разделы

реклама

журналы

Самое интересное за неделю с 11 по 17 мая

На прошедшей неделе Минэкономразвития оценило возможный спад сельхозпроизводства, Минсельхоз США представил первые прогнозы на новый сезон, «Народный фермер» попросил освободить малые хозяйства от маркировки, а «Таврос» решил купить «Саратов-Птицу»

| Агроинвестор |

Минэкономразвития прогнозирует снижение сельхозпроизводства

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, сельхозпроизводство в России в 2026 году снизится относительно 2025-го на 1,4%. В предыдущем макропрогнозе, вышедшем в сентябре прошлого года, ведомство оценивало рост в 2026-м на 3,9%. В 2025 году сельхозпроизводство увеличилось на 4,9%. На 2027 год ведомство повысило прогноз роста сельхозпроизводства с 2% до 2,5%, на 2028-й — с 2,8% до 4,3%. Прогноз на 2029 год — плюс 3,2%, говорится в прогнозе. Согласно консервативному варианту, в 2026 году сельхозпроизводство снизится на 2%, в 2027-м — вырастет на 1,9%, в 2028-м — на 3,9%, в 2029-м — на 2,8%. 

Подробнее

оценил урожай и экспорт зерна в новом сезоне

опубликовал первые прогнозы на сезон-2026/27. Согласно обзору ведомства, урожай пшеницы в России в этом году составит 86 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Сбор в 2025-м оценивается в 90,3 млн т. Экспорт в следующем сезоне может составить 47 млн т против 46 млн т в текущем сельхозгоду. Ближайший конкурент — ЕС — в этом сезоне может отгрузить на внешние рынки 30,5 млн т пшеницы, в 2026/27-м — 31 млн т.

Подробнее

«Народный фермер» просит освободить малые хозяйства от обязательной маркировки продуктов

Ассоциация «Народный фермер» обратилась к президенту Владимир Путин с просьбой рассмотреть вопрос о формировании реестра сельхозпредприятий, освобожденных от обязанности маркировать товары в системе «Честный знак». Аналогичный подход применяется к ремесленникам — они не обязаны маркировать свою продукцию. Обращение (копия есть у «Агроинвестора») было подготовлено для предотвращения ухода малых фермерских хозяйств с рынка, дальнейшего сокращения легального рынка, а также для обеспечения продовольственной безопасности. Так, в письме говорится, что, согласно новому предложению Минпромторга, обязательную маркировку могут ввести для замороженных овощей и овощных смесей, фруктов, ягод и грибов, мороженой и подмороженной рыбной продукции, а также продукция из мяса птицы, полуфабрикатов и вторых блюд из них, мяса КРС, свинины, баранины и субпродуктов.

Подробнее

Объем переработки масличного льна увеличится в девять раз

В этом году экспорт масличного льна прогнозируется на уровне более 1,1 млн т, рассказали «» в Масложировом союзе России. В 2025-м российские аграрии поставили за рубеж 1,2 млн т маслосемян льна — на 9% больше, чем в 2024-м. «После резкого скачка посевных площадей подо льном, в эту посевную мы ожидаем небольшое сокращение в пределах 100 тыс. га. В этом сезоне мы рассчитываем переработать 370 тыс. т льна, что в девять раз больше, чем в прошлом», — пояснили в союзе.

Подробнее

» ведет переговоры о покупке «Саратов-Птицы»

» — один из крупнейших агрохолдингов России — ведет переговоры о покупке компании «Саратов-Птица», которая входит в топ-20 производителей куриного яйца, пишет «Коммерсантъ». В ее структуре пять птицефабрик в Саратовской области: «Симоновская», «Покровская», «Лысогорская», «Балашовская» и «Заволжская» с общим объемом выпуска 2,1 млн яиц в день (бренды «Деревенское утро», Bio, «Волга-Волга», «Свободный выгул»), а также входит мясоперерабатывающий цех «Расково».

Подробнее

Группа «» планирует увеличить экспорт мяса минимум на 10%

В 2026 году группа «» планирует увеличить экспорт мяса не менее чем на 10% за счет расширения халяльного ассортимента в мусульманских странах, развития зарубежных продаж бренда «Петелинка», увеличения поставок в Китай. Также в проработке открытие новых рынков, рассказал «» представитель компании. По итогам 2025 года группа экспортировала свыше 150 тыс. т мясной продукции, что более чем на 20% превышает показатель 2024 года.

Подробнее

Экспортная выручка «» снизилась почти на 23%

Группа «» в прошлом году поставила на экспорт продукции на 74,9 млрд руб., говорится в годовом отчете компании. В 2024-м поставки достигли 96,9 млрд руб. В структуре экспортной выручки преобладала масложировая продукция, хотя ее доля и снизилась с 78,1% до 67,6%. На долю мясной продукции пришлось 15,7% (7,1% годом ранее), сахара — 13% (12,7%), сельхозпродукции — 3,7% (2,1%). Группа отправила за рубеж 24% от всей произведенной масложировой продукции, 13% — мясной, 14% выпущенного сахара и 5% продукции растениеводства. Отгрузки шли в 41 страну, доля внешних продаж в общей выручки компании составила 19%.

Подробнее

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы