».



Продажи баранины снизились на 39%

В январе-сентябре 2025 года продажи баранины в натуральном выражении снизились на 39% год к году, говядины — на 6%. Спрос на курицу увеличился на 4%, на свинину — остался без изменений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Ntech. При этом в январе-ноябре производство овец и коз на убой (мелкий рогатый скот, МРС) в сельхозорганизациях составило 26,7 тыс. т, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Их поголовье также уменьшилось на 7,4% до 2,6 млн. Производство крупного рогатого скота за аналогичный период снизилось на 4%, до 999,6 тыс. т, поголовье — на 1,2%, до 3,01 млн.



Владелец «Рольфа» инвестирует в средства защиты растений

Владелец автодилера «Рольф» Умар Кремлев совместно с управляющим директором турецкого производителя пестицидов и гербицидов ISB Globe Айсаном Эрдемом планируют создать производство химических средств защиты растений (ХСЗР) в подмосковном Серпухове. Для этого они 29 декабря 2025 года зарегистрировали компанию «УНК Агро». Кремлеву через ООО «Мама Ольга» принадлежит 60%, 30% — у Айсана Ердема, 10% — у гендиректора новой компании Алексея Батогова, пишет «Коммерсантъ». Пресс-служба венчурной компании Умара Кремлева «УНК Холдинг» пояснила изданию, что проект «УНК Агро» реализуется в логике развития ОЭЗ «Большой Серпухов» как научно-промышленного кластера с сильной исследовательской базой с учетом масштабного агропромышленного комплекса региона.



