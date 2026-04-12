Самое интересное за неделю с 6 по 12 апреля

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду на 1 млн т, до 44,5 млн т на фоне пересмотра в сторону увеличения объема производства и значительных поставок в марте. Оценка урожая повышена с 89,5 млн т до 90,3 млн т (без учета Крыма и новых регионов). По данным Росстата, урожай пшеницы в России в прошлом году составил 91 млн т в чистом весе (без учета новых регионов). Оценку экспорта пшеницы ближайшим конкурентом — ЕС — американское агроведомство оставило на уровне марта — 30,5 млн т.



Бывшего замгубернатора Краснодарского края обвиняют в захвате сельхозпредприятия

Генеральная прокуратура обвиняет бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, курировавшего вопросы АПК в регионе, а также экс-депутата Законодательного собрания края Сергея Фурсу в рейдерском захвате агропредприятия, сообщил «Интерфакс». Речь идет об «Агрохолдинге Васюринский», в пользовании которого находятся более 25 тыс. га в Краснодарском крае общей стоимостью свыше 20 млрд руб., сказал представитель Генпрокуратуры в суде. По его словам, земли были оформлены на супругу Фурсы.



Застрахованные убытки аграриев Дагестана возместят в приоритетном порядке

В пострадавшем от наводнения Дагестане на условиях господдержки застраховано более 160 тыс. голов мелкого рогатого скота и около 19 тыс. голов КРС, оценил Национальный союз агростраховщиков (НСА). Первое заявление об убытке уже рассматривается: в одном из застрахованных хозяйств погибло около 30 голов КРС, сообщил союз. «Национальный союз агростраховщиков берет под контроль урегулирование застрахованных убытков: все страховщики, включая компанию, которой уже заявили убыток, будут рассматривать уведомления о понесенном ущербе от дагестанских аграриев в приоритетном и упрошенном порядке», — сказал президент НСА Корней Биждов. Страховая компания, в которой отмечен первый убыток по договору страхования КРС, подтвердила готовность провести выплату в максимально упрощенном и ускоренном режиме, добавил он.



ВТБ решил продать агроактивы

ВТБ планирует продать все свои агроактивы. Об этом в кулуарах форума Data Fusion сказал глава ВТБ Андрей Костин, пишет «Интерфакс». «У нас есть сельскохозяйственные (активы), но я принял решение их продать. Все будем (продавать), будем только в городе работать, — цитирует его агентство. — <...> Мы готовимся к 2027 году. Мы уже две гостиницы продали, еще продаем активы, в общем-то, все непрофильные стараемся продать». С 1 апреля 2027 года ЦБ планирует внедрить регулирование, ограничивающее риски банковских вложений в непрофильные активы. В апреле 2025-го также на форуме Data Fusion Костин говорил, что в ближайшие пять лет ВТБ планирует выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности.



Завод по глубокой переработке кукурузы за 110,4 млрд рублей построят в Воронежской области

Петербургская компания «Агритек Био» (дистрибьютор кормовых аминокислот) и китайская Eppen Investments Group планируют вложить 110,4 млрд руб. в завод по глубокой переработке кукурузы и производству аминокислот в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем. На заводе планируют производить по 200 тыс. т треонина и лизина в год. Также к проекту могут присоединиться «Татнефть» и один из крупных российских финансовых институтов, сообщил «Коммерсантъ».



«Дамате» инвестирует 1,2 млрд руб. в строительство комбикормового завода в Тюменской области. Мощность предприятия составит до 10 т гранулированных кормов в час или до 30 тыс. т в год. Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на весну 2027 года, сообщила компания. Новое предприятие позволит полностью обеспечить кормами поголовье индейки племенного репродуктора «Дамате» в регионе.



«Логика молока» и «Арнест ЮниРусь» развивают рынок молочных десертов

Ведущий производитель свежих молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России — «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) — и компания «Арнест ЮниРусь» (торговые марки «Магнат», «Экzо» и др.), объявили о коллаборации, направленной на расширение ассортимента и выпуск продуктов, соответствующих современным запросам потребителя. В частности, «Логика молока» выпускает два новых творожных десерта под брендом «Даниссимо» со вкусами «Крем-чиз соленая карамель» и «Шоколадный трюфель», а «Магнат» представляет мороженое с шоколадными шариками, сообщает пресс-служба «Логики молока».



