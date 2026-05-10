Самое интересное за неделю с 4 по 10 мая

Минсельхоз предложил скорректировать условия льготного кредитования АПК — снизить размер субсидирования до 50% ключевой ставки ЦБ по ранее принятым обязательствам. Проект решения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «В связи с отсутствием дополнительных источников финансирования и дефицитом средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, Минсельхоз России вынужден либо переводить льготные кредитные договоры (соглашения) на коммерческую ставку, либо снизить размер субсидирования по льготным кредитам до 50% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу. Также там уточняется, что эта мера необходима для нивелирования нагрузки на федеральный бюджет.



Цены на кормовые добавки за полтора месяца выросли до 50%

По информации Национального кормового союза, цены на ряд ключевых кормовых добавок к концу апреля выросли на 30-50% относительно середины марта. Тогда исполнительный директор союза Сергей Михнюк предполагал, что такое увеличение цен произойдет на горизонте трех-шести месяцев. Основные причины роста цен — усложнение и увеличение затрат на логистику через закрытый Ормузский пролив и подорожание энергоресурсов, рассказал он «Агроинвестору».



Торговым сетям предложили нарастить закупки российского картофеля

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) направила обращение крупнейшим торговым сетям с предложением нарастить закупки российского картофеля. Письмо фермеры адресовали в Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ, включает крупнейшие розничные сети) и X5 Group. В обращении АККОР называет ситуацию для российских производителей картофеля критической. С марта, по данным ассоциации, торговые сети сократили объемы закупок продукции, произведенной фермерами. В АККОР утверждают, что цены на картофель упали ниже себестоимости. При этом фермерские хозяйства производят более 80% картофеля и овощей в стране, подчеркивают в объединении.



Маржинальность производства подсолнечного масла постепенно восстанавливается

Маржинальность производства подсолнечного масла в мае постепенно восстанавливается и выходит на положительный уровень после повышения базовых цен для расчета экспортной пошлины. Однако на итоговый результат будет влиять курс рубля: если вывозная пошлина поднимется выше 8 тыс. руб./т, то маржинальность останется отрицательной, подсчитали аналитики OleoScope.



Контрольный пакет акций « Русагро

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к основателю группы «Русагро» Вадиму Мошковичу и его родственникам. В доход государства обращены зарегистрированные на него 469,7 млн акций холдинга, а также ценные бумаги, оформленные на супругу Мошковича Наталию Быковскую (795,6 тыс. штук), племянника Сергея Трибунского (14,37 млн акций) и его жену Луизу Площанскую (69,2 млн акций). Также взысканию подлежат почти 73 млн акций, принадлежащих бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову, и 24 млн акций, оформленных на производственно-коммерческую фирму «Профит». Уставный капитал ПАО «Группа Русагро» разделен на 958,7 млн обыкновенных акций. Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль, подсчитал «Интерфакс».



Инвесткомпания А1 хочет выкупить долги группы «Русский холод»

Инвестиционная компания А1, работающая на «рынке специальных ситуаций» и инвестирующая в проблемные активы, хочет выкупить долги группы компаний «Русский холод» для последующего получения контроля над 100% акций в формате сделки «за 1 рубль». Она направила кредиторам группы предложение приобрести права требования по обязательствам компании, пишет РБК. В контур сделки с кредиторами могут войти четыре юрлица: ООО «Лагуна койл», ООО «Алтайхолод», АО «ТД Русский холодъ» и АО «Русский холодъ».



Производство грибов в первом квартале выросло на 3%

Грибоводческая отрасль работает стабильно — идет небольшое увеличение объемов производства шампиньонов: первом квартале рост составил 3% по сравнению с прошлым годом, рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов. По его словам, основная проблема отрасли — опережающий рост расходов над увеличением доходов. Отпускные цены на продукцию, по его информации, находятся на уровне прошлого года, а все составляющие себестоимости растут.



