Самое интересное за неделю с 30 марта по 5 апреля

Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которое меняет правила предоставления и распределения субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК в 2027—2029 годах. Согласно документу, в условиях оптимизации расходов федерального бюджета, объем средств на поддержку приоритетных направлений в рамках федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» в следующем году предлагается направить 25,28 млрд руб., что почти на 10 млрд руб. меньше, чем предусмотрено в 2026-м. В следующие два года — по 29,66 млрд руб.



Прибыль растениеводства за прошлый год упала на 44%

В 2025 году растениеводство в России вошло в более глубокую фазу спада: прибыль сектора до уплаты налогов сократилась на 43,7%, до 161,9 млрд руб. против 287,7 млрд руб. в 2024-м, сообщил аналитический центр «СовЭкон», проанализировав данные Росстата. «Это стало самым резким годовым снижением с 2017 года. По сравнению с пиковым уровнем 2021 года прибыль сектора сократилась более чем вдвое», — сравнили аналитики.



Индекс продовольственных цен ФАО растет второй месяц подряд

В марте среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) выросло по сравнению с февралем на 3 пункта (2,4%) и составило 128,5 пункта. Таким образом, рост наблюдается второй месяц подряд, что обусловлено как рыночной конъюнктурой, так и реакцией на повышение цен на энергоносители в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. За год индекс увеличился на 1,2 пункта (1%), но при этом он на 31,7 пункта (19,8%) ниже пикового уровня, зафиксированного в марте 2022-го.



Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в марте с 4,65 млн т до 4,85 млн т, что близко к рекорду марта 2024 года, когда было отгружено 4,89 млн т. Таким образом, вывоз пшеницы в июле-марте 2025/26 достигнет 37,7 млн т и впервые в текущем сезоне превысит темпы прошлого сельхозгода (36,3 млн т), сравнили аналитики.



Темпы ярового сева в 1,5 раза выше прошлогодних

К полевым работам уже приступили 23 региона. Сев яровых начался в Южном федеральном округе и на Кавказе, он проведен на площади более 1,2 млн га, темпы почти в 1,5 раза выше прошлогодних, сообщил Минсельхоз по итогам оперативного штаба, посвященного подготовке к весенним полевым работам. В ряде регионов Юга и Северного Кавказа, а также в южной части Поволжья и Центрального федерального округа активно идет подкормка озимых. Они посеяны почти на 20 млн га, по оперативным данным, более 97% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.



«Донбиотех» к 2029 году намерен начать выпуск треонина, триптофана и валина

«Донбиотех» (входит в «Росхим») к 2029 году намерен начать выпуск треонина, триптофана и валина объемом более 55 тыс. т, а также расширить линейку за счет кормовых витаминов и ферментов, сообщил глава «Росхима» Эдуард Давыдов в своем Телеграм-канале. «Это незаменимые аминокислоты, в которых нуждается рынок России. Сейчас это импортозависимый сегмент», — отметил он.



Первая партия свинины от « Мираторга

Первая экспортная партия свинины от «Мираторга» объемом 27 т прибыла на Филиппины и прошла все необходимые таможенные процедуры. Отгрузка была выполнена с мясоперерабатывающего комплекса «Короча» в Белгородской области, сообщила компания. Продукция была доставлена мультимодальным сервисом через Владивосток, в 40-футовом рефрижераторном контейнере в порт Манилы. Срок доставки составил 40 дней. Мультимодальную перевозку организовала транспортно-логистическая компания FESCO.



