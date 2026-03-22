Самое интересное за неделю с 16 по 22 марта

ЦБ понизил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых. «Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе, — говорится в сообщении регулятора. — Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий».



Экспорт пшеницы из России в марте может составить 4,3-4,5 млн т

В марте Россия может экспортировать 4,4-4,5 млн т пшеницы, что может стать вторым результатом после марта 2023 года. Такой прогноз делает аналитический центр «Русагротранса». По данным компании, за первые 16 дней марта отгрузки составили около 2,1 млн т, пишет ТАСС. В аналитической компании «СовЭкон» отгрузки оценивают в 3,8 млн т против 3,1 млн т в среднем за последние пять лет и 2,9 млн т в феврале. Поставки ускорились на фоне восстановления конкурентоспособности российской пшеницы, пишет «Интерфакс».



Цифровизация АПК оценивается в 30%

Технологическая эффективность становится ключевым фактором устойчивости аграрного бизнеса, особенно в условиях усиливающейся конкуренции за потребителя, в том числе на глобальном зерновом рынке. К такому выводу пришли аналитики Strategy Partners в исследовании «Цифровая трансформация АПК: от данных к устойчивой прибыли», на которое ссылается «Коммерсантъ». При этом уровень цифровизации в АПК России остается сравнительно низким — около 30%, причем основной вклад обеспечивают крупные игроки.



Экспортные цены на подсолнечное масло продолжают расти

Согласно мониторингу портала OilWorld, стоимость предложений на поставку подсолнечного масла (FOB, порты Черного моря) в апреле за день выросла на $5, до $1310/т, за неделю — на $30, за месяц — на $55. «Самая высокая цена поставки на апрель за все время наблюдений была зафиксирована 17 марта 2022 года и составляла $2340/т. Минимальная цена поставки на апрель за все время наблюдений была 18 декабря 2018 года и составляла $660», — сообщается на сайте OilWorld. При этом стоимость предложений с поставкой в сентябре составляет $1245/т — минимум за последние шесть дней, в мае — $1290/т, что является максимальной ценой поставки на этот месяц за последние три года (предыдущий максимум фиксировался 4 ноября 2022 года и составлял $1310/т).



Более 3 млн га неиспользуемых сельхозземель ввели в оборот в России за четыре года

В рамках реализации госпрограммы «Земля» (по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса) с 2022 по 2025 год в оборот было введено 3,3 млн га неиспользуемых территорий. «В 2025 году был достигнут показатель в 3,3 млн га с начала реализации программы (с 2022 года), плановое значение было 3,08 млн га», — сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на заседании подкомитета по финансовому контролю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (цитата по «Интерфаксу»). Площадь земли, сохраненной в севообороте за счет мелиоративных мероприятий, составила 4,9 млн га при плановом значении в 4,7 млн га планового значения.



В Новосибирской области выделили 200 млн рублей на возмещение ущерба от пастереллеза

Правительство Новосибирской области выделило 200 млн руб. на оперативное возмещение ущерба домохозяйствам региона, пострадавшим от пастереллеза. Об этом сообщается в Телеграм-канале Минсельхоза России. «Компенсации уже получили свыше 20 собственников. Принято более 50 заявлений на получение социальных выплат», — уточняется в заявлении. Также в сообщении агроведомства отмечается, что риски для потребителей на фоне вспышек пастереллеза в Новосибирской области отсутствуют, поскольку вся продукция проходит строгий контроль.



«Фудлэнд» начнет производить лактозу и концентрат сывороточного белка

«Еланский сыродельный комбинат» (Волгоградская область, входит в ГК «Фудлэнд») планирует к 2029 году организовать выпуск пищевой и фармакопейной лактозы, а также концентрата сывороточного белка (КСБ), сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области. «В инвестиционном портфеле предприятия на 2026-2028 годы четыре крупных проекта, направленных на увеличение объема производства, в том числе, проект по производству высокомаржинальных импортозамещающих продуктов — пищевой и фармакопейной лактозы и концентрата сывороточного белка», — говорится в сообщении (цитата по Milknews).



