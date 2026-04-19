Самое интересное за неделю с 13 по 19 апреля

Минфин предложил ужесточить требования к получателям субсидий

Минфин предлагает ужесточить базовые требования к получателям субсидий из федерального бюджета. Согласно проекту постановления, который подготовило ведомство, для претендентов на субсидии ведутся ограничения. В частности, речь идет о запрете на выплату дивидендов для акционерных обществ, для обществ с ограниченной ответственность — запрет на распределение чистой прибыли в течение двух из трех последних отчетных лет. Кроме того, предлагается ограничить доступ к субсидиям для организаций, имеющих действующие банковские вклады сроком от одного года и более, если их объем сопоставим с размером получаемой поддержки. Однако, согласно документу, правительство сможет устанавливать исключения, при которых данные требования применяться не будут. В случае принятия изменений новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Мировой спрос на мясо будет расти

Среднее потребление мяса на душу населения в мире, по данным ФАО ООН, составляет 29,3 кг в год (в России — 82 кг, в США и ЕС — 90-120 кг, в странах Латинской Америки — 80-100 кг, Азии — 30-70 кг, Африки — менее 20 кг), и показатель устойчиво растет: в 2010-м он составлял 26 кг. Об этом сообщил руководитель Центра агроаналитки Минсельхоза Дмитрий Авельцов в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». «С одной стороны, растет население, с другой стороны — увеличивается удельное потребление мяса на человека. Из чего мы делаем вывод, что общемировой тренд — это все-таки устойчивый рост потребления мяса, то есть спрос будет расти», — отметил Авельцов. При этом глобальное повышение спроса формируется за счет стран с текущим низким потреблением, добавил он.



Масложировой союз: пошлины на экспорт льна и сои нужно увеличить

В Масложировом союзе считают, что внутренний рынок масличного сырья защищен недостаточно, и пошлины на экспорт сои и льна следует увеличить. Об этом в ходе VI Масложировой конференции сказал исполнительный директор союза Михаил Мальцев, пишет Поле.рф. Сейчас на экспорт сои из России действует пошлина 20%, но не менее $100/т, на масличный лен — 10% от таможенной стоимости. При этом ставка на экспорт подсолнечника составляет 50%, но не менее 32 тыс. руб./т, рапса — 30%, но не менее 165 евро/т.



Россия вошла в топ-5 крупнейших экспортеров свинины в мире

По итогам прошлого года Россия вошла в топ-5 крупнейших экспортеров свиноводческой продукции с объемом поставок около 400 тыс. т. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» сообщил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «По итогам прошлого года мы вошли в топ-5 мировых экспортеров свинины. Это тоже огромное достижение <...>. Мы ставили эту цель еще в 2018 году, и тогда казалось, что это что-то невероятное», — отметил Ковалев. По его словам, 400 тыс. т — это примерно 8% от внутреннего производства, цель — 10-12%. В январе-марте 2026 года, по данным НСС, экспорт свиноводческой продукции вырос на 1%, поставки в Беларусь — основное направление отгрузок — прибавили 5%, в Китай — 81%. Также в прошлом году был открыт новый и перспективный рынок — Филиппины.



Поставщики салатов подняли цены для ресторанных сетей в 1,5-2 раза

В последние две недели поставщики салата романо повысили цены на 70% — до 430 руб./кг. Об этом изданию Shopper’s рассказал основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Сеть «Честная рыба» в начале апреля закупала романо по 250 руб./кг, а сейчас — уже по 500 руб./кг, подтверждает совладелец компании Ян Дмитренко. Поставщики также предупредили о возможном дальнейшем росте цен еще на 5%. Удорожание демонстрирует и салат айсберг — до 230 руб./кг, однако это лишь на 15% выше уровня начала марта.



Россия нарастила экспорт продуктов глубокой переработки зерна

Россия нарастила экспорт продуктов глубокой переработки зерна. Об этом рассказал заместитель директора федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин на Х Международной конференции «ПроКрахмал 2026: от сырья к биоэкономике». Он напомнил, что у нашей страны есть задача по развитию производства и экспорта агротехнологий, и Россия уже имеет значительные достижения в области их поставок на внешние рынки. И производство, и экспорт в сегменте агротехнологий в последнее время развиваются, подчеркнул Нагалин. «В этом плане отдельное внимание уделяется сегменту глубокой переработки, которая является наиболее высокомаржинальным сегментом. И в нашем понимании — наиболее перспективным», — добавил он.



Год может стать благоприятным для пчеловодов

Подготовка пчел к медосбору в большинстве регионов началась раньше обычного благодаря раннему приходу весны. И есть все основания полагать, что сезон для производства меда будет благоприятным — при условии отсутствия засухи летом.



Зимовка пчел в этом году в большинстве регионов России была достаточно благоприятной, рассказала «Агроинвестору» заведующая лаборатории пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф. Ни из каких регионов нет сигналов о гибели пчел во время зимовки. «Весна в этом году на основной территории нашей страны ранняя, поэтом и облет начался минимум на две-три недели раньше, чем в среднемноголетние сроки», — добавляет она. Даже в северных регионах — Костромской и Кировской областях, в Удмуртии — облет прошел в 20-х числах марта, хотя обычно только подготовка к нему в этих регионах начинается в первой декаде апреля. А в Московской области облет прошел и вовсе в первой половине марта.



