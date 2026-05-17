Самое интересное за неделю с 11 по 17 мая

Минэкономразвития прогнозирует снижение сельхозпроизводства

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, сельхозпроизводство в России в 2026 году снизится относительно 2025-го на 1,4%. В предыдущем макропрогнозе, вышедшем в сентябре прошлого года, ведомство оценивало рост в 2026-м на 3,9%. В 2025 году сельхозпроизводство увеличилось на 4,9%. На 2027 год ведомство повысило прогноз роста сельхозпроизводства с 2% до 2,5%, на 2028-й — с 2,8% до 4,3%. Прогноз на 2029 год — плюс 3,2%, говорится в прогнозе. Согласно консервативному варианту, в 2026 году сельхозпроизводство снизится на 2%, в 2027-м — вырастет на 1,9%, в 2028-м — на 3,9%, в 2029-м — на 2,8%.



Минсельхоз США опубликовал первые прогнозы на сезон-2026/27. Согласно обзору ведомства, урожай пшеницы в России в этом году составит 86 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Сбор в 2025-м оценивается в 90,3 млн т. Экспорт в следующем сезоне может составить 47 млн т против 46 млн т в текущем сельхозгоду. Ближайший конкурент — ЕС — в этом сезоне может отгрузить на внешние рынки 30,5 млн т пшеницы, в 2026/27-м — 31 млн т.



«Народный фермер» просит освободить малые хозяйства от обязательной маркировки продуктов

Ассоциация «Народный фермер» обратилась к президенту Владимир Путин с просьбой рассмотреть вопрос о формировании реестра сельхозпредприятий, освобожденных от обязанности маркировать товары в системе «Честный знак». Аналогичный подход применяется к ремесленникам — они не обязаны маркировать свою продукцию. Обращение (копия есть у «Агроинвестора») было подготовлено для предотвращения ухода малых фермерских хозяйств с рынка, дальнейшего сокращения легального рынка, а также для обеспечения продовольственной безопасности. Так, в письме говорится, что, согласно новому предложению Минпромторга, обязательную маркировку могут ввести для замороженных овощей и овощных смесей, фруктов, ягод и грибов, мороженой и подмороженной рыбной продукции, а также продукция из мяса птицы, полуфабрикатов и вторых блюд из них, мяса КРС, свинины, баранины и субпродуктов.



Объем переработки масличного льна увеличится в девять раз

В этом году экспорт масличного льна прогнозируется на уровне более 1,1 млн т, рассказали «Агроинвестору» в Масложировом союзе России. В 2025-м российские аграрии поставили за рубеж 1,2 млн т маслосемян льна — на 9% больше, чем в 2024-м. «После резкого скачка посевных площадей подо льном, в эту посевную мы ожидаем небольшое сокращение в пределах 100 тыс. га. В этом сезоне мы рассчитываем переработать 370 тыс. т льна, что в девять раз больше, чем в прошлом», — пояснили в союзе.



«Таврос» — один из крупнейших агрохолдингов России — ведет переговоры о покупке компании «Саратов-Птица», которая входит в топ-20 производителей куриного яйца, пишет «Коммерсантъ». В ее структуре пять птицефабрик в Саратовской области: «Симоновская», «Покровская», «Лысогорская», «Балашовская» и «Заволжская» с общим объемом выпуска 2,1 млн яиц в день (бренды «Деревенское утро», Bio, «Волга-Волга», «Свободный выгул»), а также входит мясоперерабатывающий цех «Расково».



Группа « Черкизово

В 2026 году группа «Черкизово» планирует увеличить экспорт мяса не менее чем на 10% за счет расширения халяльного ассортимента в мусульманских странах, развития зарубежных продаж бренда «Петелинка», увеличения поставок в Китай. Также в проработке открытие новых рынков, рассказал «Агроинвестору» представитель компании. По итогам 2025 года группа экспортировала свыше 150 тыс. т мясной продукции, что более чем на 20% превышает показатель 2024 года.



Экспортная выручка « Русагро

Группа «Русагро» в прошлом году поставила на экспорт продукции на 74,9 млрд руб., говорится в годовом отчете компании. В 2024-м поставки достигли 96,9 млрд руб. В структуре экспортной выручки преобладала масложировая продукция, хотя ее доля и снизилась с 78,1% до 67,6%. На долю мясной продукции пришлось 15,7% (7,1% годом ранее), сахара — 13% (12,7%), сельхозпродукции — 3,7% (2,1%). Группа отправила за рубеж 24% от всей произведенной масложировой продукции, 13% — мясной, 14% выпущенного сахара и 5% продукции растениеводства. Отгрузки шли в 41 страну, доля внешних продаж в общей выручки компании составила 19%.



