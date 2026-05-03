Самое интересное за апрель

Банк России понизил ключевую ставку до 14,5%



Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ будет оценивать в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, говорится в сообщении регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 19 июня. Банк России уточняет, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики: предполагается, что на среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. «В случае более высоких расходов, сопровождаемых ростом структурного дефицита бюджета, потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии», — предупреждает регулятор.



Минфин предложил ужесточить требования к получателям субсидий



Минфин предлагает ужесточить базовые требования к получателям субсидий из федерального бюджета. Согласно проекту постановления, который подготовило ведомство, для претендентов на субсидии ведутся ограничения. В частности, речь идет о запрете на выплату дивидендов для акционерных обществ, для обществ с ограниченной ответственность — запрет на распределение чистой прибыли в течение двух из трех последних отчетных лет. Кроме того, предлагается ограничить доступ к субсидиям для организаций, имеющих действующие банковские вклады сроком от одного года и более, если их объем сопоставим с размером получаемой поддержки. Однако, согласно документу, правительство сможет устанавливать исключения, при которых данные требования применяться не будут. В случае принятия изменений новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Оксана Лут: аномальные погодные условия не позволяют в полной мере приступить к посевной



Посевная кампания входит в активную фазу, к весенним полевым работам приступили 55 регионов. Однако аномальные погодные условия в центральной полосе, Поволжье и отдельных южных регионах не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной, поэтому работы пока идут с отставанием к прошлому году. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе заседания правительства. «Сейчас в целом по стране засеяно порядка 4,6 млн га. И мы рассчитываем на скорейшую нормализацию погоды, что позволит нарастить темпы и завершить яровой сев в оптимальные агротехнологические сроки», — добавила она (цитата по сайту правительства).



ИКАР понизил прогноз урожая пшеницы и ячменя



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз валового сбора пшеницы в этом году с 91 млн т до 90 млн т, ячменя — с 19 млн т до 18 млн т. Причина корректировки — сильная задержка полевых работ в Центральном федеральном округе и Поволжье из-за погодных условий, сообщил «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Также уменьшен прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2026/27 с 47,5 млн т до 46,5 млн т, ячменя — с 5,5 млн т до 4,5 млн т.



Рисоводы уменьшают площади сева



Краснодарский край приступил к севу риса, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В этом году под культуру отвели около 100 тыс. га. Запасов воды в Краснодарском водохранилище достаточно, хозяйства полностью обеспечены семенами, удобрениями, техникой и топливом. «В прошлом году, несмотря на засуху, мы собрали свыше 850 тыс. т зерна. В этом сезоне, при благоприятных условиях, рассчитываем на достойный урожай», — отметил он. В 2025 году агрокультура в регионе занимала около 117 тыс. га.



Бывшего замгубернатора Краснодарского края обвиняют в захвате сельхозпредприятия



Генеральная прокуратура обвиняет бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, курировавшего вопросы АПК в регионе, а также экс-депутата Законодательного собрания края Сергея Фурсу в рейдерском захвате агропредприятия, сообщил «Интерфакс». Речь идет об «Агрохолдинге Васюринский», в пользовании которого находятся более 25 тыс. га в Краснодарском крае общей стоимостью свыше 20 млрд руб., сказал представитель Генпрокуратуры в суде. По его словам, земли были оформлены на супругу Фурсы.



Прибыль растениеводства за прошлый год упала на 44%



В 2025 году растениеводство в России вошло в более глубокую фазу спада: прибыль сектора до уплаты налогов сократилась на 43,7%, до 161,9 млрд руб. против 287,7 млрд руб. в 2024-м, сообщил аналитический центр «СовЭкон», проанализировав данные Росстата. «Это стало самым резким годовым снижением с 2017 года. По сравнению с пиковым уровнем 2021 года прибыль сектора сократилась более чем вдвое», — сравнили аналитики.



Плодоовощной союз предлагает расширить географию господдержки тепличной отрасли



Плодоовощной союз прорабатывает с Минсельхозом инициативу по расширению географии господдержки тепличной отрасли. Об этом «Агроинвестору» рассказал директор Союза по стратегическим вопросам Игорь Мозговенко. «Глобальная цель Союза и его членов — обеспечить импортозамещение и повысить качество продукции. Если по огурцу уровень самообеспеченности достигает 95-97%, то по томату — около 76%, а в зимний период — 61%. Увеличение доли отечественного томата и стабилизация ценовой ситуации на рынке — одна из ключевых задач на ближайшее время, — отметил он. — Для ее реализации члены Союза ежегодно заключают долгосрочные контракты, гарантирующие стабильную и справедливую цену на производимую продукцию».



ВТБ решил продать агроактивы



ВТБ планирует продать все свои агроактивы. Об этом в кулуарах форума Data Fusion сказал глава ВТБ Андрей Костин, пишет «Интерфакс». «У нас есть сельскохозяйственные (активы), но я принял решение их продать. Все будем (продавать), будем только в городе работать, — цитирует его агентство. — <...> Мы готовимся к 2027 году. Мы уже две гостиницы продали, еще продаем активы, в общем-то, все непрофильные стараемся продать». С 1 апреля 2027 года ЦБ планирует внедрить регулирование, ограничивающее риски банковских вложений в непрофильные активы. В апреле 2025-го также на форуме Data Fusion Костин говорил, что в ближайшие пять лет ВТБ планирует выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности.



ГК «Белая Долина» запустила фабрику мороженого мощностью 20 тысяч тонн в год



ГК «Белая Долина» запустила в Саратовской области фабрику мороженого мощностью 20 тыс. т в год. Это первая за последние 30 лет фабрика мороженого в Приволжском федеральном округе, построенная с нуля, отмечает компания. «Белая Долина» занимается производством мороженого уже более 20 лет. Рост спроса на продукцию потребовал расширения и увеличения производственных мощностей, говорится в ее сообщении. Инвестиции в проект, по информации «Абирега», составили 3,7 млрд руб.



