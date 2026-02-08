Самое интересное за неделю со 2 по 8 февраля

Pixabay

По итогам 2025 года сельхозпроизводство выросло на 4,9%

По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в прошлом году увеличилось на 4,9% в сопоставимых ценах, до 10,63 трлн руб. в фактически действовавших ценах (без учета новых регионов). В 2024-м отрасль показала снижение на 3,3%, в 2023-м — прибавила 0,2%. В том числе производство продукции растениеводства выросло на 9,2% (годом ранее было снижение на 6,2%), животноводства — на 0,1% (плюс 0,5% в 2024-м).



Урожай зерна в прошлом году стал третьим в истории

В прошлом году валовой сбор зерна с учетом новых регионов составил 142 млн т, включая более 93 млн т пшеницы, результат стал третьим в истории. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по итогам работы растениеводства в 2025 году и задачам на предстоящие весенне-полевые работы, пишет «Интерфакс». По предварительным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур без учета новых регионов составил 138,76 млн т в весе после доработки, в том числе 90,9 млн т пшеницы. В 2024-м было собрано 125,9 млн т зерна, включая 82,6 млн т пшеницы.



Минсельхоз распределил основную часть квоты (90%) на экспорт зерна, которая будет действовать с 15 февраля до конца сезона-2025/26. Общий объем квоты — 20 млн т, она распространяется на пшеницу, ячмень и кукурузу, на рожь квота нулевая. Согласно приказу агроведомства, квота распределена между 213 участниками рынка, годом ранее ее получили 219 компаний, в 2024-м — 261. Самую большую квоту получила компания «Грейн Гейтс», она сможет отгрузить за рубеж почти 3,6 млн т зерна.



С начала года Россия поставила на Филиппины 370 тонн свинины

С начала года Россия отправила на Филиппины более 370 т свинины на сумму свыше $930 тыс., сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». По предварительным оценкам экспертов, в конце декабря наша страна отгрузила туда около 20 т свинины почти на $60 тыс. В январе поставки продолжились. Сейчас право поставлять эту продукцию на Филиппины есть у семи российских предприятий.



Минсельхоз предложил понизить предельные цены на пшеницу, при достижении которых в сезоне-2026/27 могут быть проведены закупочные и товарные интервенции. Цены на рожь предлагается повысить, на ячмень — оставить на прежнем уровне, следует из проекта приказа ведомства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Цены определены для всех регионов страны и согласованы с ФАС.



Потери « Мираторга

Потери «Мираторга» в приграничных регионах превысили 15 млрд руб., если считать ущерб с учетом экономических потерь и упущенной выгоды. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил президент агрохолдинга Виктор Линник. Потери только от разрушения объектов в Судже Курской области составили 12 млрд руб., и восстанавливать предприятия пока невозможно, поскольку «не все там спокойно и финансирования нет», отметил он.



«Рустарк» удвоит мощности переработки

«Рустарк» в рамках реализации стратегии развития в третьем-четвертом кварталах этого года увеличит объемы переработки сырья с 600 т до 1,2 тыс. т в сутки. Кроме наращивания выпуска традиционных продуктов (крахмалы и сиропы), компания запустит производство новых ингредиентов — широкой линейки пищевых и индустриальных модифицированных крахмалов общей мощностью более 60 тыс. т в год.



