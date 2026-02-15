Самое интересное за неделю с 9 по 15 февраля

М. Стулов / Ведомости

Банк России понизил ключевую ставку до 15,5%

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, отмечается в сообщении регулятора, при этом в январе рост цен значительно ускорился под влиянием разовых факторов, хотя устойчивые показатели повышения цен существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение, считает ЦБ.



Экспорт продукции АПК снизился на 4,1%

Экспорт продовольствия и сельхозсырья (кроме текстильного) из России в 2025 году составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024-м. При этом импорт продукции АПК увеличился на 15%, до $43,4 млрд в 2025-м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Текущая динамика внешней торговли продовольствием и сельхозсырьем наблюдается с 2024 года: тогда Россия экспортировала продукции АПК на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023-м ($43,1 млрд). Импорт увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,1 млрд. В 2023 году по сравнению с 2022-м динамика была обратной: тогда экспорт вырос на 4,3%, до $43,1 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд. Как ранее говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут, снижение экспорта объясняется валютным курсом, который не способствует отгрузкам на внешние рынки.



В рейтинге крупнейших производителей бройлера новый лидер

Крупнейшим производителем мяса бройлера по итогам прошлого года стала группа «Черкизово», потеснившая с первого места ГАП «Ресурс». Согласно обновленному рейтингу, составленному Национальным союзом птицеводов, компании выпустили соответственно 1109 тыс. т и 1054 тыс. т бройлера (здесь и далее — в живом весе). В 2024 году ГАП «Ресурс» произвела 1070 тыс. т, «Черкизово» - 1051 тыс. т. В сумме 25 ведущих игроков выпустили свыше 5,32 млн т бройлера, подсчитал «Агроинвестор», участники предыдущего рейтинга — около 5,17 млн т.



В России постепенно завершается крупнейший этап инвестиций в мощности по переработке масличных. Такое мнение высказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе международной конференции «Где маржа 2026». «Мы думаем, что в течение ближайших трех лет еще 2-3 млн т будет добавлено <...> с вероятностью запуска примерно в 80%», — сказал эксперт. При этом он обратил внимание на то, что все новые мощности будут представлены мультикрашевыми предприятиями, которые способны перерабатывать почти все виды масличных культур, что повышает гибкость переработчика в выборе сырья. «Это сложно, но это возможно — перейти (такому МЭЗу) в течение сезона на другую культуру», — отметил Рылько.



Семян для весеннего сева будет достаточно

Под посевную 2026 года российские предприятия полностью обеспечены семенным материалом. Так, семян подсолнечника будет произведено 42,9 тыс. т — этот объем закрывает потребности рынка на 97%, оценили эксперты ассоциации «Национальный семенной альянс» в ходе пресс-конференции. По их расчетам, семян кукурузы под сев текущего года необходимо 80 тыс. т, отечественные производители смогут обеспечить 68 тыс. т — это фактически 85% потребности. Отечественными семенами сои компании будут обеспечены на 100%.



С 2027 года агрострахование станет обязательным условием для получения льготного кредитования. Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в ходе ежегодной зимней конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «Главное изменение, <...> принято решение Минсельхозом, с 2027 года получение льготных кредитов будет прямо завязано на наличие страхового полиса. Там есть параметры — порядка 200 млн руб. минимальная сумма. И поэтому призываю вас уже озимые 2026 года обеспечить страхованием, чтобы в начале 2027-го вы пришли в банк за краткосрочным кредитом и он имел возможность это осуществить (предоставить кредит)», — обратил внимание Биждов.



Минсельхоз предлагает увеличить квоту на импорт томатов из Турции с 500 тыс. т до 600 тыс. т. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Исполнительный директор Плодоовощного союза, член Общественного совета при Россельхознадзоре Андрей Казаков уточнил «Агроэксперту», что уровень самообеспеченности по томатам составляет порядка 66%. По этой причине наблюдается их нехватка, особенно зимой, поэтому Россия импортирует продукцию.



