Самое интересное за неделю с 20 по 26 апреля

Банк России понизил ключевую ставку до 14,5%

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ будет оценивать в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, говорится в сообщении регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 19 июня. Банк России уточняет, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики: предполагается, что на среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. «В случае более высоких расходов, сопровождаемых ростом структурного дефицита бюджета, потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии», — предупреждает регулятор.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз валового сбора пшеницы в этом году с 91 млн т до 90 млн т, ячменя — с 19 млн т до 18 млн т. Причина корректировки — сильная задержка полевых работ в Центральном федеральном округе и Поволжье из-за погодных условий, сообщил «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Также уменьшен прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2026/27 с 47,5 млн т до 46,5 млн т, ячменя — с 5,5 млн т до 4,5 млн т.



Минсельхоз предложил продлить господдержку репродукторов первого и второго порядка в птицеводстве до 2030 года. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен «в инициативном порядке, в том числе в целях ускоренного снижения зависимости внутреннего рынка от поставок импортной продукции, а также стимулирования производства отечественного инкубационного яйца», говорится в пояснительной записке.



Экспорт зерна в этом сезоне может составить 60 млн тонн

В этом сельхозгоду Россия может экспортировать не менее 60 млн т зерна, из которых 54 млн т — пшеница, рассказала в интервью «Интерфаксу» исполнительный директор Союза производителей и экспортеров зерна Ксения Боломатова. По ее словам, российская пшеница уже пять сезонов подряд уверенно лидирует на мировом рынке. «И есть прочные основания для сохранения лидирующей позиции в текущем сезоне. Прошлый год оказался на пшеницу урожайным — 91,1 млн т при заметном росте урожайности. Это обеспечивает достаточный ресурсный потенциал для экспорта, который в 2026 году может составить до 54 млн т», — отметила она. В сезоне-2024/25 было отгружено 53 млн т зерна, в том числе 44 млн т пшеницы.



Производство и продажи сельхозтехники продолжили падать

Производство сельхозтехники в первом квартале сократилось на 36,8%, до 42 млрд руб., продажи уменьшились на 15,8%, до 32,4 млрд руб., экспорт — на 14,5%, до 4,7 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации «Росспецмаш». Снижение отгрузок наблюдается почти по всем видам техники. Так, поставки тракторов составили 598 единиц (-16%), культиваторов — 403 единицы, борон — 712 (обе категории снизились на четверть), сеялок — 625 единиц (-36%), зерноочистительных машин — 94 единицы (-31%). Исключением стали комбайны, отгрузки которых на внутренний рынок в первом квартале выросли на 3%, до 498 штук.



ГК «Белая Долина» запустила фабрику мороженого мощностью 20 тысяч тонн в год

ГК «Белая Долина» запустила в Саратовской области фабрику мороженого мощностью 20 тыс. т в год. Это первая за последние 30 лет фабрика мороженого в Приволжском федеральном округе, построенная с нуля, отмечает компания. «Белая Долина» занимается производством мороженого уже более 20 лет. Рост спроса на продукцию потребовал расширения и увеличения производственных мощностей, говорится в ее сообщении. Инвестиции в проект, по информации «Абирега», составили 3,7 млрд руб.



«Магнит» запустил производство замороженных полуфабрикатов из теста

«Магнит» вложил 1,1 млрд руб. в запуск собственного производства замороженных хлебобулочных изделий. Замороженные полуфабрикаты — изделия из теста фило, булочки для хот-догов и бургеров, мини-пицца, чебуреки, сочники — выпускаются на производственных линиях компании в Краснодарском крае и Самарской области. Они были запущены в прошлом году. В 2026-м «Магнит» запустит еще одну линию по производству полуфабрикатов из теста фило на собственном предприятии на Кубани.



