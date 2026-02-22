Самое интересное за неделю с 16 по 22 февраля

В. Бычков / Ведомости

Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2026 года составят 83,04 млн га, из них яровые культуры займут 55,8 млн га, следует из прогнозной структуры посевных площадей, подготовленной Минсельхозом. Документ опубликовал Российский зерновой союз. В 2025 году посевная площадь во всех хозяйствах составила порядка 79,3 млн га. Расчетный валовый сбор зерновых и зернобобовых в 2026-м составит 141,8 млн т при средней урожайности 30,8 ц/га (среднее значение за период с 2021 по 2025 год) и посевных площадях в 46,11 млн га (43,6 млн га).



В этом году урожай зерна может снизиться

По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай зерновых и зернобобовых культур в 2026 году может составить 132,9 млн т (без учета новых регионов), в том числе пшеницы — 85,4 млн т, пишет «Интерфакс». В прошлом году, по предварительным данным Росстата, было собрано 138,8 млн т, включая 90,9 млн т пшеницы. Гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко пояснил агентству, что его оценка основана на ожидаемом сокращении посевов, наличии больших переходящих запасов, прежде всего зернобобовых, а также предположении, что урожайность будет выше средней за последние пять лет. На результат также традиционно могут повлиять погодные условия.



Лидеры рынка произвели свыше 4,7 млн тонн свинины

Крупнейшие производители в прошлом году в сумме выпустили 4,73 млн т свинины в живом весе против 4,67 млн т в 2024-м, доля топ-20 игроков в промышленном производстве увеличилась с 79,6% до 80%, следует из нового рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов. Неизменный лидер отрасли — «Мираторг» - в прошлом году выпустил 844,6 тыс. т свинины против 868,8 тыс. т в 2024-м.



Экспорт зерна сталкивается с серьезными проблемами из-за конкуренции

Экспорт российского зерна сталкивается с проблемами из-за высокой конкуренции: в текущем сезоне высокий урожай был получен и в других крупнейших странах. Например, сбор пшеницы в ЕС в 2025 году составил 144 млн т — плюс 22 млн т к 2024-му. Об этом гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщил в ходе конференции «Элеваторы России — 2026», его слова приводит «Агробук». Сейчас, по оценкам эксперта, огромное давление на рынок оказывает урожай пшеницы в Южном полушарии: Аргентина собрала рекордные 27,8 млн т (в прошлом сезоне — 18,5 млн т), Австралия — 37 млн т (34 млн т). Экспортный потенциал Австралии и Аргентины по пшенице в этом сезоне оказался на 8 млн т выше, чем в прошлом.



«Горкунов» вложит 5 млрд рублей в расширение тепличного комплекса «Смоленский»

Тепличный комплекс «Смоленский» (входит в группу «Горкунов») продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению тепличного комплекса в Рославле Смоленской области: компания построит теплицы площадью около 18 га, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Инвестиции в проект составят 5 млрд руб. «Предприятие является одним из ключевых производителей овощей закрытого грунта в регионе. Объем производства достигает 22 тыс. т огурцов в год. Модернизация будет проходить поэтапно. В результате будут построены новые теплицы общей площадью порядка 18 га. Мощность нового производства составит более 20 тыс. огурцов в год и свыше 200 тыс. штук салата», — написал Анохин в своем Телеграм-канале.



Китайская птица оставила свиноводов без маржи

Главный вызов 2026 года — вернуть производителям свинины маржу, чтобы отрасль могла развиваться. Об этом в ходе конференции «Где маржа-2026», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, сказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Решение проблемы в НСС видят в усилении экспортных поставок, но нужны и другие инструменты, которые отрасль будет искать.



«Русагро» расширила свой земельный банк в Тамбовской области: группа стала владельцем 51% уставного капитала компании «Центральное», в состав которой входят земли сельхозназначения общей площадью 5,2 тыс. га. В результате сделки «Русагро» увеличит площадь обрабатываемой пашни в Никифоровском районе Тамбовской области на 4,3 тыс. га. «Расположение земель вблизи Никифоровского сахарного завода и их пригодность для свекловичного севооборота позволят обеспечить производство дополнительным объемом собственной сахарной свеклы, укрепив сырьевую безопасность предприятия», — говорится в сообщении на сайте «Русагро».



