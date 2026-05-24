Самое интересное за неделю с 18 по 24 мая

Отставание ярового сева удалось сократить

По состоянию на 21 мая темпы ярового сева отстают от прошлого года на 3,5 млн га, разрыв удалось сократить. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе пленарной сессии Всероссийского зернового форума. «Сев у нас отстает. Отставал он сильно из-за погоды. Сейчас отставание сократили. На вчера у нас было отставание 3,5 млн га по всему яровому севу», — сказала она. Основное отставание фиксируется в Центре и Поволжье, на Юге оно было значительно сокращено, в то время как темпы сева в Сибири соответствуют прошлогодним и в некоторых регионах опережают его. Впрочем, несмотря на задержку относительно прошлого сезона, регионы не отказываются от структуры сева, отметила Лут.



Минсельхоз может ввести скидку на экспортную пошлину на зерно для участников биржевых торгов, инициатива уже прорабатывается. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на Всероссийском зерновом форуме, пишет «Интерфакс». По его словам, динамика биржевых торгов зерном показывает, что «не все туда идут», хотя это неминуемый процесс. В связи с этим Минсельхоз прорабатывает ряд стимулирующих мер для его активизации.



Крупнейшие российские землевладельцы вошли в мировой топ-20

Первая десятка компаний-участниц очередного рейтинга крупнейших землевладельцев, составленного BEFL, входит в топ-20 ведущих мировых латифундистов. «Если анализировать различные рейтинги владельцев сельхозземли в мире, может сложиться впечатление, что крупные аграрные компании России далеки от мировых лидеров, — говорится в обзоре BEFL. — Земельный банк частных компаний, входящих в мировой топ-5, варьируется от 6 млн га до 9 млн га. В эти колоссальные площади земли в подавляющем большинстве входят земли для скотоводства, а порой — обширные лесные массивы или промышленные земли, а доля пашни либо незначительна, либо ее нет в составе земли вообще». В России же крупные игроки владеют преимущественно пашней.



По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», представленной на сессии «Мировой рынок зерна и роль России в международной торговле» в ходе Всероссийского зернового форума, экспорт пшеницы в июле-мае достигнет 44,9 млн т за счет всплеска вывоза в марте и апреле на фоне роста цен и ослабления курса рубля. По итогам сезона отгрузки прогнозируются на уровне около 46,5 млн т, что станет третьим результатом после 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов.



Дефицит инкубационного яйца индейки может усилиться

Еще в 2024 году индейководы столкнулись с неблагоприятной эпизоотической ситуацией, которая привела к сокращению предложения инкубационного яйца. Так, в 2025-м мировой дефицит составил около 15 млн штук, и в 2026 году ситуация может усугубиться, считает директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. «Дефицит, к сожалению прогнозируем, сохранится и в 2027 году. Наращивая производство инкубационного яйца внутри страны с поддержкой Минсельхоза <...> (капексы, льготное кредитование), мы планируем, что к 2030 году выйдем на самообеспеченность», — рассказал Вельматов в ходе саммита «Аграрная политика России». По оценкам НАПИ, дефицит инкубационного яйца на российском рынке в прошлом году составил 3 млн штук, в этом году, вероятно, ситуация усугубится.



Доля товарных позиций российского вина — около 13%

Доля отечественных товарных позиций (SKU) на российском винном рынке пока составляет немногим более 13%. Об этом сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина в ходе круглого стола в Совете Федерации, пишет «Интерфакс». При этом по объему продаж в натуральном выражении доля отечественных вин превышает 60%: по тихим она составляет 60%, по игристым — более 70%, по крепленым — почти 90%, отметила она. Причем самый низкий показатель доли отечественных позиций вина в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградкой областях. В других регионах эта доля составляет около 20% и более.



«Эфко» анонсировала старт розничных продаж первых продуктов с биосинтезированным сладким белком браззеином — этот пищевой ингредиент «Эфко» прошел клинические исследования и был сертифицирован на территории стран ЕАЭС в 2024 году.. Первым продуктом, представленным в торговых сетях, станет функциональный негазированный напиток под брендом HiPRO, он будет реализовываться в банках по 250 мл. Ассортимент HiPRO представлен тремя вкусами: шоколад-карамель, ежевика-фисташка, груша-мед. Старт производства назначен на июнь, а презентация пилотных образцов состоялась на международной конференции Deep Food Tech 2026 в Москве, сообщает пресс-служба «Эфко».



